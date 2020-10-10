 Таджикистан и ″его превосходительство″ Рахмон | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 12.10.2020

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Мир

Таджикистан и "его превосходительство" Рахмон

Эмомали Рахмон правит Таджикистаном 28 лет и уже в пятый раз объявлен президентом. Путь от электрика до "лидера нации" - DW собрала самые интересные факты из его биографии.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

Эмомали Рахмону 5 октября исполнилось 68 лет, но самого большого подарка  - утверждения на посту президента Таджикистана - ему пришлось подождать. 11 октября в стране прошли президентские выборы, и хотя формально в них участвовали еще четверо кандидатов, никто не сомневался в очередной, уже пятой по счету, победе Рахмона. Если верить данным ЦИК Таджикистана, действующий глава государства, по предварительным данным, заручился поддержкой более 90% избирателей. Отнюдь не Александр Лукашенко, а именно таджикский лидер находится у руля дольше всех постсоветских руководителей. DW - о становлении Рахмона и том, что он сделал во главе Таджикистана.

Рахмонов: электрик, матрос, директор совхоза

Рахмонов родился в крестьянской семье, получил образование электрика в местном ПТУ сначала работал на маслозаводе. Три года отслужил на флоте, позже стал директором совхоза и продвигался по коммунистической партийной лестнице. После распада СССР его карьера резко пошла вверх: в 1990 году он был еще простым депутатом Верховного Совета, а в 1992-м сначала стал главой Кулябской области, и уже вскоре в качестве компромиссной фигуры был избран председателем Верховного Совета - на тот момент высший пост в Таджикистане.

С тех пор Рахмон правит страной, хотя если точнее, то сначала это было только полстраны: с 1992 года Таджикистан погрузился в кровавую гражданскую войну между проправительственными силами и объединенной оппозицией из демократов и исламистов. Война продолжалась до 1997 года и унесла до 150 тысяч жизней.

В 1997 году между воюющими сторонами был заключен мирный договор, по которому представители оппозиции получили право на 30 процентов ключевых постов в руководстве страны, а также в парламенте. Важнейшим оппозиционным движением стала Партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ). В отличие от других лидеров региона, Рахмон действовал тогда из "более слабой и менее стабильной позиции во власти и был вынужден идти на компромиссы и терпеть ПИВТ", объясняет эксперт по Центральной Азии из берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) Беате Эшмент (Beate Eschment).

Акция протеста в Берлине в 2019 году против преследования властями Таджикистана оппозиционеров и диссидентов в стране и за рубежом

Акция протеста в Берлине в 2019 году против преследования властями Таджикистана оппозиционеров и диссидентов в стране и за рубежом

Несколько лет Рахмон выполнял взятые на себя обязательства, но уже к концу 2000-х годов в руководстве страны оппозиционеров не осталось. В 2015 году ПИВТ была разгромлена, а с 2016 года включена в список террористических организаций и запрещена. Сотни сторонников были вынуждены бежать из страны и сообщали, в том числе DW, о продолжающихся за рубежом преследованиях. "Запрет ПИВТ и непреклонное, совершенно несоразмерное преследование ведущих функционеров партии, включая членов их семей, был конечным пунктом этого развития: с тех пор Рахмон может чувствовать себя бесспорным лидером и воспринимать страну как доходное место для своей семьи", - говорит Эшмент.

В дипломатических донесениях США, опубликованных в 2010 году Wikileaks, Рахмона и его семью уличали в массе нелицеприятных вещей: покровительстве наркоторговле, коррупции и кумовстве, а о самом Рахмоне дипломаты писали как о человеке, который скорее готов "получить 90 процентов от пирога размером в десять баксов, чем треть пирога размером в сто баксов".

"Ваше превосходительство" Рахмон

С годами таджикский правитель не только стал более жестоким в обращении со своими противниками, но и более эксцентричным. В 2007 году он из Эмомали Шариповича Рахмонова превратился в Эмомали Рахмона, а затем потребовал от своих сограждан не давать детям "чужих имен". В Таджикистане сегодня действует каталог с разрешенными, считающимися исконно таджикскими, именами. От мужчин с длинными бородами требуют их сбрить - они считаются атрибутом исламских экстремистов. Женщинам советуют носить платья не европейского покроя или черного цвета, а национальные одежды.

