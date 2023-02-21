Майже всі українці вірять у перемогу - соціологи

Війна Росії проти України - новини вівторка, 21 лютого.

++22.26++

Президент України Володимир Зеленський заявив, що знає про китайський "мирний план", проте вважає важливим створення єдиного у спільноті держав світу плану завершення війни в Україні. "Міністр закордонних справ (Кулеба - Ред.) мені розповів, що відбулося неформальне спілкування, його діалог із колегою з Китаю. І справді розповів, що вони мають ідеї, відповідно, документ чи резолюцію", - повідомив журналістам Зеленський на спільній із прем'єр-міністеркою Італії Джорджію Мелоні пресконференції в Києві. "Мені здається, що наша формула миру, яку підтримала вже велика кількість держав - і ми чекаємо, що підтримають наші ініціативи і 23 лютого в ООН, коли відбудеться голосування щодо нашої резолюції - щоб була одна позиція", - зазначив президент, цитує "Інтерфакс-Україна". Він також заявив, що поки що не бачив жодного офіційного документа зі змістом китайського "мирного плану", проте в Україні зацікавлені, щоб багато держав світу долучилися до роботи над завершенням російсько-української війни.

++22.14++

Італія поки не розглядала питання передачі Україні бойових літаків, заявила прем'єр-міністерка Італії Джорджа

Мелоні на брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. "Коли триває напад, вся зброя - оборонна. Нині питання про відправку літаків не стоїть, це рішення має бути ухвалене з міжнародними партнерами", - сказала вона. За словами Мелоні, увагу зосереджено на системах протиповітряної оборони, а саме: SAMP/T, Spada, Skyguard, які увійдуть в новий пакет військової допомоги Україні. "На сьогодні стратегічною метою є захист критичної інфраструктури", - зазначила вона, запевнивши, що Італія продовжить надавати Україні всебічну військову, фінансову та гуманітарну допомогу. Також італійська прем'єрка зазначила, що її країна може відіграти провідну роль у відновленні зруйнованої української інфраструктури.

++21.51++

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини було зафіксовано 8006 жертв серед мирного населення країни. Крім того, 12 300 цивільних осіб дістали поранення. Як зазначив Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк (Volker Türk), справжні показники в цьому плані, напевно, ще вищі. "Це лише вершина айсберга", - зазначив Тюрк. В Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини фіксують тільки випадки поранення або загибелі цивільних осіб, які були в кожному конкретному випадку підтверджені незалежними експертами.

Майже всі українці вірять у перемогу - соціологи

++21.24++

Абсолютна більшість українців, а саме 95 відсотків, заявляють, що впевнені в перемозі України у війні проти Росії. Про це свідчать результати опитування , проведеного соціологічною групою "Рейтинг". "Через рік повномасштабного вторгнення, віра в перемогу становить 95 відсотків, тоді як іще в січні 2022 року становила 56 відсотків. Більшість (63 відсотки) вважають, що для перемоги потрібно не менше пів року, або ж і більше часу", - зазначається у звіті за підсумками дослідження.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики.

++21.04++

Президент США Джо Байден вказав під час свого виступу у Варшаві на "надзвичайну відповідь українського народу та світу" на російську агресію проти України. "Знаєте, це був надзвичайний рік у всіх сенсах. Надзвичайна жорстокість російських військ і найманців. Вони чинили аморальні вчинки, злочини проти людства без сорому чи докорів сумління. Вони нападали на цивільних, вбивали та руйнували. Застосовували зґвалтування як зброю у війні. Викрадали українських дітей, намагаючись вкрасти майбутнє України. Розбомблені вокзали, пологові будинки, школи, дитячі будинки. Ніхто, ніхто не може заплющувати очі на ті звірства, які Росія чинить проти українського народу. Це огидно. Це огидно. Але надзвичайною була і відповідь українського народу та світу. Через рік після того, як почали падати бомби, як російські танки в'їхали в Україну, Україна все ще незалежна і вільна", - сказав Байден.

++20.30++

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг наголосив, що Україну необхідно захистити від потенційного повторення російської агресії. Про це керівник військово-політичного блоку заявив на спільній пресконференції з головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем та головою МЗС України Дмитром Кулебою, передає кореспондентка DW.

"Коли війна закінчиться, нам потрібно створити довгострокові механізми безпеки для України, - сказав Столтенберг. - Ми спостерігаємо модель російської агресії вже багато років". Він навів у приклад війну в Грузії у 2008 році, анексію Криму та війну на сході України у 2014 році, а потім і повномасштабне російське вторгнення до країни.

