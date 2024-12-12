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Трамп: За перемирием в Украине будут следить европейцы

Жан Рофе
12 декабря 2024 г.

Если Москва и Киев договорятся о прекращении огня, то этот режим, по мнению Дональда Трампа, должны контролировать европейские войска, пишет The Wall Street Journal.

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Избранный президент США Дональд Трамп, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Париже 7 декабря
Дональд Трамп, Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский на встрече в Париже 7 декабряФото: Piroschka van de Wouw/REUTERS

Избранный президент США Дональд Трамп предложил европейским странам разместить свои войска на территории Украины для контроля за соблюдением режима прекращения огня. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, эта инициатива была озвучена на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже 7 декабря. Трамп сказал Зеленскому и Макрону, что не поддерживает вступление Украины в НАТО, но хочет, чтобы после завершения войны Украина "была сильной и хорошо вооруженной".

Главную роль в защите и поддержке Украины должна играть Европа, заявил Трамп. Американские военные, согласно его плану, не будут напрямую вовлечены в эту миссию, хотя политик и не исключил какой-то поддержки для европейского контингента со стороны США.

Заставить Китай надавить на Россию

Кроме того, избранный президент призвал европейские страны усилить давление на Китай, чтобы тот, в свою очередь, повлиял на Россию для прекращения боевых действий, рассказал один из источников WSJ. В качестве инструмента давления Дональд Трамп предложил европейцам рассмотреть возможность введения пошлин на китайские товары.

Собеседники WSJ отмечают, что европейские войска, предположительно, могут быть размещены в Украине в рамках специальной миротворческой миссии, которая не будет операцией НАТО. Однако, как указывает издание, президент РФ Владимир Путин "чувствует, что он выигрывает войну", и, вероятно, окажет любым усилиям по ее прекращению "жесткое сопротивление".

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