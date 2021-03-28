Коронавирус: в России ожидают формирование популяционного иммунитета к концу лета

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 127 млн жителей планеты. Почти 2,8 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 102 млн пациентов. DW следит за событиями воскресенья, 28 марта (время московское).

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В Китае число сделанных прививок от коронавируса превысило 100 млн. Как сообщила Национальная комиссия по здравоохранению, 27 марта в стране было сделано 5 млн прививок, благодаря чему их общее число возросло до 102,42 млн. По официальным данным, с начала пандемии общее число заражений в КНР составило 90 167.

За прошедшие сутки вирус SARS-CoV-2 был выявлен в Китае у 8 человек. Последний летальный исход у пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 был зафиксирован в стране 25 января. В общей сложности это заболевание привело в КНР к 4636 смертям.

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Число умерших с COVID-19 в Бразилии превысило тысячу за сутки. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны. Таким образом количество летальных исходов за 24 часа составило 1057. Общее число новых выявленных случаев инфицирования за этот же период - 19 638. Всего же, по данным группы волонтеров Worldometer, в стране заразились 12 490 362 человека, от последствий COVID-19 с наала пандемии умерли 310 694.

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Во Франции продолжает расти число больных с коронавирусной инфекцией, нуждающихся в интенсивном лечении. По данным Минздрава страны, в палатах интенсивной терапии сейчас находятся 4872 пациента с диагнозом COVID-19. Как заявили врачи, в регионе Парижа растет риск того, что не все инфицированные смогут получить неотложную помощь.

Великобритания ослабляет коронавирусные ограничения

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В Великобритании с понедельника начинается постепенное ослабление коронавирусных карантинных мероприятий. Снимаются ограничения на передвижения, на открытом воздухе разрешено собираться группами до шести человек. С 12 апреля пабы смогут снова открыть свои террасы, смогут принимать клиентов и некоторые предприятия сферы обслуживания.

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По данным газеты The Washington Post, в Белом доме работают над введением паспортов или сертификатов для американцев, сделавших прививку от коронавируса. Президент США полагает, что жизнь в стране начнет возвращаться в нормальное русло уже летом.

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Армения приобрела 24 тыс. доз вакцины против коронавируса AstraZeneca. Об этом заявили в Минздраве республики. Как указали в ведомстве, вакцина предусмотрена для групп риска, в частности, медработников, лиц, которым больше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями, сотрудников и обитателей социальных центров.

Бразилия приостановила регистрацию "Спутника V"

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Контейнер с вакцинами "Спутник V"

Бразильское национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) приостановило регистрацию российской вакцины "Спутник V". По версии Anvisa, компания Uniao Quimica, представляющая в Бразилии интересы Российского фонда прямых инвестиций, который занимается продвижением "Спутник V", не предоставила регулятору необходимой информации о препарате. Несмотря на отсутствие регистрации, министерство здравоохранения Бразилии подписало контракт на поставки российской вакцины.

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Швеция может изменить свои цели по проведению вакцинации из-за повторных случаев задержек с поставками вакцин. "На то, чтобы все были полностью провакцинированны, уйдет немного больше времени", - рассказал в телеинтервью координатор кампании Ричард Бергстром. Ранее ожидалось, что все взрослое население страны будет обеспечено вакцинами до 30 июня. Теперь, по мнению Бергстрома, может понадобиться еще "несколько недель в июле".

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Еврокомиссар Тьерри Бретон

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон надеется, что летний отпускной сезон в этом году будет "сопоставим с прошлогодним". Помочь этому должна массовая вакцинация населения, заявил он в интервью телекомпаниям RTL и LCI.

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Популяционный иммунитет в России, возможно, сформируется к концу лета. После чего в стране будет снята большая часть ограничений. Об этом в телевизионном интервью заявил президент России Владимир Путин, подчеркнув, что этот прогноз сбудется, если вакцинация населения продолжится такими же темпами, как и сегодня.

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В Румынии вступили в силу новые ограничительные меры, направленные на борьбу с коронавирусом. Теперь в населенных пунктах, в которых в течение 14 дней фиксируется как минимум 4 новых случая заражения на тысячу жителей, в выходные дни будет действовать комендантский час с 20.00 - вместо 22.00. Магазины в таких населенных пунктах будут закрываться в 18.00 - вместо 21.00. Ограничения не распространяются на аптеки, бензоколонки и службы доставки товаров на дом.