++19.30++

Президент України Володимир Зеленський наполягає на зміні парадигми взаємодії України та Ізраїлю. Про це Зеленський сказав під час зустрічі в Києві зі співголовами парламентської групи дружби Ізраїль-Україна, депутатами Кнесету Держави Ізраїль Юлієм Едельштейном та Зєєвом Елькіним, передає пресслужба українського президента. "Спільність безпекових викликів, які нині стоять перед нашими державами, а також російсько-іранське політичне зближення вимагають зміни парадигми взаємодії України та Ізраїлю й виведення її на новий рівень", - ідеться в повідомленні пресслужби.

У рамках зустрічі сторони обговорили питання підтримки ізраїльськими партнерами ініційованої Президентом України формули миру та реалізації нещодавніх міжнародних ініціатив України. "Ми хочемо, щоб було відновлено світовий порядок та повернуто стабільність у наш регіон. Саме про це моя формула миру з десяти конкретних пунктів, яку я представив 15 листопада лідерам G19", - зазначив український президент, якого цитує пресслужба.

Мелоні відвідала Бучу та Ірпінь

++19.13++

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні відвідала Бучу та Ірпінь, що стали символами звірств проти українського цивільного населення під час російського вторгнення. У Бучі Мелоні поклала квіти на одному з масових поховань, віддавши шану пам'яті цивільним жертвам російського вторгнення. Після цього вона запевнила українську владу: "Ви не самі". "Ви можете розраховувати на Італію, ми з вами від самого початку і будемо з вами до кінця. З вами вся наша підтримка", - сказала очільниця італійського уряду, яку цитує інформагенція Ansa.

Перебуваючи в Ірпені, Мелоні прокоментувала почуте й побачене: "Це зовсім інше, (...) бачити, як безпричинно руйнуються людські життя, це варто побачити".

++18.56++

Міністерство освіти і науки (МОН) України рекомендувало керівництву шкіл країни перейти на дистанційну форму навчання в період із 22 до 24 лютого через загрозу ракетних ударів РФ у річницю початку війни проти України. Як заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, це превентивний захід, метою якого є "забезпечення життя і здоров'я всіх учасників освітнього процесу".

++18.49++

Протягом доби українська бойова авіація завдала чотири удари по російських окупаційних військах, повідомив Генштаб Збройних сил України у традиційному вечірньому зведенні, оприлюдненому на Facebook-сторінці штабу. "Авіація Сил оборони України за добу завдала 4 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів", - ідеться в повідомленні. У Генштабі зазначають, що російські окупаційні сили не припиняють нищити критичну інфраструктуру України, завдавати ударів, обстрілювати з артилерії цивільні об'єкти та будинки мирного населення. Протягом доби було зафіксовано понад 30 обстрілів з РСЗВ з боку росіян, зокрема по цивільній інфраструктурі Херсона, внаслідок чого є жертви серед цивільного населення.

++18.18++

Восьмий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення заборонити діяльність політичної партії "Партія регіонів" та зобов'язав передати її активи та майно у власність держави, інформує пресслужба інстанції.

Як зазначається в повідомленні, колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи № П/857/1/23 про заборону Політичної партії "Партія регіонів".

"Інформуємо про те, що судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність Політичної партії "Партія регіонів". Зобов'язано передати майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень у власність держави", - ідеться в повідомленні.

++17.30++

У посланні до Федеральних зборів президент РФ Володимир Путін чітко дав зрозуміти, що приготувався до ще більшої війни з Україною, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у вівторок, 21 лютого, в Брюсселі на пресконференції за підсумком тристоронніх переговорів Україна-ЄС-НАТО.

"Рік потому (після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року - Ред.) ми не бачимо жодних ознак, що президент Путін готується до миру, - навпаки. Сьогодні він дав чітко зрозуміти: він готується до ще більшої війни. Росія починає нові наступи, мобілізує більше військ і контактує з Північною Кореєю та Іраном", - цитує Столтенберга агенція "Інтерфакс-Україна". За його словами, НАТО "дедалі більше стурбоване тим, що Китай, можливо, планує надати військову підтримку у війні Росії, пише dpa.

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Столтенберг нагадав, що рік тому "Путін розпочав свою незаконну війну проти мирного сусіда". Альянс і партнери надають підтримку Україні та постачають важке сучасне озброєння, але НАТО має також інше завдання - "запобігти тому, щоб ця війна вийшла за межі України", додав він. "Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться, і продовжуватимемо забезпечувати надійне стримування та оборону всієї території НАТО", - запевнив Столтенберг.

