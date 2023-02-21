В Україні засудили за найманство працівника КДБ Білорусі

Працівник білоруської спецслужби воював у складі російської ПВК проти України й потрапив на Донбасі в полон. В Україні його засуджено до 10 років позбавлення волі.

Український суд визнав винним і засудив до 10 років позбавлення волі працівника білоруської спецслужби, який у складі російської приватної військової компанії пішов воювати проти України та був узятий у полон. Про відповідне рішення суддів повідомив у вівторок, 21 лютого, сайт Служби безпеки України (СБУ).

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Про засудженого повідомляється, що "у лавах окупаційного угруповання він брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони України на харківському і краматорському напрямках". "Серед його основних завдань був збір розвідданих про зразки іноземного озброєння, які надходять підрозділам ЗСУ від західних партнерів. Крім того, він намагався розвідати плани можливої участі російських ПВК у спробах усунення від влади діючого режиму самопроголошеного президента Лукашенка", - йдеться у повідомленні.

Засудженого було взято в полон під час одного з боїв у Донецькій області у вересні 2022 року, кажуть у спецслужбі. "Затриманий одразу намагався видати себе за "рядового" бойовика і тим самим хотів приховати свою приналежність до білоруської спецслужби. Однак співробітники військової контррозвідки СБУ "розкололи" зловмисника й отримали від нього інформацію про поставлені завдання", - розповіли в українській спецслужбі.

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Злочинцем виявився житель Мінської області, якого у грудні 2020 року зарахували до складу 2-го антитерористичного відділу КДБ на посаду розвідника, і після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він отримав завдання на проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

"За легендою він мав діяти під виглядом іноземного найманця, а зібрану розвідінформацію передавати у Мінськ через зв’язкового. Для цього влітку минулого року прибув до тренувального табору російської ПВК, де пройшов оперативно-бойову підготовку під керівництвом кадрових співробітників російських спецслужб. Потім його перекинули у складі окупаційного угруповання на східний фронт", - ідеться у повідомленні.

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Українські судочинці визнали цього працівника КДБ Білорусі винним у найманстві, додали в СБУ.