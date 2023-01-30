У Сирії атаковано колону вантажівок - їх пов'язують з Іраном

Колона вантажівок, що прямувала з Іраку до Сирії, зазнала атаки на кордоні. За даними сирійських правозахисників, машини перевозили зброю для угруповань, пов'язаних із Корпусом вартових іранської революції.

У Сирії атакою з повітря знищено шість вантажівок, що рухалися з Іраку. Про це повідомив у неділю, 29 січня, Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, що базується в Лондоні.

За даними спостерігачів, безпілотники атакували конвой із 25-ти вантажівок неподалік міста Абу-Кемаль на кордоні Сирії та Іраку. Внаслідок обстрілу колона була знищена, є постраждалі. Проурядова сирійська радіостанція Sham FM також повідомила про обстріл колони. Однак, згідно з заявою представника влади, нібито пошкоджена була лише одна вантажівка. Фото з місця подій опублікував військовий аналітик Ігаль Левін.

Джерела телеканалу Al Arabiya одночасно з сирійськими спостерігачами вказують, що машини в конвої перевозили зброю для угруповань, підконтрольних Корпусу вартових ісламської революції (КСІР) і базуються на сході Сирії. Це не перша така атака на колони з військовим вантажем у регіоні - подібний випадок стався у листопаді 2022 року. Тоді безпілотники обстріляли колону, яка за даними сирійських спостерігачів перевозила паливо та зброю для пов'язаних з Іраном формувань, при цьому ніхто не взяв на себе відповідальності за обстріл.

Вибухи на військовому об'єкті в Ірані

За день до обстрілу конвою в Сирії у двох провінціях Ірану сталися вибухи - в Ісфахані в центральному Ірані був атакований об'єкт міноборони, а в місті Азаршахр у провінції Східний Азербайджан стався вибух на підприємстві з виробництва моторного масла.

Іранська влада визнала факт атаки на військовий об'єкт в Ісфахані, але назвала її "безуспішною". При цьому вони не давали розгорнутих коментарів щодо події у Східному Азербайджані та не повідомили, кого підозрюють в атаці і який саме об'єкт був атакований. Профільне оборонне видання Defense Express зауважує, що в Ісфахані знаходиться завод з виробництва дронів-камікадзе Shahed-136 та інших БПЛА. Втім, на супутниковому знімку SkySat від компанії Planet Labs, який був зроблений вже після атаки, жодних руйнувань на цьому заводі не помічено.

Тим часом газета The Wall Street Journal вказала, що удар по оборонному комплексу в Ірані здійснив Ізраїль у рамках спільної зі США кампанії стримування ядерних та військових амбіцій Ісламської Республіки.

Ізраїль останніми днями проводить переговори зі США

Наприкінці січня Ізраїль із неоголошеною поїздкою відвідав директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс. Крім того, 30 січня до Ізраїлю прибув держсекретар США Ентоні Блінкен, який продовжить американо-ізраїльські переговори щодо Ірану та інших регіональних питань. США не підтверджують свою причетність до атак в Ірані, однак, не відкидають військових дій, щоб перешкодити Ірану отримати ядерну зброю, заявив Блінкен в інтерв'ю Al Arabiya. За його словами, Іран мав можливість повернутися до міжнародної ядерної угоди, але відмовився від неї. Водночас Блінкен наголосив, що найкращим варіантом був би шлях дипломатії.

Атаки на об'єкти в Ірані та обстріл колони відбулися невдовзі після того, як 27 та 28 січня в Єрусалимі були скоєні теракти із застосуванням вогнепальної зброї. Ісламістський рух ХАМАС назвав це "природною відповіддю" на спецоперацію ізраїльських правоохоронців у Дженіні.

За даними The Times of Israel, після терактів ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньяху заявив, що країна зробить "кілька негайних кроків", спрямованих на боротьбу з тероризмом - серед них були анонси посилення законодавчих норм щодо членів сімей терористів, які підтримують теракти, а також спрощення видачі ліцензії на зброю громадянам. При цьому немає підтверджень того, що заява Нетаньяху стосувалася і можливих атак на об'єкти в Ірані. Водночас Ізраїль і не заперечував цього.