Беате Эшмент

Беате Эшмент

За годы своего правления Рахмон многократно успел поменять конституцию, сначала продлив себе полномочия, а с 2016 года став президентом пожизненно. Официальный титул Рахмона: "основоположник мира и национального единства - лидер нации". Раньше он предпочитал более короткое, "Чаноби Оли": "Ваше превосходительство". В государственных СМИ Рахмона сравнивают с "солнцем", 16 ноября ежегодно отмечается общегосударственный праздник - день президента. В парламенте в его честь читают стихи. В стране нет статуй Рахмона, но едва ли не на каждом углу висят его портреты или цитаты из его речей.

Параллели с Туркменией напрашиваются, замечает Эшмент: "Титул лидера нации, выраженный культ личности в книгах, стихах, изображениях, а также факт долгосрочного планирования передачи наследства. И хотя в этот раз Рахмон сам выставил свою кандидатуру, нет сомнений в том, что в качестве наследника он готовит сына: как Бердымухамедов - своего сына Сердара. Также туркменские порядки напоминает предельно жестокое отношение к оппозиции: преследование вплоть до охоты за рубежом, похищения, исчезновения оппонентов".

По семейному праву: Рахмон и его родня

В апреле 2020 года 32-летний сын Рахмона Рустам Эмомали был избран спикером верхней палаты парламента, став вторым по статусу человеком в стране. Ранее был понижен возраст для участия в президентских выборах - с 35 до 30 лет. Старшая дочь Рахмона возглавляет администрацию президента. Всего у президента 9 детей. Многие родственники Рахмона с юга страны - их принято считать представителями Кулябского клана - занимают ключевые позиции в управлении страной: региональные клановые структуры до сих пор имеют значение в Таджикистане. У многочисленной родни президента есть крупные активы в большинстве сфер таджикской экономики, утверждает Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) на основании имеющихся в его распоряжении документов.

Официально безработицы в Таджикистане нет: неофициально она составляет порядка 30 процентов. На фото: мужчины в поисках подсобной работы, Душанбе, апрель 2020 года

Официально проблемы безработицы в Таджикистане нет: неофициально она составляет порядка 30 процентов.

В официальной биографии на сайте президента написано: "Все важнейшие достижения и успехи страны являются результатом самоотверженного труда и смелых шагов Эмомали Рахмона". Если оглядываться назад на годы правления таджикского лидера, то определенные заслуги за ним вполне можно признать, например, то, что "из состояния гражданской войны стране удалось превратиться в значительной степени мирное государство", говорит Беате Эшмент.

Руководство страны, по ее словам, проявляет достаточно мудрости, когда фактически признает, что внутри страны рабочих мест не хватает и поэтому не препятствует собственным мигрантам за рубежом. Около миллиона из 8 миллионов граждан страны работают за границей, прежде всего, в России. Их переводы, по неофициальным оценкам, обеспечивают ежегодно до половины ВВП страны. Снизился уровень напряженности с соседями, риск войны за водные ресурсы с Узбекистаном кажется сегодня низким, добавила Эшмент. Однако эти утверждения, по ее словам, нельзя рассматривать вне контекста того, чего Рахмон не добился. "Экономика в плачевном состоянии, население на грани выживания, при этом семья Рахмона и его дангаринские земляки все больше богатеют", - констатирует немецкий эксперт по Центральной Азии Эшмент. Таджикистан остается самым бедным государством центральноазиатского региона, средний доход в стране составляет, в перерасчете, не более 130 евро в месяц.

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    Элитное соединение

    В июне 2013 года 201-й российской военной базе в Таджикистане (до 2004 года - мотострелковой дивизии) исполнилось 70 лет. Соединение, боевой путь которого начался во время Великой Отечественной войны, в 90-е годы участвовало в миротворческой миссии, остановившей гражданскую войну в Таджикистане. Эксперты называют его одним из самых боеспособных в российской армии.

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    Российская военная база в Таджикистане

    Все определено двусторонним соглашением

    Договор между Россией и Таджикистаном, регулирующий условия нахождения базы, рассчитан до 2014 года. Осенью 2012 года президенты двух стран подписали новое соглашение, продлевающее этот срок еще на 30 лет. Взамен Москва пообещала Душанбе беспошлинные поставки нефтепродуктов и льготные условия пребывания для таджикских трудовых мигрантов. Правда, ни один из этих документов пока не вступил в силу.

