Для прибывших в Германию из Франции вводят новые ограничения

Франция, с точки зрения германских властей, с воскресенья, 28 марта, считается зоной повышенного риска из-за быстрого распространения коронавируса. Этот статус присваивается в ФРГ регионам, где прирост заражений за последние семь дней в расчете на 100 тысяч населения превышает 200 случаев. Во Франции этот показатель составляет сейчас более 300 случаев.

Это означает, что рибывающие в Германию из этой страны обязаны предъявить документ о негативном результате теста на коронавирус, а также провести на карантине 10 дней. Получив, однако, повторный негативный тест спустя пять дней после въезда в Германию, они имеют право досрочно выйти из карантина.

Ограничения, введенные Германией для путешественников

Германия присваивает странам и регионам три различных статуса в зависимости от эпидемиологической ситуации. Кроме зон с высоким показателем заболеваемости, в этой классификации есть зоны, в которых распространен коронавирус (прирост заражений за последние семь дней из расчета на 100 тысяч населения составляет там до 50 случаев), а также регионы, в которых распространены наиболее опасные новые варианта коронавируса".

Последние считаются самыми опасными, и в отношении путешественников, прибывающих оттуда, действуют самые строгие ограничения. После пересечения германской границы они должны провести 14 дней на карантине без права досрочно окончить его даже при наличии отрицательного результата теста.

Сегодня такими регионами, с точки зрения германских властей, считаются, кроме Франции, Чехия, Словакия и отдельные районы австрийской федеральной земли Тироль.

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