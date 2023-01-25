Берлін дасть Україні 14 "Леопардів" із військових запасів

Німеччина відправить танки Leopard 2 в Україну і схвалить їх реекспорт з країн-партнерів, заявив у середу речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт (Stefen Hebestreit). За його словами, мета полягає в тому, щоб швидко створити два танкові батальйони з Leopard 2 для України. На першому етапі Німеччина надасть 14 танків Leopard 2 з військових запасів. Тренування українських військових у Німеччині розпочнеться найближчим часом, і ФРН також забезпечить логістику та боєприпаси.
++12.25++
Українські військові після тяжких боїв вийшли з Соледару Донецької області. "Після місяців важких боїв, у тому числі протягом останніх тижнів, Збройні сили України залишили (Соледар - Ред.) і відійшли по околицях на заздалегідь підготовлені позиції", - повідомив AFP речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий.
++11.52++
Іспанська поліція заарештувала підозрюваного у причетності до нещодавньої кампанії розсилання вибухівки прем'єр-міністру та до посольства України, повідомило в середу AFP з посиланням на джерело в поліції. 74-річний чоловік був заарештований у муніципалітеті Міранда-де-Ебро на півночі Іспанії, повідомило джерело, не надавши інших подробиць.
Іспанія приєднається до постачання танків Leopard Києву за умови наявності попередньої угоди на європейському рівні. Про це повідомила газета El País. За її даними, в арсеналі Мадрида - 347 танків Leopard.
Столтенберг не виключає збільшення оборонного бюджету НАТО
++10.51++
Генсек НАТО Єнс Столтенберг попередив про небезпеку того, що постачання зброї Україні може послабити обороноздатність країн - членів Північноатлантичного альянсу. "Наша підтримка України спустошила запаси озброєнь і боєприпасів НАТО", - заявив він в інтерв'ю газеті Die Welt. Ця підтримка безумовно є правильним кроком і абсолютно необхідна Україні, підкреслив Столтенберг. Але країни Альянсу мають поповнити свої запаси, як задля власної безпеки, так і для можливості надання Україні нової допомоги. У зв'язку з цим, вважає генсек, незабаром можливі нові рішення про підвищення бюджетних витрат на оборону.
++10.30++
Надання бойових танків західними партнерами допоможе Україні вести здобути перемогу над російськими військами та звільнити окуповані території, йдеться у щоденному звіті американського Інститут вивчення війни (ISW). Американські аналітики зауважують: зволікання партнерів з постачаннями озброєнь перешкодило Києву у проведенні контрнаступальних операцій, поки російські війська "зв'язані" триваючим штурмом Бахмуту. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у грудні говорив, що для контрнаступу Україні, окрім інших озброєнь, необхідно 300 сучасних бойових танків, нагадують в ISW.
++10.15++
Російські підрозділи надто неохоче приймають новітні бойові танки Т-14 "Армата" для застосування у війні проти України через "дуже поганий стан" цих машин, йдеться у щоденному звіті військової розвідки Великобританії, оприлюдненому в Twitter.
Наразі незрозуміло, які саме проблеми викликають настільки критичну реакцію військових, однак протягом останніх років російські офіційні особи публічно говорили про проблеми з двигунами і тепловізійними системами Т-14. У 2021 році міністр оборони РФ Сергій Шойгу називав запланований на 2022 рік випуск танків лише "дослідно-промисловою" партією. "Таким чином, малоймовірно, що будь-які з розгорнутих танків Т-14 відповідатимуть звичайним стандартам для нової техніки, щоб вважатися придатними для застосування", - зауважують в розвідці.
++09.24++
Комісія з політики безпеки нижньої палати парламенту Швейцарії схвалила дозвіл на реекспорт швейцарської зброї в Україну третіми країнами. Таким чином формально розпочато процедуру зміни швейцарських законів, які забороняють реекспорт. Процес може тривати кілька місяців.
++09.15++
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога, пов'язана з активністю потенційного носія гіперзвукових ракет "Кинджал" - МіГ-31К у Білорусі.
++08.38++
Міністерство оборони Росії заявило в середу, що фрегат "Адмірал Горшков" випробував свої ударні можливості в Атлантичному океані. У заяві міністерства йдеться, що фрегат провів випробування гіперзвукових ракет "Циркон", які мають дальність польоту 900 кілометрів, за допомогою комп'ютерного моделювання. У заяві не сказано, чи фрегат здійснив запуск
ракети.
++08.13++
Міністерство закордонних справ Великобританії у вівторок, 24 січня, підтвердило загибель на сході України двох британських волонтерів, 28-річного Кріса Перрі та 48-річного Ендрю Бегшоу, зниклих безвісти 6 січня. Востаннє їх бачили в районі Соледара в розпал важких боїв за місто.
Як повідомили родичі загиблих, чоловіків було вбито під час спроби евакуації із Соледара жінки літнього віку: у їхню машину влучив артилерійський снаряд.
11 січня про виявлення тіла одного з волонтерів заявив глава ПВК Вагнера Євген Пригожин.
++07.45++
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт 8271, який передбачає посилення відповідальності для військовослужбовців. Документ посилює кримінальну відповідальність військовослужбовців за вживання наркотиків та алкоголю, а також за невиконання наказів керівництва. Зокрема, забороняється пом'якшувати покарання чи давати умовні строки для військових, засуджених за окремі види злочинів: непокора, невиконання наказу, погрози чи насильство щодо начальника, дезертирство.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше підтримав цей закон. "Армія тримається на дисципліні. І якщо прогалини в законодавстві не забезпечують її дотримання, а "відмовники" можуть сплатити штраф, розмір якого становить до десяти відсотків бойових виплат, або отримати покарання з випробуванням, це несправедливо", - зазначав він 19 грудня.
++07.23++
РФ за добу завдала 4 ракетних та 26 авіаційних ударів, здійснила понад 100 обстрілів із РСЗВ, інформує генштаб ЗСУ. Зокрема, у Херсоні обстріляли пологовий будинок, школу та поліклініку. Триває наступ російських військ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп'янському, Запорізькому та Херсонському - Росія обороняється.
Нідерланди можуть викупити у ФРН 18 танків Leopard для ЗСУ
++07.00++
Нідерланди розглядають можливість передачі Україні 18 танків Leopard 2. Для цього вони готові викупити орендовані у Німеччині бойові машини. Про це у вівторок, 24 січня, заявив прем'єр-міністр країни Марк Рютте в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Ми орендували їх, а це означає, що ми можемо купити їх, а це означає, що ми можемо подарувати їх", - сказав Рютте. Водночас він зазначив, що відповідного рішення поки що немає, а розглянути його реалізацію Нідерланди готові у складі ширшої коаліції - наприклад, із Фінляндією та Португалією.