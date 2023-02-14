Німеччина поновлює виробництво боєприпасів до Gepard

Німеччина замовила нові боєприпаси для наданих нею зенітних самохідних артилерійських установок (ЗСУ) Gepard. Контракти з виробниками вже підписані, заявив у вівторок, 14 лютого, міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) в кулуарах засідання міжнародної контактної групи з питань постачання озброєнь в Україну.

"Це означає, що ми негайно відновимо власне виробництво на Rheinmetall для боєприпасів Gepard. Це почнеться негайно", - цитує міністра dpa. Контракти були підписані Німеччиною від імені України, інформує агенція. За словами Пісторіуса, ці угоди забезпечать незалежність від іноземних виробничих потужностей та швидше постачання в Україну. "Це має ключове значення, особливо для протиповітряної оборони за допомогою Gepard в Україні", - наголосив німецький урядовець.

Попри свій вік, ці системи добре себе показали, "особливо у захисті від безпілотників". "І саме тому це хороша новина для всіх зацікавлених сторін", - додав Пісторіус.

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Новий завод з виробництва цих боєприпасів наразі будується у Нижній Саксонії німецьким оборонним концерном Rheinmetal. У грудні в компанії заявляли, що у разі успішної угоди Україні передадуть 300 тисяч боєприпасів для "Гепардів".

Брак боєприпасів до Gepard

Німеччина з літа 2022 року надала 32 зенітних установок Gepard. Спочатку до них німецька сторона передала десятки тисяч снарядів, але з огляду на високу інтенсивність бойових дій, цього виявилося замало.

ФРН двічі зверталася до Швейцарії, де виробляють боєприпаси до "Гепардів", із запитом на їхній реекспорт до України, однак отримала відмову через "політику нейтралітету" Берна. Там пояснили, що закони Швейцарії забороняють експорт зброї до країн, де тривають збройні конфлікти.

Раніше Rheinmetal заявляв, що готовий постачати Україні новітні танки Panther.