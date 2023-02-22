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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг Фото: Valeria Mongelli/AFP/Getty Images
ПолітикаРосійська Федерація

Столтенберг закликав покласти край агресії РФ

Максим Сидоржевський | Сергій Ромашенко
9 хв. тому

Не можна допускати, щоб Росія і надалі підривала європейську безпеку, переконаний генсек НАТО Єнс Столтенберг. Саме Альянс має подбати про те, щоб "розірвати коло російської агресії", додав він.

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Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг закликав покласти край агресії Росії. "Ми не можемо допустити, щоб Росія й надалі підривала європейську безпеку. НАТО має розірвати коло російської агресії й подбати про те, щоб історія не повторювалася", - заявив він на саміті східноєвропейських країн НАТО у Варшаві в середу, 22 лютого.

Столтенберг зокрема нагадав, що ще до початку війни проти України Росія 2008 року напала на Грузію, а 2014 року анексувала український півострів Крим і стала надавати підтримку сепаратистам Донбасу.

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"Ми - свідки найагресивнішої поведінки Росії за багато років. Через рік після початку російської агресії проти України не видно жодних ознак того, що президент РФ Володимир Путін готується до миру", - додав Столтенберг.

Байден пообіцяв захищати кожен дюйм території НАТО

Зі свого боку президент США Джо Байден, який також брав участь у саміті "Бухарестської дев'ятки" у Варшаві, вкотре запевнив східноєвропейських членів Альянсу в підтримці в разі російської агресії. "Стаття 5 Статуту НАТО - це священне зобов'язання, взяте на себе Сполученими Штатами. Ми захищатимемо буквально кожен дюйм території НАТО", - пообіцяв Байден лідерам "дев'ятки", до якої входять Болгарія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія та Естонія.

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Американський президент також назвав "великою помилкою" рішення Росії про припинення участі в Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3, New START).

Москва знову погрожує

Тим часом Росія знову пригрозила Заходу ядерною конфронтацією. "Якщо США хочуть поразки Росії, то ми маємо право захищатися будь-якою зброєю, включно з ядерною", - написав заступник секретаря Радбезу РФ Дмитро Медведєв у своєму Telegram-каналі.

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