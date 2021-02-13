Коронавирус: Чехия продлила локдаун до конца февраля

Мир продолжает бороться с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 109 млн жителей планеты. Свыше 2,4 млн человек скончались в результате заражения. Выздоровели более 81 млн пациентов. DW следит за событиями воскресенья, 14 февраля (время московское).

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Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) признал просчеты в подготовке прививочной кампании. Заказ вакцин в Европе проходил недостаточно быстро, поскольку законодательство о закупках "во многом характеризуют вопросы безопасности и рутинные процедуры", объяснил он в интервью Süddeutsche Zeitung

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Власти Чехии одобрили продление режима чрезвычайного положения до конца февраля в свете распространения инфекции, сообщил заместитель премьер-министра Ян Гамачек. Таким образом, в стране продолжит действовать комендантский час в ночное время и запрет собираться группами более 2 человек. Вирус в республике с 10,6 млн жителей выявлен почти у 1,09 млн человек, более 18 тысяч умерли, а свыше 966 выздоровели.

15 миллионов прививок за 2 месяца в Великобритании

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В лондонском метро

В Великобритании сделано уже 15 млн прививок от COVID-19, сообщил премьер-министр Борис Джонсон. Вакцинация в королевстве началась 8 декабря 2020 года. По словам Джонсона, для охвата жителей были задействованы волонтеры и сотрудники сферы здравоохранения, вышедшие на пенсию. Вирус в 67-миллионной Великобритании обнаружен более чем у 4 млн человек, из них около 117 тысяч умерли.

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В Баварии первую дозу вакцины получили более 75 процентов или около 98 000 жителей домов престарелых и аналогичных учреждений, сообщило министерство здравоохранения этой германской земли. по его информации, вторую прививку сделали уже 65 000 жителей. Персонал баварских домов обязан сдавать тест на коронавирус три раза в неделю и носить фильтрующие полумаски FFP-2 (аналогичное требование действует и для посетителей).

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В Беларуси за истекшие сутки подтверждено еще 1658 заражений, а 9 пациентов с COVID-19 скончались, сообщает Минздрав республики. По его данным, в целом в Беларуси коронавирус выявлен у 268 687 человек, 1849 умерли, 258 202 выздоровели.

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Прививочная кампания началась в Ливане. Как передает агентство AP, вакцинация в республике стартовала на следующий день после получения первой партии вакцины - 28,5 тыс. доз. За справедливым распределением препарата будут наблюдать Всемирный банк и Международная Федерация Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Ожидается, что первыми вакцинируют 55 тыс. работников сферы здравоохранения.

Макс Хартунг: "Отказ от проведения Олимпиады - крайняя мера"

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Макс Хартунг

Представитель Объединения немецких спортсменов фехтовальщик Макс Хартунг (Max Hartung) заявил, что отмена летних Олимпийских игр в Токио станет катастрофой для сотен спортсменов мира, которые последние пять лет своей жизни посвятили подготовке к главным стартам. Отказ МОК от проведения этой Олимпиады, по его словам, должен пониматься как самая крайняя мера и "последняя опция".

Перенесенные на год из-за пандемии коронавируса Игры должны состояться в столице Японии с 23 июля по 8 августа. Хартунг считает, что в настоящий момент спортсменам не хватает полной информации о том, как в Токио будут организованы тренировки при максимально сокращении контактов и возможный карантин.

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В Грузии за минувшие сутки коронавирусная инфекция выявлена у 357 человек, общее число подтвержденных случаев достигло 265 557. Как сообщает грузинский Минздрав, число жертв достигло 3352 человек: за минувшие сутки скончались 9 пациентов. Выздоровели 258 093 инфицированных. В Грузии проживают около 4 млн человек.

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В Украине за сутки выявлены 3094 новых случая инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, умерли 45 пациентов. Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине с начала эпидемии составило 1 271 143, скончались 24 330 пациентов, выздоровели 1 114 301.

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В России суточный прирост числа заражения коронавирусной инфекцией составил 14 185 случаев. Число зафиксированных летальных исходов за сутки - 430. В общей сложности в РФ с начала эпидемии официально зарегистрированы 4 071 883 случая заражения коронавирусной инфекции, 80 126 умерших и 3 593 101 выздоровевших.

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Евросоюз закрыл внутренние границы слишком поздно для того, чтобы воспрепятствовать распространению коронавируса в своих границах. К такому выводу пришла группа исследователей под руководством математика, специалистки в области биологической статистики Тани Штадлер из швейцарского университета ETH Zürich. По данным ученых, уже к 8 марта 2020 года в число локальных заражений в ЕС равнялось числу случаев инфицирования, выявленных у пациентов, прибывших в Евросоюз из-за границы. Из-за пандемии коронавируса ЕС закрыл границы для иностранцев 17 марта 2020 года.

Сотни предпринимателей в Великобритании оставили свой бизнес

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Машины такси на одно из улиц Лондона

Карантинные мероприятия в Великобритании привели к тому, что от своего бизнеса были вынуждены отказаться около 700 тысяч предпринимателей. Это примерно каждый седьмой самозанятый в стране и на 50 процентов больше, чем во время весенней вспышки коронавируса. По данным аналитического центра Resolution Foundation, не менее двух из пяти предпринимателей зафиксировали снижение дохода более чем на 25 процентов.

