Стрілянина в Ізраїлі: уряд ухвалив низку кроків у відповідь

Зокрема уряд планує "зміцнення поселень" на Західному березі річки Йордан, а також спрощення отримання ліцензій на вогнепальну зброю для ізраїльтян.

Міністерська комісія з питань безпеки Ізраїлю у суботу, 28 січня, ухвалила низку рішень, які спрямовані на покарання причетних до нападів у східному Єрусалимі 27 і 28 січня та боротьбу з тероризмом, пише AP.

Зокрема, офіс прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху заявив, що через публічні святкування палестинцями нападу 27 січня будуть вжиті нові кроки для "зміцнення поселень" на Західному березі річки Йордан. Подробиць щодо цих заходів в офісі не навели.

Також Ізраїль планує знести будинок одного з нападників, а родичів нападників - позбавити соціального забезпечення та пільг на лікування, якщо вони підтримують тероризм, повідомляє dpa.

Крім того, уряд планує спростити для ізраїльтян отримання ліцензій на вогнепальну зброю та активізувати зусилля зі збору нелегальної зброї.

Внаслідок двох нападів палестинців у східному Єрусалимі 27 і 28 січня, останній з яких здійснив 13-річний хлопець, загинуло семеро людей, серед них - одна українка, ще п'ятеро зазнали поранень.

В Ізраїлі тривають протести

Однак напади не вплинули суттєво на проведення протестів проти уряду країни, які відбуваються вже кілька тижнів. 28 січня десятки тисяч ізраїльтян знову вийшли на акції в Тель-Авіві та інших містах. Демонстранти запалили свічки в пам’ять про жертв і вшанували хвилиною мовчання загиблих, але потім продовжили акції.

Учасники антиурядового протесту в Тель-Авіві Фото: Oren Alon/REUTERS

Протести спрямовані проти планів уряду змінити судову систему, що на думку критиків, загрожує демократичним основам країни. Зокрема, міністр юстиції Ярив Левін хоче обмежити повноваження Верховного суду щодо законів та рішень уряду, а останньому віддати контроль над відбором суддів. Таким чином, більшість у парламенті отримає можливість ухвалити закон, навіть якщо Верховний суд визнає його таким, що суперечить конституції країни.

Раніше Нетаньяху, якого підозрюють корупції, пообіцяв продовжити реалізацію планів з реформування судової системи, попри протести.

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