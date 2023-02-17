  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант
Міністр оборони Ізраїлю Йоав ГалантФото: picture-alliance/NurPhoto/G. Yaari
ПолітикаІзраїль

Ізраїль застерігає від поширення Іраном сучасної зброї

Олена Перепадя
1 год. тому

Іран веде переговори про продаж сучасної зброї зі щонайменше 50-ма країнами, заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант під час Мюнхенської конференції з безпеки.

https://p.dw.com/p/4NebF

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив у п'ятницю, 17 лютого, що "усі можливі засоби" мають бути "на столі", аби не дати Ірану отримати ядерну зброю. У кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки він також наголосив, що міжнародна спільнота має вжити заходів, щоб зупинити розповсюдження Тегераном сучасної зброї.

"Іран наразі веде переговори пропродаж сучасної зброї, зокрема безпілотних літальних апаратів та високоточної зброї, зі щонайменше 50-ти різним країнам", - цитує Галанта агенція Reuters. "Коли ми говоримо про те, щоб не дати Ірану отримати ядерну зброю, ми повинні тримати усі можливі засоби - повторюю, всі можливі засоби - на столі", - додав глава оборонного відомства Ізраїлю.

Іранські безпілотні літальні апарати використовує Росія, або здійсювати атаки на інфраструктуру України. Наприкінці жовтня 2022 року ЄС запровадив щодо Ірану санкції, зокрема  - щодо виробника дронів Shahed за постачання їх РФ. Як Москва, так і Тенеран заперечують такі поставки. Однак, на початку лютого ЗМІ повідомили, що Москва і Тегеран планують будівництво нового заводу в Росії, який зможе найближчими роками виробити не менше шести тисяч безпілотників іранської розробки для війни проти України. 

Водночас Ізраїль розглядає питання надання військової допомоги Києву, у тому числі "Залізного купола" для захисту від повітряних атак, про що заявив ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху. 

Як військові ЗСУ збивають безпілотники над Києвом

Пропустити розділ Топтема

Топтема

17 лютого відкрилась 59-та Мюнхенська безпекова конференція. Вона триватиме до 19 лютого.

Відкрилась Мюнхенська конференція: головна тема - Україна

Політика27 хв. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Виноробний регіон Сент-Емільйон визнано об'єктом Світової спадщини ЮНЕСКО

Чи перероблять французьке вино на пальне для автомобілів?

Чи перероблять французьке вино на пальне для автомобілів?

Економіка6 год. тому
Заряджання електромобіля

Європа ставить на електромобілі. Прощання з ДВЗ йде важко

Європа ставить на електромобілі. Прощання з ДВЗ йде важко

Природа й екологія16 лютого 2023 р.
У Берліні відкривається Берлінале-2023

Кіно й війна: що треба знати про 73-й Берлінале

Кіно й війна: що треба знати про 73-й Берлінале

Культура16 лютого 2023 р.
Олеся Мельниченко провела вісім місяців у російському полоні

Українка про полон: Жінки-наглядачі були набагато жорсткіші

Українка про полон: Жінки-наглядачі були набагато жорсткіші

Суспільство16 лютого 2023 р.
Верховний представник з питань зовнішньої та оборонної політики ЄС Жозеп Боррель

Боррель закликав якнайшвидше передати Україні сучасні танки

Боррель закликав якнайшвидше передати Україні сучасні танки

Політика15 лютого 2023 р.
Ситуація з біженцями в Німеччині

Біженці в Німеччині: ситуація непроста, але скрізь різна

Біженці в Німеччині: ситуація непроста, але скрізь різна

Суспільство15 лютого 2023 р.
На головну сторінку