Коронавирус: в Израиле подтвердили высокую эффективность вакцины BioNTech/Pfizer

Мир продолжает бороться с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 109,3 млн жителей планеты. Свыше 2,4 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели почти 81,4 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 15 февраля (время московское).

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Израильские ученые назвали вакцину от коронавируса производства BioNTech/Pfizer "чрезвычайно эффективной". По данным израильской медицинской организации Clalit, среди жителей страны, сделавших две прививки этой вакциной, уровень заражений коронавирусом снизился на 92 процента. В исследовании принимали участие 600 тысяч пациентов. Ранее высокую эффективность препарата подтвердили клинические испытания.

Хроника пандемии 14 февраля >>>

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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