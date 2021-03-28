Коронавирус: выпуском вакцин в Европе заняты 52 фабрики

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 127 млн жителей планеты. Почти 2,8 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели около 103 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 29 марта (время московское).

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Масштабный выпуск вакцин несет "свет в конце туннеля", заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. В производстве лекарственных препаратов задействованы 52 фабрики в Европе, процесс идет круглосуточно, отметил он. Производственные мощности позволят поставить европейским государствам 420 млн доз до середины июля, чтобы достичь коллективного иммунитета в ЕС, заверил Бретон.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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