Коронавирус: в ООН заявили о худшем экономическом кризисе

Страны мира вводят жесткие ограничения для борьбы с пандемией COVID-19 и продолжают вакцинацию населения. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 100 млн человек. Свыше 2,14 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 72 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 26 января (время московское).

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Все авиапассажиры, отправляющиеся в США из-за рубежа, с 26 января должны предоставить отрицательный тест на COVID-19 или справку о выздоровлении от нового типа коронавируса, сообщает госдепартамент США. Отмечается, что данный приказ распространяется как на иностранных граждан, так и на граждан США. Госдепартамент также призвал граждан США пересмотреть необходимость поездок за границу и отложить все несущественные поездки.

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Мексика заказала 24 миллиона доз российской вакцины "Спутник V". Об этом президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил после телефонного разговора с Владимиром Путиным. Использование "Спутник V" пока не одобрено мексиканскими контрольными ведомствами.

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Вакцина от компании Astrazeneca

Правительство Германии ожидает, что вакцина от компании Astrazeneca будет допущена только для людей младше 65 лет. Вероятная причина - низкая эффективность вакцины среди для пожилых, пишет газета Bild. Ожидается, что вакцина от шведско-британского концерна будет одобрена в ЕС в пятницу и станет третьим препаратом, используемым при вакцинации от коронавируса.

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Правительство Украины подписало контракты на более чем 30 миллионов вакцин от коронавирса, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. По его словам, вакцинация в стране начнется в феврале, первая поставка вакцины в объеме 200 тысяч штук по механизму COVAX состоится в конце января.

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Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о худшем экономическом кризисе за 100 лет из-за коронавируса. По его словам, пандемия усугубила неравенство между людьми, потерю рабочих мест и нестабильность климата. Сегодняшнее состояние мира можно охарактеризовать как "хрупкое", заявил Гутерриш.

Хроника пандемии 25 января >>>

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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