Немецкий эпидемиолог: Иногда болеть придется по полгода

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Карл Лаутербах

Эксперт в области здравоохранения Социал-демократической партии Германии, эпидемиолог Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) считает серьезным недостатком отсутствие исчерпывающей информации о долгосрочных последствиях для здоровья переболевших COVID-19. Между тем осложнения, по его словам, затрагивают до 10 процентов инфицированных, то есть в ФРГ в данный момент - до 250 тыс. человек.

"Это без учета числа незарегистрированных случаев", - подчеркнул депутат бундестага, отметив, что в информационном пространстве доминируют сведения о летальных исходах. "Если вы не справитесь с болезнью в течение шести недель, то болеть придется полгода", - заявил Лаутербах в интервью газете Tagesspiegel, указав, что пока даже неизвестно, излечится ли болезнь в ряде случаев полностью. Он также раскритиковал в целом недостаток информации в СМИ о третьей волне, в частности о том, для каких возрастных групп особенно опасны новые варианты коронавируса.

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Хельге Браун

Если одновременно с кампанией по вакцинации будет происходить рост числа новых заражений, увеличивается риск того, что новые варианты коронавируса окажутся способными противостоять вакцине. Это опасение высказал глава ведомства федерального канцлера Германии Хельге Браун (Helge Braun) в интервью газете Bild am Sonntag. Сам чиновник в прошлом работал врачом в отделении интенсивной терапии. При подобном сценарии придется начинать кампанию по вакцинации населения заново, указал Браун.

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В России суточный прирост числа заражения коронавирусной инфекцией составил 9088 случаев. Число зафиксированных летальных исходов за сутки - 336. В общей сложности в РФ с начала эпидемии официально зарегистрированы 4 519 832 случая заражения коронавирусной инфекцией, 97 740 умерших и 4 139 128 выздоровевших.

Число новых заражений коронавирусом, выявленных за последние семь дней, по официальным данным, стало минимальным с сентября 2020 года. С 22 по 28 марта оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о 62 963 заболевших. Для сравнения: неделей ранее этот показатель составлял 66 261 случай.



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В Украине за сутки выявлены 11 932 новых случая инфицирования коронавирусом нового типа, умерли 203 пациента. Как сообщает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), общее число случаев заражения в Украине с начала эпидемии составило 1 644 063, скончались 31 954 пациентов, выздоровели 1 300 625 человек.

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Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо сообщил, что заразился коронавирусом SARS-CoV-2.

"Как осознающий свою ответственность президент и прежде всего как человек, хочу проинформировать о том, что после четырех дней нахождения в карантине я получил положительный результат теста на COVID-19", - написал он в Twitter.

Франция классифицирована в ФРГ как зона повышенного риска

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На границе Германии и Франции

С воскресенья в отношении прибывающих в Германию из Франции начинают действовать особые карантинные ограничения. При пересечении границы они обязаны предоставить документ о негативном результате теста на коронавирус, а затем провести на карантине 10 дней. При этом время, проведенное в карантине, можно сократить в два раза, если повторный тест на коронавирус, сделанный по прошествии пяти дней с момента въезда в ФРГ, также покажет негативный результат.

Новые меры предосторожности обоснованы присвоением Франции статуса страны с повышенным распространением коронавируса. Этот статус германские власти присваивают странам и регионам, в которых число новых заражений за последние семь дней из расчета на 100 тысяч населения превышает 200 случаев. Во Франции на данный момент этот показатель составляет более 300 случаев.

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Власти Австралии прекратили перечислять работодателям субсидии, чтобы они выплачивали своим сотрудникам по 1500 австралийских долларов (около 970 евро) каждые 2 недели. Мера поддержки занятого населения во время эпидемии действовала с марта 2020 года, ее дважды продлевали. Главный казначей Джош Фрайденберг расценил субсидии как "спасательный круг", однако особо выделил временный характер этой меры. Уровень безработицы в стране упал с 7,5 % в июле 2020-го до 5,8 % в феврале. Эксперты допускают потерю от 100 до 150 тысяч рабочих мест после прекращения действия субсидий. В 25-миллионной стране возбудитель COVID-19 выявлен у 29,2 тысячи человек, более 900 из них скончались, свыше 26,2 тысячи выздоровели.

