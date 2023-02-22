Швейцарія підготувала багатомільйоний пакет допомоги Україні

Федеральна рада Швейцарії пропонує виділити Україні допомогу на суму в 114 мільйонів швейцарських франків. Пакет ще має затвердити парламент.

Уряд Швейцарії пропонує надати Україні та Молдові новий пакет екстреної допомоги у розмірі 140 мільйонів швейцарських франків (понад 150 мільйонів доларів в еквіваленті). З них 114 мільйонів мають бути призначені для України та 26 мільйонів - для Молдови, йдеться у повідомленні швейцарського уряду у середу, 22 лютого.

"Федеральна рада (уряд Швейцарії. - Ред.) переконана, що для покращення важкого становища людей в Україні та забезпечення функціонування держави необхідна подальша підтримка", - наголошується, зокрема, в повідомленні уряду.

В уряді країни нагадують, про протягом останнього року Швейцарія доставила до України понад 1000 тонн гуманітарної допомоги, і закупила понад 4,7 тисячі тонн продуктів харчування, що були розподілені серед українського населення.

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Окрім того, у самій Швейцарії починаючи з 11 березня 2022 року захист отримали понад 75 000 біженців з України. "З 24 лютого 2022 року Швейцарія виділила близько 1,3 мільярда швейцарських франків на заходи допомоги Україні, зокрема понад 270 мільйонів швейцарських франків на підтримку країни в рамках міжнародної співпраці та інших заходів, а також 1,035 мільярда швейцарських франків на прийом осіб з України, які шукають захисту", - нагадали в уряді.

Також там додали, що країна приєдналася до санкцій Євросоюзу, запроваджених проти Росії, що містять обмежувальні заходи проти понад 1300 фізичних і 170 юридичних осіб, заморожування активів, численні фінансові обмеження, заборону торгівлі певними товарами, заборону на в'їзд і заборону на надання певних послуг російському уряду або російським компаніям.

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