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    Крупнейшая российская военная база за рубежом

    Аналитики называют 201-ю базу крупнейшей боевой единицей России за рубежом. Сейчас ее подразделения расположены в трех таджикских городах - Душанбе, Курган-Тюбе и Кулябе, где проходят службу около шести тысяч военнослужащих. Для их детей открыты школы, на территории военных городков сооружена необходимая инфраструктура - госпитали и жилые комплексы для офицеров.

  • Российские солдаты с гранатометом на учениях в Таджикистане

    Российская военная база в Таджикистане

    В Таджикистан - на полгода

    Половину личного состава российской базы составляют военнослужащие-контрактники. А солдаты-срочники попадают в Таджикистан после полугода службы в России. Тем самым в Таджикистане они служат всего шесть месяцев. Требования к кандидатам следующие: они должны быть не старше 30 лет, иметь среднее или высшее образование и сдать нормативы по физподготовке с оценкой не ниже, чем на "хорошо".

  • Российские солдаты в Таджикистане

    Российская военная база в Таджикистане

    Непривычные условия службы

    То, что предпочтение отдается самым выносливым, совсем неслучайно. Ведь в Таджикистане российским военным приходится служить в условиях совершенно непривычного климата. Зимой здесь очень влажно, а летом температура достигает 50 градусов.

  • Российские солдаты в Таджикистане

    Российская военная база в Таджикистане

    Особенная экипировка

    Летняя военная форма солдат 201-й базы отличается от экипировки военнослужащих непосредственно в России. Она создана специально для несения службы в регионах с жарким климатом. В комплект входят полевая куртка на молнии, футболка и шорты. Вместо привычных фуражек - кепки и панамы. А на ногах облегченные ботинки, похожие на обувь американских морских пехотинцев.

  • Российские танки в Таджикистане

    Российская военная база в Таджикистане

    Повышенные требования к военной технике

    С учетом региона базирования готовят и боевую технику. Она, по словам танкистов, требует в Таджикистане не только специфической внешней окраски. Танки и бронетранспортеры должны сохранять боеспособность при местной 50-градусной жаре и передвигаться по высокогорной местности.

  • Российские солдаты 201-й базы во время обеда

    Российская военная база в Таджикистане

    Альтернатива отъезду на заработки

    На территории душанбинского гарнизона 201-й военной базы помимо россиян можно встретить немало и жителей Таджикистана. Они работают тут в качестве вольнонаемных служащих, получая достаточно высокие по местным меркам зарплаты. Кто-то устраивается водителем, кто-то участвует в строительстве объектов, а кто-то трудится в столовой.

  • Таджикские строители работают на российской военной базе

    Российская военная база в Таджикистане

    Работа для бывших гастарбайтеров

    Эти двое молодых таджикистанцев когда-то были трудовыми мигрантами, работая сначала в Москве, а потом в Поволжье. Теперь их жизнь также связана с Россией, но уже дома. Ребята рассказали, что в их строительной бригаде почти все рабочие - бывшие гастарбайтеры. В июне они планируют сдать новый жилой комплекс для российских офицеров.

  • Душанбинский таксист Руслан Шарофов

    Российская военная база в Таджикистане

    Хороший заработок

    Те, кто хочет, но пока не может получить работу на 201-й базе, ищут заработок у ее ворот. Душанбинскому таксисту Руслану Шарофову 27 лет. Каждый вечер он подъезжает к гарнизону, где у него eöt есть постоянные клиенты. Кого-то нужно подвезти на рынок, кого-то - в центр таджикской столицы. В среднем Шарофов ежедневно зарабатывает около 100 сомони (около 600 рублей в пересчете).

  • Такси рядом с российской военной базой в Душанбе

    Российская военная база в Таджикистане

    Выгодные клиенты

    Таких, как Руслан, у ворот российской базы много. Таксисты говорят, что российские военные - щедрые клиенты, они редко торгуются и не доставляют хлопот водителям. Эта точка - одна из самых выгодных для душанбинских таксистов. Потому здесь в часы пик целые очереди из машин.

  • Российские военные в Таджикистане

    Российская военная база в Таджикистане

    Очередь за Таджикистаном

    Российская Госдума уже ратифицировала новое соглашение, касающее будущего 201-й базы. Теперь очередь за парламентом Таджикистана. Ожидалось, что он рассмотрит этот вопрос еще до летних каникул. Но, судя по всему, депутаты отложат ратификацию документа на осень. В России из-за возникшей задержки звучат голоса, что Душанбе, возможно, еще хочет поторговаться.

    Автор: Галим Фасхутдинов, Душанбе


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