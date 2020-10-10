Таджикистан и "его превосходительство" Рахмон

Эмомали Рахмону 5 октября исполнилось 68 лет, но самого большого подарка - утверждения на посту президента Таджикистана - ему пришлось подождать. 11 октября в стране прошли президентские выборы, и хотя формально в них участвовали еще четверо кандидатов, никто не сомневался в очередной, уже пятой по счету, победе Рахмона. Если верить данным ЦИК Таджикистана, действующий глава государства, по предварительным данным, заручился поддержкой более 90% избирателей. Отнюдь не Александр Лукашенко, а именно таджикский лидер находится у руля дольше всех постсоветских руководителей. DW - о становлении Рахмона и том, что он сделал во главе Таджикистана.

Рахмонов: электрик, матрос, директор совхоза

Рахмонов родился в крестьянской семье, получил образование электрика в местном ПТУ сначала работал на маслозаводе. Три года отслужил на флоте, позже стал директором совхоза и продвигался по коммунистической партийной лестнице. После распада СССР его карьера резко пошла вверх: в 1990 году он был еще простым депутатом Верховного Совета, а в 1992-м сначала стал главой Кулябской области, и уже вскоре в качестве компромиссной фигуры был избран председателем Верховного Совета - на тот момент высший пост в Таджикистане.

С тех пор Рахмон правит страной, хотя если точнее, то сначала это было только полстраны: с 1992 года Таджикистан погрузился в кровавую гражданскую войну между проправительственными силами и объединенной оппозицией из демократов и исламистов. Война продолжалась до 1997 года и унесла до 150 тысяч жизней.

В 1997 году между воюющими сторонами был заключен мирный договор, по которому представители оппозиции получили право на 30 процентов ключевых постов в руководстве страны, а также в парламенте. Важнейшим оппозиционным движением стала Партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ). В отличие от других лидеров региона, Рахмон действовал тогда из "более слабой и менее стабильной позиции во власти и был вынужден идти на компромиссы и терпеть ПИВТ", объясняет эксперт по Центральной Азии из берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) Беате Эшмент (Beate Eschment).

Акция протеста в Берлине в 2019 году против преследования властями Таджикистана оппозиционеров и диссидентов в стране и за рубежом

Несколько лет Рахмон выполнял взятые на себя обязательства, но уже к концу 2000-х годов в руководстве страны оппозиционеров не осталось. В 2015 году ПИВТ была разгромлена, а с 2016 года включена в список террористических организаций и запрещена. Сотни сторонников были вынуждены бежать из страны и сообщали, в том числе DW, о продолжающихся за рубежом преследованиях. "Запрет ПИВТ и непреклонное, совершенно несоразмерное преследование ведущих функционеров партии, включая членов их семей, был конечным пунктом этого развития: с тех пор Рахмон может чувствовать себя бесспорным лидером и воспринимать страну как доходное место для своей семьи", - говорит Эшмент.

В дипломатических донесениях США, опубликованных в 2010 году Wikileaks, Рахмона и его семью уличали в массе нелицеприятных вещей: покровительстве наркоторговле, коррупции и кумовстве, а о самом Рахмоне дипломаты писали как о человеке, который скорее готов "получить 90 процентов от пирога размером в десять баксов, чем треть пирога размером в сто баксов".

"Ваше превосходительство" Рахмон

С годами таджикский правитель не только стал более жестоким в обращении со своими противниками, но и более эксцентричным. В 2007 году он из Эмомали Шариповича Рахмонова превратился в Эмомали Рахмона, а затем потребовал от своих сограждан не давать детям "чужих имен". В Таджикистане сегодня действует каталог с разрешенными, считающимися исконно таджикскими, именами. От мужчин с длинными бородами требуют их сбрить - они считаются атрибутом исламских экстремистов. Женщинам советуют носить платья не европейского покроя или черного цвета, а национальные одежды.

Беате Эшмент

За годы своего правления Рахмон многократно успел поменять конституцию, сначала продлив себе полномочия, а с 2016 года став президентом пожизненно. Официальный титул Рахмона: "основоположник мира и национального единства - лидер нации". Раньше он предпочитал более короткое, "Чаноби Оли": "Ваше превосходительство". В государственных СМИ Рахмона сравнивают с "солнцем", 16 ноября ежегодно отмечается общегосударственный праздник - день президента. В парламенте в его честь читают стихи. В стране нет статуй Рахмона, но едва ли не на каждом углу висят его портреты или цитаты из его речей.

Параллели с Туркменией напрашиваются, замечает Эшмент: "Титул лидера нации, выраженный культ личности в книгах, стихах, изображениях, а также факт долгосрочного планирования передачи наследства. И хотя в этот раз Рахмон сам выставил свою кандидатуру, нет сомнений в том, что в качестве наследника он готовит сына: как Бердымухамедов - своего сына Сердара. Также туркменские порядки напоминает предельно жестокое отношение к оппозиции: преследование вплоть до охоты за рубежом, похищения, исчезновения оппонентов".

По семейному праву: Рахмон и его родня

В апреле 2020 года 32-летний сын Рахмона Рустам Эмомали был избран спикером верхней палаты парламента, став вторым по статусу человеком в стране. Ранее был понижен возраст для участия в президентских выборах - с 35 до 30 лет. Старшая дочь Рахмона возглавляет администрацию президента. Всего у президента 9 детей. Многие родственники Рахмона с юга страны - их принято считать представителями Кулябского клана - занимают ключевые позиции в управлении страной: региональные клановые структуры до сих пор имеют значение в Таджикистане. У многочисленной родни президента есть крупные активы в большинстве сфер таджикской экономики, утверждает Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) на основании имеющихся в его распоряжении документов.

Официально проблемы безработицы в Таджикистане нет: неофициально она составляет порядка 30 процентов.

В официальной биографии на сайте президента написано: "Все важнейшие достижения и успехи страны являются результатом самоотверженного труда и смелых шагов Эмомали Рахмона". Если оглядываться назад на годы правления таджикского лидера, то определенные заслуги за ним вполне можно признать, например, то, что "из состояния гражданской войны стране удалось превратиться в значительной степени мирное государство", говорит Беате Эшмент.

Руководство страны, по ее словам, проявляет достаточно мудрости, когда фактически признает, что внутри страны рабочих мест не хватает и поэтому не препятствует собственным мигрантам за рубежом. Около миллиона из 8 миллионов граждан страны работают за границей, прежде всего, в России. Их переводы, по неофициальным оценкам, обеспечивают ежегодно до половины ВВП страны. Снизился уровень напряженности с соседями, риск войны за водные ресурсы с Узбекистаном кажется сегодня низким, добавила Эшмент. Однако эти утверждения, по ее словам, нельзя рассматривать вне контекста того, чего Рахмон не добился. "Экономика в плачевном состоянии, население на грани выживания, при этом семья Рахмона и его дангаринские земляки все больше богатеют", - констатирует немецкий эксперт по Центральной Азии Эшмент. Таджикистан остается самым бедным государством центральноазиатского региона, средний доход в стране составляет, в перерасчете, не более 130 евро в месяц.

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