++17.04++

Українська енергосистема працює без дефіциту потужностей вже 10 днів, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. "Дефіциту потужності в енергосистемі немає вже десятий день поспіль і не прогнозується за умови, що не буде нових атак", - сказав він на засіданні уряду, цитує "Інтерфакс-Україна".

++16.43++

Кабмін призначив Віталія Дейнегу та Андрія Шевченка заступниками міністра оборони. Про кадрові рішення повідомив сам очільник оборонного відомства України Олексій Резніков на своїй сторінці в Facebook. Резніков також нагадав, що 14 лютого Кабмін підтримав призначення генерал-лейтенанта Олександра Павлюка на посаду його заступника. "Це безперечне посилення команди міністерства", - написав Резніков.

Водночас як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram-каналі, Віталія Дейнегу призначено заступником міністра оборони з цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації, а Андрія Шевченка - заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції.

Дейнега - волонтер і журналіст, Шевченко - колишній народний депутат, експосол України в Канаді, нагадує "Інтерфакс-Україна".

Боррель закликав терміново передати Україні всі боєприпаси зі складів в Європі

++16.03++

Верховний представник з питань зовнішньої та оборонної політики Європейського Союзу Жозеп Боррель надіслав листа міністрам оборони країн-членів ЄС із проханням передати Україні наявні в них боєприпаси. Про це він розповів у вівторок, 21 лютого, на пресконференції у Брюсселі після тристоронньої зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

"Після того, як учора я слухав своїх колег, міністрів закордонних справ, негайно після цього, учора вночі, я надіслав листа всім міністрам оборони, який вони отримають сьогодні, з проханням надати Україні боєприпаси з їхніх складів і ті, що передбачені вже укладеними з промисловістю контрактами, віддавши Україні пріоритет", - цитує Борреля інформагентство "Інтерфакс-Україна". За його словами, у нинішній ситуації час вимірюється "тижнями, а не місяцями".

++15.44++

Влада Румунії ухвалила рішення призупинити роботу Російського центру культури й науки в Бухаресті, повідомляє румунське МЗС. Посла РФ запросили до МЗС Румунії й повідомили про рішення румунської влади призупинити діяльність центру. На думку румунської влади, "Центр навмисно негативно впливав на румунську громадську думку і значно відхилився від цілей зміцнення культурних зв'язків між Румунією і Росією". "Призупинення діяльності центру має відбутися не пізніше за 20 серпня 2023 року, до цього часу необхідно завершити всі адміністративні процедури, пов'язані з цим заходом", - наголошується в комюніке.

Російський центр культури й науки в Бухаресті створений на підставі Угоди між урядами Румунії та Росії про відкриття та умови діяльності Румунського інституту культури в Москві та Російського центру науки й культури в Бухаресті. Цю угоду було підписано в Москві 9 липня 2013 року, нагадує "Інтерфакс-Україна".

++15.33++

Український суд визнав винним і засудив до 10 років позбавлення волі працівника білоруської спецслужби, який у складі російської приватної військової компанії пішов воювати проти України та був узятий у полон. Про відповідне рішення суддів повідомив у вівторок, 21 лютого, сайті Служби безпеки України (СБУ).

Про засудженого повідомляється, що "у лавах окупаційного угруповання він брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони України на харківському і краматорському напрямках". "Серед його основних завдань був збір розвідданих про зразки іноземного озброєння, які надходять підрозділам ЗСУ від західних партнерів. Крім того, він намагався розвідати плани можливої участі російських ПВК у спробах усунення від влади діючого режиму самопроголошеного президента Лукашенка", - йдеться у повідомленні.

Засудженого було взято в полон під час одного з боїв у Донецькій області у вересні 2022 року, кажуть у спецслужбі.

++14.50++

У Херсоні щонайменше шестеро людей загинули, ще 12 дістали поранень внаслідок обстрілу силами РФ місцевого ринку і зупинки громадського транспорту, повідомили в ОК "Південь" у вівторок, 21 лютого.

++14.25++

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що шкодує про рішення Росії призупинити свою участь у новому Договорі про ядерне роззброєння зі Сполученими Штатами. "Протягом останніх років Росія порушувала і відходила від ключових угод з контролю над озброєннями, - сказав Столтенберг, виступаючи в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. - З сьогоднішнім рішенням про договір СНО вся архітектура контролю над озброєннями була зруйнована", - сказав він. "Я наполегливо закликаю Росію переглянути своє рішення і поважати чинні угоди", - додав Столтенберг.

