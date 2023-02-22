За рік Чехія надала Україні зброї на 1,8 мільярда доларів

Чеська Республіка протягом останнього року поставила Україні сотні одиниць важкої військової техніки, зокрема 89 танків, і продовжить підтримувати зусилля з надання допомоги Києву, заявив у середу, 22 лютого, прем'єр-міністр країни Петр Фіала.

Він повідомив, що, крім танків, його країна також поставила Україні 226 бойових та броньованих машин піхоти, 38 гаубиць, 33 реактивні системи залпового вогню, шість систем протиповітряної оборони та чотири гелікоптери. В уряді Чехії вперше так детально повідомили про обсяги військової допомоги Києву, що надається в рамках співпраці держави та приватного сектору, зауважує агенція Reuters.

"Завдяки чеським зусиллям, на сьогоднішній день в Україну було доставлено сотні важких військових транспортних засобів, а також понад мільйон ракет, протитанкових гранат, боєприпасів великого калібру загальною вартістю близько 40 мільярдів крон (1,8 мільярда доларів)", - сказав Фіала під час брифінгу у Варшаві, де він брав участь у зустрічі лідерів країн Східної Європи з президентом США Джо Байденом.

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За словами чеського прем'єра, чверть з цієї допомоги надійшла безпосередньо з державних та армійських складів, тоді як інша допомога була результатом ліцензій, виданих виробникам озброєнь. Він також зазначив, що в найближчі місяці в Україну надійдуть поставки озброєнь на десятки мільярдів крон. "Ми можемо це зробити не тільки завдяки нашій власній рішучості, але й завдяки союзникам, які надають фінансову підтримку, фінансові ресурси для модернізації армії", - сказав Фіала.

Минулого тижня посольство США в Празі заявило, що Сполучені Штати нададуть Чехії 200 мільйонів доларів на військову модернізацію та заміну обладнання, відправленого в Україну. Прага також отримує бойові танки Leopard 2A4 з Німеччини в рамках так званих "кругових поставок" озброєння - в обмін на техніку радянського зразка, яку Чехія надала Україні. Крім того, Чехія погодилася відремонтувати українську бронетехніку в рамках допомоги Україні.

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