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Пациент в палате отделения интенсивной терапии

В Германии суточный прирост заражений коронавирусом составил 17 176 случаев, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI). Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлен 2 772 401 случай инфицирования. За последние 24 часа скончались 90 человек с COVID-19, общее число связанных с SARS-CoV-2 летальных исходов в стране составило 75 870. Выздоровели почти 2,5 млн человек. Средний показатель новых заражений за последние семь дней по всей стране составляет 129,7 на 100 тысяч жителей.

Данные, публикуемые институтом в выходные, обычно бывают ниже реальных показателей из-за меньшего числа проведенных тестов и неполной информации из регионов.

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В Сальвадор в ближайшие часы прибудет 1 млн доз вакцины китайской компании Sinovac. Прививочная кампания среди совершеннолетних жителей и лиц с хроническими болезнями начнется 15 апреля, сообщил президент Найиб Букеле. В центральноамериканской республике с 6,4 млн жителей вирус выявлен у 63,7 тысячи человек, из них 1998 скончались, 61 тысяча выздоровела.

Посещение берлинских парикмахерских - только после теста на коронавирус

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Две германские федеральные земли готовятся к новым ограничениям. Так, в Берлине с 31 марта для посещения парикмахерских и большинства магазинов будет необходимо предъявить отрицательный результат теста на коронавирус. Исключение сделано для супермаркетов и аптек, объяснила сенатор по экономическим вопросам Рамона Поп (Ramona Pop). Сенат Берлина обязал работодателей германской столицы предлагать сотрудникам 2 теста в неделю.

В германской парикмахерской

А в Мекленбурге - Передней Померании отрицательный тест на коронавирус с 31 марта станет условием посещения парикмахерских, а с 6 апреля – большинства объектов розничной торговли, за исключением супермаркетов, аптек, цветочных магазинов и заправок. В округах, где средний показатель новых заражений за последние семь дней превысит отметку 100 на 100 тысяч жителей, с 21.00 до 06.00 будет действовать комендантский час, заявила премьер-министр Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig).

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Власти Панамы распорядились приостановить въезд лиц, в последние 15 дней побывавших в странах Южной Америки. Мера вступит в силу 31 марта и не коснется панамских граждан или лиц, имеющих право на проживание в стране, сообщило министерство здравоохранения. Решение обусловлено проникновением в Панаму мутации вируса, впервые выявленной в Бразилии. В 4-миллионной центральноамериканской республике подтверждено 353 тысячи заражений, 6090 больных COVID-19 умерли, свыше 342 тысяч выздоровели.

В Турции начинают прививать жителей старше 60 лет

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Турция расширяет вакцинацию населения. Теперь на прививку могут записаться и жители старше 60 лет, а также люди с рядом хронических болезней, заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа. Вакцинация в 83-миллионной Турции с использованием препарата китайской компании Sinovac началась в январе, сделано более 14 млн прививок.

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Хоккейный матч в Торонто

Игроки, пополнившие составы канадских команд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), отныне должны будут проводить в обязательном карантине по прибытии в страну лишь 7 дней. Ранее для таких случаев действовал 14-дневный режим изоляции в соответствии с предписаниями канадских властей. Спортсмены ежедневно будут проходить тест на наличие коронавируса на протяжении карантинной недели и первой недели по окончании изоляции.

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Самолет вооруженных сил Германии доставил в бразильский Манаус 80 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для пациентов, больных COVID-19. Министерство иностранных дел ФРГ напомнило, что пандемию можно побороть, лишь взяв ее под контроль в мировом масштабе. Бразилия уступает лишь США по числу заражений (12,4 млн) и летальных исходов (около 310 тысяч) среди жителей с COVID-19.

Концерт в Барселоне собрал около 5000 человек

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Посетители концерта Love of Lesbian в Барселоне

В Европе впервые за несколько месяцев прошел масштабный концерт, на который была открыта продажа билетов. Шоу испанской рок-группы Love of Lesbian в Барселоне собрало около 5 тысяч человек, все билеты были раскуплены. Организаторы мероприятия получили особое разрешение испанских властей, поскольку в стране запрещено собираться группами более 4 человек.

Все посетители концерта перед мероприятием в один и тот же день сделали тест на наличие коронавируса. Правило социального дистанцирования не действовало, однако ношение масок было обязательным. "Это еще один шажок к возможности проводить концерты и культурные мероприятия" в условиях пандемии, отметил испанский вирусолог Борис Револьо, участвовавший в разработке мер предосторожности для мероприятия.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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