`++14.00++

Володимир Путін у зверненні до Федеральних зборів РФ заявив, що Росія "призупиняє участь" у договорі з США про подальше скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3).

"Нам стратегічну поразку хочуть завдати і лізуть на наші ядерні об'єкти. У зв'язку з цим змушений заявити сьогодні про те, що Росія припиняє свою участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння", - цитує "Інтерфакс".

Ця угода передбачає скорочення як ядерних зарядів, так і засобів їхньої доставки: міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет із запуском з підводних човнів, важких бомбардувальників.

За словами Путіна йдеться не про вихід із договору, а лише про зупинення участі у ньому.

++13.28++

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван назвав "абсурдом" звинувачення президента Володимира Путіна на адресу Заходу. "Ніхто не нападає на Росію. Існує певний абсурд у тому, що Росія перебуває під якоюсь військовою загрозою з боку України або когось іншого", - заявив він.

Салліван також сказав, що сьогоднішня очікувана промова американського президента Джо Байдена у Варшаві не буде якимось словесним "протистоянням" чи "змаганням" з Путіним.

++13.15++

Президент РФ Володимир Путін знову звинуватив Захід у розпалюванні війни в Україні. "Я хочу це повторити: це вони розв'язали війну. А ми використовували силу і використовуємо, щоб її зупинити", - заявив глава російської держави в посланні Федеральним зборам. Путін повторив свої твердження про те, що так звана "спецоперація", була розпочата "для захисту" РФ і для ліквідації "нацистської загрози". За його словами, Росія робила все можливе, щоб вирішити проблеми Донбасу мирними засобами, але "за нашою спиною готувався зовсім інший сценарій".

Путін виступив з промовою на Федеральних зборах Фото: Sergei Karpukhin/TASS/IMAGO

Також на думку Путіна, російська економіка після введення санкцій виявилася "набагато міцнішою, ніж очікували на Заході", "вийшла на новий цикл зростання", а рубль "зміцнюється", "будується незалежна від долара система міжнародних розрахунків". "За підсумками 2022 року ВВП Росії знизився на 2,1 відсотка. Це нижче, ніж прогнозувалося раніше", - зазначив президент

++12.54++

Підрозділи Сил оборони України провели спільні навчання на північному напрямку і тренувалися відбивати імовірний наступ та висадку тактичних десантів противника. Українські військові використовували зокрема техніку і озброєння, отриману від країн-партнерів.

У Києві навчатимуть військових капеланів

++12.35++

Створена у 2022 році Служба військового капеланства Збройних Сил України вперше організувала підготовку військових капелані. Вона відбуватиметься на базі Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальною програмою, інформує Генштаб ЗСУ.

++12.05++

Президент РФ Володимир Путін у посланні до Федеральних зборів РФ заявив, що РФ буде змушена відсувати загрозу від своїх кордонів у разі постачання Україні далекобійних систем, передають Українські Новини. "Одна обставина має бути зрозумілою всім: чим далекобійніші західні системи надходитимуть в Україну, тим далі ми будемо змушені відсувати загрозу від наших кордонів", - сказав він. Путін також заявив, що мета Заходу - завдати Росії стратегічної поразки, та пообіцяв "реагувати відповідним чином". На думку глави РФ, перемогти Росію на полі бою неможливо.

Мелоні прибула до України з візитом

++11.50++

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні прибула до Києва у вівторок,21 лютого, повідомив агенції AFP її речник. Як очікується, вона проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Італійська прем'єрка неодноразово висловлювала бажання відвідати Україну, щоб продемонструвати підтримку її уряду після вторгнення Росії майже рік тому.

++11.05++

КНР готова "запропонувати китайську мудрість для політичного врегулювання української кризи", заявив міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган, виступаючи на відкритті форуму з безпеки в Пекіні. За його словами, КНР також готова "працювати разом із міжнародним співтовариством для розвитку діалогу та консультацій, розв'язання проблем усіх сторін і гарантування спільної безпеки".

++10.40++

В Росії під час чергової хвилі мобілізації планують масово набирати до армії студентів вищих навчальних закладів очної форми навчання, стверджує в Telegram головне управління розвідки міністерства оборони України. Для мобілізації студентів створюють так звані "дільниці оповіщення", які будуть допомагати військкоматам вручати повістки, відповідні розпорядження вже надані керівникам низки російських ВНЗ.

В ГУР прогнозують, що нова хвиля мобілізації в РФ, ймовірно, буде проведена до 1 квітня - початку весняного призову на строкову службу, хоча за необхідності початок призову може бути відтермінований.

