Почему украинцам в ФРГ лучше поспешить с трудоустройством

В 2025 году украинские беженцы в Германии, особенно те, кто хотел бы остаться в стране, могут оказаться в непривычной ситуации. Это связано с экономикой, выборами и событиями в Сирии.

В Германии в экономике и в общественных настроениях в последние недели происходят быстрые сдвиги, которые в 2025 году могут косвенно и даже напрямую сказаться на находящихся в стране украинских беженцах. Им стоит настроиться на новую, непривычную для них ситуацию и учесть вероятные изменения при планировании своей дальнейшей жизни, особенно если они собираются остаться в ФРГ на длительный срок.

Прежде всего следует обратить внимание, во-первых, на новый тренд на немецком рынке труда, где проблема дефицита кадров, похоже, несколько теряет недавнюю остроту из-за объявленных крупными компаниями массовых увольнений, во-вторых, на предстоящие в Германии 23 февраля досрочные парламентские выборы, после которых украинцев могут лишить пособий Bürgergeld, а также на события в Сирии. Вернее, на разгоревшуюся в ФРГ после неожиданного свержения диктаторского режима Башара Асада дискуссию о возвращении на родину сирийских беженцев.

Работа для украинцев больше не приоритетная тема?

Начнем с немецкого рынка труда. Вплоть до осени 2024-го его ключевой проблемой считался обостряющийся дефицит трудовых ресурсов. Так что в 2022-2023 годах прием и интеграция в Германии украинских беженцев проходили на фоне постоянного потока заявлений бизнеса и публикаций в СМИ о хронической нехватке кадров в самых разных отраслях и сферах, прежде всего специалистов и квалифицированных работников.

Поэтому были велики надежды на довольно быстрое заполнение хотя бы части вакансий украинскими беженцами, тем более что свыше половины тех, кто находится в трудоспособном возрасте, имеют высшее образование. Вот почему в Германии, в отличие от ряда других стран ЕС, не стали подталкивать приехавших к скорейшему трудоустройству на любую, даже неквалифицированную работу, а сделали ставку на предварительные многомесячные языковые курсы. Идея состояла в том, что у выпускников этих курсов будет больше шансов сразу устроиться по специальности.

Посетительница одного из берлинских отделений агентства по труду (Jobcenter) осматривает объявление со списком его отделов Фото: Jens Kalaene/dpa/picture alliance

Однако к осени 2023-го стало понятно, что эта концепция не дала желаемого результата, и правительство Германии сменило курс. "Языковой барьер снижается. Настало время идти работать", - провозгласил тогда министр труда Хубертус Хайль (Hubertus Heil), а в Федеральном агентстве по труду (BA) создали новую должность спецпредставителя правительства ФРГ по интеграции беженцев на рынке труда. В результате фактически весь 2024 год прошел под знаком более настойчивого подталкивания украинцев к скорейшему устройству на работу и активного поиска для них подходящих вакансий, и этот новый подход отчасти дал ожидаемый эффект: процент трудоустроившихся начал расти.

Но вполне возможно, что теперь приоритеты агентства по труду изменятся, и на первый план выйдет устройство на работу не столько украинских беженцев, сколько тех родившихся или давно живущих в Германии квалифицированных работников и специалистов, которые подпадут под намечающиеся массовые сокращения штатов. Ведь немецкая экономика после двух лет пусть и небольшого, но все же сжатия ВВП осенью 2024 столкнулась-таки с типичным проявлением рецессии: крупные работодатели начали предупреждать о масштабных увольнениях.

Дефицит кадров снижается из-за сокращений штатов

Вот несколько тревожных для немецкого рынка труда сообщений, пришедших только за ноябрь и декабрь: крупный поставщик компонентов для автопрома немецкий концерн Bosch объявил о намерении в обозримом будущем ликвидировать в Германии 3800 рабочих мест; американский автостроитель Ford сообщил о плане уменьшить персонал на своем главном европейском заводе в Кельне на 2900 человек; немецкий технологический и сталелитейный концерн Thyssenkrupp обнародовал решение сократить в течение ближайших пяти лет на своих немецких предприятиях и в управленческом аппарате 5000 рабочих мест; крупнейший немецкий разработчик программного обеспечения SAP приступил к реорганизации производства, в ходе которой компанию покинут в ФРГ 3500 сотрудников; после банкротства машиностроительной компании Manz работу могут потерять 1500 человек. А 20 декабря пришло сообщение, что автоконцерн Volkswagen (VW) намерен в ближайшие пять лет сократить свыше 35 000 рабочих мест.

Как видим, далеко не во всех случаях речь идет о немедленных массовых увольнениях, в некоторых компаниях сокращение штатов растянется на несколько лет и особенно на первом этапе будет осуществляться путем ликвидации освобождающихся мест. Тем не менее все это ведет к снижению спроса на работников и, соответственно, числа вакансий.

Ганновер, сентябрь 2024. "Нужно сохранить все заводы", - гласит лозунг на демонстрации протеста работников Volkswagen против планов концерна закрыть три своих предприятия в Германии Фото: Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance

И вот уже дефицит квалифицированных кадров представляется немецким работодателям не столь острой проблемой, как это было всего год или два назад. Согласно опубликованному 19 декабря Федеральным объединением торгово-промышленных палат Германии (DIHK) опросу среди 23 000 немецких фирм, нехватка персонала опустилась с точки зрения предприятий на четвертое место среди основных рисков для ведения бизнеса - после слабого спроса на внутреннем рынке, неудовлетворительных политических рамочных условий и высоких расходов на оплату труда.