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В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 6114 случаев. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 2 334 561 человек, инфицированных SARS-CoV-2. За последние 24 часа от последствий легочного заболевания COVID-19 скончались 218 пациентов, общее число летальных исходов составило 64 960.

Показатель заболеваемости стабильно снижается - за последние 7 дней из расчета на 100 000 населения зарегистрировано 57,4 случая заражения. Согласно решению федеральных и земельных властей, ослабление жестких противоэпидемических мер может начаться при снижении этого показателя до 35 случаев.

Данные, публикуемые в выходные и понедельник, обычно бывают ниже реальных показателей из-за меньшего числа проведенных тестов и неполной информации из регионов.

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По данным американской медиакомпании NBC, в штате Орегон коронавирусом заразились по меньшей мере четыре человека ранее получившие две дозы вакцины. Положительный тест на SARS-CoV-2 был взят более чем через 14 суток после того, как заболевшие получили вторую дозу вакцины. Как сообщается, все четверо либо не испытывают никаких симптомов, либо переносят болезнь в легкой форме.

Комиссар ЕС: "От вируса невозможно защититься при помощи закрытых границ"

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Немецкая полиция контролирует машины на границе с Австрией

Комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес со скепсисом отозвалась о решении Германии ввести с 14 февраля проверки на границах с Австрией и Чехией, чтобы избежать распространения в стране новой, южно-африканской разновидности коронавируса. "Страх перед мутациями коронавируса понятен. Но при этом фактом остается и то, что от вируса невозможно защититься при помощи закрытых границ", - сказала она в интервью газете Ausgsburger Allgemeine. По словам Кириакидес, лучшей защитой от коронавируса является прививка и соблюдение гигиенических предписаний.

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Глава французского фармацевтического концерна Sanofi заявил, что разрабатываемая совместно с американской компанией Translate Bio вакцина от коронавируса не выйдет на рынок в нынешнем году. Ранее в Sanofi предполагали, что вакцина получит разрешение на применение уже во второй половине 2021 года.

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Китай приветствует решение США восстановить членство во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), однако считает, что Вашингтону следовало бы лучше "придерживаться высоких стандартов", чем нападать на другие страны. Такими словами отреагировали представители посольства КНР в США на недавнее заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

13 февраля, говоря о расследовании ВОЗ о происхождении коронавируса, Салливан заявил, что этот доклад должен содержать выводы специалистов, сделанные без вмешательства китайских властей.

В Соединенных Штатах сделали 50 миллионов прививок от COVID-19

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Число сделанных в США прививок от коронавируса перешагнуло отметку в 50 млн доз, сообщили Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC), указав при этом, что эта статистика учитывает как пациентов, привитых препаратом компании Moderna, так и людей, получивших вакцину BioNTech/Pfizer. По данным CDC, около 37 млн жителей США уже сделали хотя бы первую прививку и 13 млн человек - первую и вторую.

Общее число заражений коронавирусом в стране с начала пандемии превысило 27,5 млн человек. От последствий COVID-19 в США скончались 481 258 пациентов.

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Министерство образования и научных исследований Германии готовит план по компенсации пробелов в школьном образовании, вызванных пандемией коронавируса. В интервью газете Welt am Sonntag глава министерства Анья Карличек (Anja Karliczek) отметила, что объем времени, потраченного на получение школьных знаний, за время пандемии, судя по всему, особенно сильно сократился у детей и подростков, которые и раньше отставали в плане освоения программы.

"Германия имеет в целом хорошую систему школьного образования и хорошие школы, однако еще до пандемии было ясно, что они нуждаются в улучшении", - отметила Карличек. По ее словам, это касается не только степени цифровизации школ, но и многих других областей. "Германии следует внимательно следить за тем, чтобы из-за пандемии средний уровень образования в стране не стал ниже", - подчеркнула министр.

"Большая семерка" обсудит коронавирус

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Встреча лидеров государств "большой семерки", основной темой которой станет борьба с пандемией и справедливое распределение вакцин в мире, пройдет в режиме видеоконференции 19 февраля. Как говорится в коммюнике, распространенном канцелярией главы британского правительства, Борис Джонсон "воспользуется встречей, первым крупным многосторонним мероприятием президента США Байдена, чтобы призвать лидеров к совместной работе над объединенным глобальным подходом к пандемиям".

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Президент России Владимир Путин отметил, что РФ лучше стран Европы и США борется с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом он заявил на закрытой встрече с главными редакторами СМИ, фрагменты которой показал телеканал "Россия-24". Свои утверждения президент аргументировал показателем количества заболевших COVID-19 на 100 тыс. населения, который в России составляет 12 человек, "а там (в других странах – Ред.) - до сих пор 45".

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Полиция Никосии против протестующих (Фото из архива)

Кипрская полиция разогнала с помощью водометов и слезоточивого газа несанкционированную демонстрацию в Никосии, которую организовали в центральной части города противники ограничений, введенных правительством острова в рамках мер по борьбе с пандемией COVID-19. По информации местной прессы, задержаны не менее восьми участников акции.

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Германия ввела временный пограничный контроль на границе с Чехией и отдельными регионами Австрии. Он действует с воскресенья, 14 февраля. Причиной ужесточения мер послужил тот факт, что в Чехии и австрийском Тироле быстро распространяются новые варианты коронавируса.

Хроника пандемии 13 февраля >>>

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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