++10.15++

Антикремлівська коаліція складається з 54 країн, розповів міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю телеканалу FREEДОМ. "Якщо хтось думає, що є синдром втоми від України, від війни, то це не так. Наші партнери налаштовані дуже, дуже, підкреслюю, дуже рішуче. Налаштовані на нашу перемогу. Це абсолютно інші настрої, ніж рік тому, коли нам давали три дні на те, що впаде столиця, і три тижні максимум на те, що впаде вся країна", - наголосив він.

++09.50++

США виділили близько 73,1 мільярда євро на підтримку України, а Європейський Союз - 54,9 мільярда євро за майже рік від початку повномасштабного вторгнення Росії, йдеться у звіті німецького Кільського інституту світової економіки (IfW). "Нерішучість європейців у перший рік війни - це примітне явище", - прокоментував дослідження керівник аналітичної групи Крістоф Требеш (Christoph Trebesch).

В IfW зауважують, що європейські країни виділяють на підтримку Києва лише 5-10 відсотків від тих сум, які вони спрямовують на внутрішні потреби з подолання наслідків війни.

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++09.15++

Консорціум журналістів європейських ЗМІ отримав доступ до секретного документа Кремля під назвою "Стратегічні цілі Російської Федерації в Білорусі". Згідно з ним, РФ планує "поглинути" Білорусь до 2030 року.

Стратегія передбачає "забезпечення панівного впливу Російської Федерації в галузях соціальної політики, торгівлі, економіки, науки, освіти і культури".

Зокрема, заплановано збільшити кількість російських ЗМІ в Білорусі, а в кола політичної та військової еліти інтегрувати "проросійські групи впливу". Також Росія збирається запровадити спрощену процедуру видачі паспортів РФ білорусам.

++09.01++

Постачання першої партії вироблених у ФРН боєприпасів для зенітної самохідної установки Gepard в Україну очікується до липня, повідомляє CNN із посиланням на гендиректора німецького концерну Rheinmetall Арміна Паппергера. Він також повідомив, що "20 БМП Marder будуть готові до постачання в Україну до кінця березня".

++08.45++

Минулої доби українські військові відбили атаки окупантів в районах таких населених пунктів: Гряниківка і Масютівка Харківщини; Білогорівка - Луганщини, а також Васюківка, Берхівка, Бахмут, Василівка, Новобахмутівка, Водяне, Невельське та Мар'їнка на Донеччині, повідомляє генштаб ЗСУ.



РФ і далі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Українська сторона оцінює втрати РФ на війні у 144 тисячі осіб.

++08.33++

20 лютого у результаті обстрілів населених пунктів Донецької області було вбито троє мешканців, п'ятеро отримали поранення, повідомив у Telegram голова ОВА Павло Кириленко.

++08.20++

Війна Росії проти України у 2022 році обійшлася світовій економіці у понад 1,6 трильйона доларів США, підрахували в Інституті німецької економіки (IW). За оцінкою економістів, саме на таку величину скоротився обсяг світового виробництва. Цього року втрати світової економіки можуть збільшитися ще на один трильйон доларів.

Німецькій економіці війна коштувала вже близько 100 мільярдів євро (107 мільярдів доларів), або близько 2,5 відсотка ВВП.

++07.45++

МЗС ФРН опублікувало попередження про відвідування російських регіонів, що межують з Україною - Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Курської та Ростовської областей, а також Краснодарського краю. Німецьке відомство закликало співгромадян бути особливо пильними, а також уникати великого скупчення людей, зазначивши, що з 20 по 26 лютого уряд Росії планує низку заходів. Загалом Берлін не рекомендує здійснювати поїздки до РФ, зазначено на сайті МЗС Німеччини.

++07.20++

Міністерство оборони США розкрило деталі нового пакета військової допомоги Україні обсягом 460 мільйонів доларів. Зокрема, Києву передадуть додаткові боєприпаси до систем HIMARS, переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin, чотири радари повітряного спостереження, чотири БМП Bradley і протипіхотні міни Claymore, йдеться на сайті Пентагону. Крім того, у пакеті є артилерійські снаряди, прилади нічного бачення, тактичні захищені системи зв'язку і медикаменти.

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ЄС продовжує на рік санкції проти Росії

++07.00++

Рада ЄС вирішила продовжити санкції щодо Росії до 24 лютого наступного року. Відповідну постанову опубліковано в "Офіційному журналі Євросоюзу". У ній підкреслюється, що Європейський Союз залишається непохитним у своїй підтримці України. Рішення набуває чинності з наступного дня після публікації, йдеться в документі.

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