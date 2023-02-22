РФ випробовувала МБР під час візиту Байдена до Києва - CNN

Москва заздалегідь повідомила Вашингтон про намір провести тест ракети. Той факт, що Путін не згадав про випробування у зверненні до Федеральних зборів, в США вважають підтвердженням їхнього провалу.

Під час перебування президента США Джо Байдена в Україні цього тижня Росія провела невдале випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат", повідомило у вівторок, 22 лютого, CNN з посиланням на двох анонімних американських посадовців.

За словами одного співрозмовника видання, Росія заздалегідь повідомила США, що планує провести випробування. Інший чиновник зауважив, що вони не становили безпеки і не розглядаються Вашингтоном, як ескалація.

США зі свого боку попередили Москву про намір Байдена відвідати Київ, йдеться у повідомленні.

Путін не згадав про випробування

За даними американських посадовців, випробування "Сармата" пройшли невдало. Якби вони були успішними - президент Росії Володимир Путін акцентував би на них у зверненні до Федеральних зборів РФ (парламенту - Ред.) у вівторок, 21 лютого. Однак він не згадав про запуск у промові, під час якої повідомив, що Росія "призупиняє участь" у договорі з США про подальше скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3), зауважує CNN.

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Не перші випробування "Сармата"

У квітні 2022 року міністерство оборони Росії повідомило про успішні випробування "Сармата". Тоді Путін назвав цю ракету "унікальною зброєю", яка "змусить замислитися тих, хто (…) намагається погрожувати" країні.

За даними Дослідницької служби Конгресу США, ракета "Сармат" може переносити до десяти ядерних зарядів. Її розробка тривала багато років, тож випробування не стали несподіванкою.

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