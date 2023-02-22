Столтенберг закликав покласти край агресії РФ

Не можна допускати, щоб Росія і надалі підривала європейську безпеку, переконаний генсек НАТО Єнс Столтенберг. Саме Альянс має подбати про те, щоб "розірвати коло російської агресії", додав він.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг закликав покласти край агресії Росії. "Ми не можемо допустити, щоб Росія й надалі підривала європейську безпеку. НАТО має розірвати коло російської агресії й подбати про те, щоб історія не повторювалася", - заявив він на саміті східноєвропейських країн НАТО у Варшаві в середу, 22 лютого.

Столтенберг зокрема нагадав, що ще до початку війни проти України Росія 2008 року напала на Грузію, а 2014 року анексувала український півострів Крим і стала надавати підтримку сепаратистам Донбасу.

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"Ми - свідки найагресивнішої поведінки Росії за багато років. Через рік після початку російської агресії проти України не видно жодних ознак того, що президент РФ Володимир Путін готується до миру", - додав Столтенберг.

Байден пообіцяв захищати кожен дюйм території НАТО

Зі свого боку президент США Джо Байден, який також брав участь у саміті "Бухарестської дев'ятки" у Варшаві, вкотре запевнив східноєвропейських членів Альянсу в підтримці в разі російської агресії. "Стаття 5 Статуту НАТО - це священне зобов'язання, взяте на себе Сполученими Штатами. Ми захищатимемо буквально кожен дюйм території НАТО", - пообіцяв Байден лідерам "дев'ятки", до якої входять Болгарія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія та Естонія.

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Американський президент також назвав "великою помилкою" рішення Росії про припинення участі в Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3, New START).

Москва знову погрожує

Тим часом Росія знову пригрозила Заходу ядерною конфронтацією. "Якщо США хочуть поразки Росії, то ми маємо право захищатися будь-якою зброєю, включно з ядерною", - написав заступник секретаря Радбезу РФ Дмитро Медведєв у своєму Telegram-каналі.