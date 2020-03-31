Как власти Венгрии и Польши используют COVID-19 в своих целях

В то время как многие европейские страны ввели в связи с пандемией коронавируса чрезвычайное положение, правоконсервативные силы в Восточной Европе используют сложившуюся ситуацию для усиления своего влияния и борьбы с оппонентами. Так, парламент Венгрии 30 марта одобрил законопроект, наделяющий правительство Виктора Орбана расширенными полномочиями на время действия режима ЧП. А в Польше, где 10 мая должны пройти президентские выборы, в спешном порядке приняли новые правила, разрешающие большому числу поляков голосовать дистанционно.

Венгрия: неграниченная власть Виктора Орбана?

Согласно новому закону, премьер-министр Венгрии и глава правящей националистической партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" Виктор Орбан будет фактически единолично управлять страной с помощью указов и декретов, а правительство сможет продлевать чрезвычайное положение на неопределенный срок без голосования в парламенте. Закон также разрешает кабмину приостанавливать исполнение определенных законов и применять "иные исключительные меры" в борьбе с пандемией COVID-19. Кроме того, документ предусматривает ужесточение наказаний за нарушение карантинных мер и распространение ложной информации о коронавирусе.

Принятые меры сразу же подверглись жесткой критике - как в самой Венгрии, так и в остальной Европе. Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич подчеркнула, что все государства-члены этой организации должны придерживаться основополагающих принципов демократии. Бессрочный и неконтролируемый режим ЧП не может этого гарантировать, отметила она.

"Мы не должны мириться с диктатурой коронавируса"

Межфракционная группа депутатов Европарламента, в которую входят представители социал-демократов, "зеленых" и левых, также считает, что новый венгерский закон представляют серьезную угрозу демократии и верховенству права. "Мы не должны мириться с диктатурой коронавируса ни при каких обстоятельствах. Ни один режим ЧС в мире не может оправдать отстранение паламента от власти на неопределенный срок", - полагает евродепутат от Германии, член фракции "зеленых" Сергей Лагодинский (Sergey Lagodinsky).

Сергей Лагодинский

Правозащитная организация "Репортеры без границ" также выступила с жесткой критикой новых правил. Виктор Орбан "злоупотребил кризисной ситуацией в стремлении к абсолютной власти над венгерскими СМИ", - заявил исполнительный секретарь организации Кристиан Мир (Christian Mihr). Закон "грозит заткнуть рот последним независимым журналисткам и журналистам", - считает правозащитник.

Польша: президентские выборы в мае любой ценой?

Критики опасаются и того, что примеру Орбана могут последовать националисты и популисты в других восточноевропейских странах. Похожая тенденция уже наблюдается в Польше, где правящая национал-консервативная партия "Закон и справедливость" (PiS) стремится во что бы то ни стало провести президентские выборы, запланированные на 10 мая.

По мнению экспертов, проведение голосования в мае повышает шансы на победу действующего президента Анджея Дуды - нынешнего лидера предвыборной гонки. В то же время перенос выборов на осень может негативно сказаться на его поддержке избирателями.

Чтобы избежать переноса голосования, PiS 28 марта неожиданно внесла в избирательный кодекс поправки, позволяющие людям старше 60 лет и тем, кто находится на карантине, участвовать в голосовании заочно. По словам профессора юридического факультета Варшавского университета Ричарда Пиотровского, действия партии явно противечат конституции страны: по закону вносить изменения в избирательное законодательство разрешено не позднее чем за шесть месяцев до президентских выборов. Принятые поправки, впрочем, в итоге были отклонены Сенатом Польши.

Улицы Варшавы пусты из-за мер борьбы с коронавирусом

Оппозиция призывает бойкотировать выборы

Между тем, согласно опросам, за перенос выборов выступают свыше 70 процентов жителей Польши. Их мнение разделяет и Ричард Пиотровский. В интервью новостному агентству Polska Press он отметил, что проведение выборов в мае подвергло бы здоровье избирателей серьезному риску и стало бы нарушением правил, призванных помешать распространению коронавируса. Как и в Германии, в Польше в данный момент действует запрет собираться группами больше, чем два человека.

Еще один аргумент в пользу отсрочки выборов - решение кандидатов от оппозиции приостановить свою избирательную кампанию, чтобы не препятствовать борьбе с эпидемией коронавируса. В то время как большинство оппозиционных политиков работают дома, а кандидаты не проводят предвыборных мероприятий, президент Анджей Дуда беспрепятственно путешествует по стране и имеет неограниченный доступ к государственному телевидению.

В случае, если правительство все же откажется переносить голосование на более поздний срок, оппозиция призывает избирателей его бойкотировать. "Давайте бойкотировать эти выборы, ваша жизнь - это самое важное", - заявила оппозиционный кандидат в президенты Малгожата Кидава-Блоньская. "Организовывать выборы президента в сложившейся ситуации - это преступление", - подчеркнула политик.

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