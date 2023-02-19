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Фото: Michael Cizek/AFP/Getty Images
ЕкономікаЄвропа

Чехія більше не залежить від російського газу

Наталя Неділько
2 год. тому

Чехія позбулася залежності від російського природного газу, заявили в чеському уряді. У січні обсяги чеського імпорту "блакитного палива" з Росії знизилися до нуля.

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Чехія більше не залежить від російського природного газу, імпорт якого було радикально скорочено після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомив увечері у суботу, 18 лютого, у соцмережі Twitter чеський міністр промисловості і торгівлі Йозеф Сікела.

За його словами, у січні цього року обсяги імпортованого Чехією російського газу знизилися до нуля. Водночас він не сказав, чи є країна незалежною від російського газу у довготривалій перспективі, повідомляє інформаційне агентство CTK.

За словами Сікели, упродовж останніх років Чехія майже повністю залежала від російського газу. Але після припинення постачання газопроводом "Північний потік", звідки надходило 97 відсотків газу, Прага замінила його імпортом через Німеччину з інших джерел, пояснив він.

Як заявив Сікела, частка природного газу з Росії, що після припинення поставок "Північним потоком" ще продовжував надходити в країну через Словаччину, за останні місяці скоротилася до 2,2 відсотка, а в січні взагалі не було одержаного жодного кубометра російського газу, повідомляє агентство dpa.

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Нині Чехія переважно імпортує газ з Норвегії та скраплений газ з Бельгії та Нідерландів.

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