Если в 2022 году 53 процента опрошенных DIHK фирм жаловались на то, что не могут найти подходящих работников на имеющиеся вакансии, то теперь эту проблему испытывают уже только 43 процента предприятий. Одновременно снижается готовность немецких фирм расширять штаты и нанимать новых сотрудников.

Об этом же свидетельствует и опубликованный 19 декабря ежемесячный барометр занятости мюнхенского экономического института ifo. Соответствующий индекс в очередной раз упал и достиг самого низкого уровня с 2020 года, когда немецкую экономику в значительной мере парализовала пандемия COVID-19. "Все меньше компаний увеличивают персонал. Вместо этого растет доля предприятий, которые сокращают рабочие места", - так прокомментировал результаты свежего опроса среди 9 500 немецких фирм эксперт ifo Клаус Вольрабе (Klaus Wohlrabe). Особенно сильно выросла доля таких предприятий в обрабатывающей промышленности и в торговле.

Короче, украинских беженцев ждет в 2025 году в том смысле непривычная ситуация, что готовность немецких фирм нанимать новых сотрудников, тем более не очень хорошо или даже плохо владеющих немецким языком, может оказаться существенно ниже, чем была в предыдущие два года, особенно если речь пойдет о рабочих местах, предполагающих высокий или даже средний уровень квалификации.

Беженцев стали чаще считать угрозой благосостоянию

К тому же - и это тоже относительно новый тренд - среди жителей Германии стало расти число тех, кто из экономических соображений сомневается в целесообразности приема беженцев, о чем DW рассказывала недавно в статье "Интеграция мигрантов в Германии: климат начал ухудшаться". Она была посвящена индексу интеграционного климата 2024, представленному Экспертным советом по вопросам интеграции и миграции (SVR).

Комментируя проведенное исследование, председатель SVR профессор Ханс Форлендер (Hans Vorländer) указал, в частности, на следующее изменение в общественном мнении ФРГ: "Каждый третий опрошенный воспринимает теперь беженцев прежде всего как угрозу для благосостояния. Такое восприятие следует рассматривать в контексте общего экономического развития в Германии и прогнозов на будущее, которые вызывают страх перед рецессией".

Причем можно исходить из того, что растущее беспокойство вызывает не столько интеграция иностранцев на рынке труда (основная часть немецкого общества вполне осознала необходимость трудовой миграции для преодоления дефицита квалифицированных кадров, который вовсе не пропал, а лишь несколько снизился), сколько государственные расходы на содержание соискателей убежища в ФРГ.

Показательная дискуссия о возвращении сирийцев

В этой связи украинским беженцам следует обратить внимание на дискуссию о возвращении сирийских беженцев на родину, вспыхнувшую в декабре в Германии буквально на следующий же день после свержения в Сирии диктаторского режима Башара Асада. Тут же пошли разговоры о том, что если причина для бегства отпала, то отпали и основания для предоставления убежища и соответствующих социальных пособий.

Причем что показательно: выступать с подобными заявлениями и даже с конкретным предложением выплачивать премии тем сирийцам, которые сразу же добровольно согласятся уехать, стали не столько какие-то праворадикальные ксенофобы, сколько видные представители блока правоцентристских или консервативных партий ХДС/ХСС. А он пока имеет, судя по опросам, наилучшие шансы выиграть намеченные на 23 февраля 2025 года досрочные парламентские выборы в Германии и возглавить следующее коалиционное правительство ФРГ.

Новое правительство вряд ли приступит к исполнению своих обязанностей раньше апреля следующего года, поскольку на формирование правящей коалиции и на согласование ее программы потребуется время. Но затем оно, скорее всего, начнет серьезно корректировать политику Германии, в том числе в миграционных вопросах.

Киев, 9 декабря 2024. Кандидат в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц возглагает венок у Стены памяти защитников Украины, павших в российско-украинской войне Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Так, блок ХДС/ХСС, твердо стоящий на стороне Украины в ее борьбе против российской агрессии, в то же время весьма решительно выступает против предоставления украинским беженцам пособия Bürgergeld, куда более привилегированного, чем обычное пособие для соискателей убежища, о чем неоднократно заявляли ведущие политики консерваторов. Поэтому неработающие украинские беженцы вполне могут оказаться в следующем году в непривычной для себя ситуации получателей иного социального пособия с меньшими финансовыми возможностями.

К тому же следует исходить из того, что после вступления Дональда Трампа в должность президента США 20 января 2025 года на международной арене резко активизируются усилия, направленные на установление мира или хотя бы на прекращение огня в Украине. Насколько они будут успешными и когда приведут к конкретным результатам, сказать трудно. Однако прецедент с сирийскими беженцами заставляет предположить: как только боевые действия прекратятся, в Германии с большой долей вероятности сразу же начнут обсуждать условия и перспективы возвращения украинцев на родину.

В то же время ход дискуссии о сирийцах, которых в Германии меньше, чем украинцев, четко показывает: обсуждается отъезд в обозримом будущем именно получателей пособий, а не тех, кто уже работает в Германии и платит здесь как налоги, так и взносы в социальные фонды, включая пенсионный. Им и политики демократического центра, и широкая общественность ФРГ недвусмысленно сигнализируют, что они, конечно же, могут остаться, и это будет всячески приветствоваться.

Из всего сказанного нетрудно сделать следующий логический вывод: тем украинским беженцам в Германии, которые хотели бы остаться в ФРГ на длительный срок, следует поспешить с трудоустройством. Причем сразу по целому ряду причин: из-за продолжающих ухудшаться макроэкономических условий для поиска работы, из-за растущей вероятности лишения в следующем году пособия Bürgergeld и из-за того, что в случае перемирия в Украине наверняка быстро встанет вопрос о возвращении беженцев на родину в относительно сжатые сроки.