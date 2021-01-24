Коронавирус: в Великобритании вакцинировано 10 процентов населения

Страны мира вводят жесткие ограничения для борьбы с пандемией COVID-19 и продолжают вакцинацию населения. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена почти у 100 млн человек. Свыше 2,13 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 71 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 25 января (время московское).

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал правительства ускорить вакцинацию населения и принять меры для предоставления вакцин от коронавируса бедным государствам. "Если индустриальные страны считают, что они в безопасности, потому что прививают своих граждан и не принимают в расчет развивающиеся страны, то они ошибаются", - заявил он во время видообращения к участникам мероприятия "Давосская повестка дня". Одновременно Гутерриш указал на "реальную угрозу мутаций вируса в более заразные и смертоносные варианты, которые могут оказаться устойчивыми к имеющимся вакцинам". В этой связи необходимо значительным образом нарастить производство вакцин во всем мире и обеспечить их всеобщую доступность, призвал глава ООН.

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В Германии пока вакцинировано лишь менее двух процентов населения. По данным Института имени Роберта Коха (RKI), число получивших одну дозу вакцины в ФРГ возросло до 1 554 355 человек, из них 228 763 человека уже привиты двумя дозами препарата.

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Почти 6,6 миллиона жителей Великобритании (немногим менее 10 процентов всего населения страны) получили первую из двух доз вакцины от коронавируса, сообщило министерство здравоохранения и социальных дел в Лондоне. Тем временем в Соединенном Королевстве выявлено за минувшие сутки 22 195 новых случаев заражения коронавируса, от COVID-19 скончались 592 человека.

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Руководство нового аэропорта Берлин-Бранденбург рассчитывает на восстановление сферы воздушных перевозок до докризисного уровня в 2025 году. Отмена всех ограничений на поездки ожидается только после того как вакцина от коронавируса окажется в достаточном количестве в распоряжении всех стран, заявил директор аэропорта Энгельберт Лютке Дальдруп (Engelbert Lütke Daldrup). В среднем в первые недели января аэропорт обслуживал ежедневно около 7500 пассажиров, что соответствует лишь примерно 10 процентам от берлинских показателей годом ранее.

В Украине на 33 процента возрос уровень безработицы

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В Украине за последний год значительно возрос уровень безработицы. "По состоянию на 25 января 2021 года 485,3 тысячи украинцев имеют статус безработного - на 33% больше, чем на эту же дату 2020 года", - сообщил Государственный центр занятости в Киеве. При этом показатели занятости сократились во всех регионах страны и среди всех возрастных групп, указывается далее.

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Более 4600 пациентов с пневмонией COVID-19 в Германии находятся на лечении в палатах интенсивной терапии. Cогласно базе данных немецкого Объединения учреждений интенсивной медицины и реаниматологии (DIVI), этот показатель в сравнении с предыдущим днем сократился на 9 до 4619. Из них 2630 человек (на семь больше, чем днем ранее) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. При этом в немецких клиниках остаются свободными около 4,8 тысячи реанимационных коек.

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Международная организация труда (МОТ) оценила ущерб от пандемии коронавируса. В 2020 году во всем мире было потеряно 8,8 процента рабочего времени, что эквивалентно 255 миллионам полных рабочих мест. Это в четыре раза больше, чем было потеряно во время финансового кризиса 2008-2009 годов, указала организация. В результате совокупные трудовые доходы в мире сократились на 8,3 процента - на 3,7 триллионов долларов, что составляет 4,4 процента глобального ВВП.

ЕС призывает воздержаться от необязательных поездок

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Еврокомиссия призвала жителей ЕС воздержаться от поездок, не являющихся необходимыми. Это касается поездок, в том числе, внутри Евросоюза, а также внутри самих стран. "Ситуация в Европе с новыми вариантами (коронавируса - Ред.) требует от нас принятия сложных, но необходимых решений. Мы должны обеспечить безопасность и остановить необязательные поездки. Сегодня мы представили новые нормы поездок в Евросоюз", - заявила в Twitter председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Она также заявила, что ЕК предлагает ужесточить требования длявъезжающих на территорию ЕС, включая проведение тестов, самоизоляцию, а также создание единой системы регистрации пассажиров, которая позволит властям отслеживать инфекционные цепочки.

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По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, российская столица может начать возвращение к нормальной жизни. "В Москве минимальные ограничения по сравнению с тем, что вводится в других городах. Сегодня можно уже с уверенностью сказать, что пандемия пошла на спад. Мы начали постепенно, шаг за шагом, открывать город для нормальной жизни", - заявил он. В свою очередь заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столичных больницах свободна половина коечного фонда для лечения пациентов с COVID-19. "За последние двое суток в Москве впервые с середины осени число госпитализированных пациентов с COVID-19 составило меньше тысячи", - указала она далее.

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Американский концерн Moderna сообщил, что созданная им вакцина от коронавируса эффективна и в случае заражения "британским" и "южноафриканским" вариантами SARS-CoV-2. Препарат вызывает формирование антител, нейтрализующих обе новые мутации коронавируса, говорится в заявлении.

В Израиле привиты 2,6 млн человек

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Более миллиона жителей Израиля получили две необходимые прививки против коронавируса. Об этом сообщил в своем Twitter министр здравоохранения страны Юлий Эдельштейн. По его словам, первую дозу вакцины на сегодняшний день получили в общей сложности около 2,6 млн человек, то есть чуть менее трети населения страны.

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Во Франции не выявлены неожиданные побочные реакции на прививки от коронавируса. По данным Верховного комитета по здравоохранению Франции (HAS), вакцинированно уже около миллиона французов, при этом наблюдалось несколько случаев анафилактических реакций у людей, с которыми подобное происходило и ранее. В HAS отметили, что эффективность вакцины на третьей неделе после получения первой дозы составляет 90 процентов.

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Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) все чаще фиксирует кибератаки на производителей коронавирусных вакцин, осуществляемые спецслужбами Северной Кореи. "Северная Корея до сих пор ориентированная на кибердеятельность в сфере вооружений, теперь сосредоточилась на области биотехнологий, в частности на разработке и производство вакцин", - сообщает немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на ситуационный анализ BfV.

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Олимпийские кольца в Токио

По мнению исследователей, Япония сможет добиться формирования коллективного иммунитета против коронавирусной инфекции не раннее октября 2021 года, то есть спустя несколько месяцев после окончания летних Олимпийских игр, которые должны пройти в этой стране в 2021 году. "Япония, похоже, вступила в игру довольно поздно", - считает Расмус Бек Хансен, основатель британской исследовательской компании Airfinity. Эталоном так называемого стадного иммунитета считается показатель вакцинации в 75 процентов населения.

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Турция получила вторую партию вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac. Как сообщает государственное информационное агентство Anadolu, ранним утром в Стамбул доставлено еще 6,5 млн доз препарата к 3 млн доз, доставленных в декабре. Вакцинация в стране с населением около 83 млн человек началась 14 января. По официальным данным, на этот момент вакцинировано около 1,3 млн человек.

В России менее 20 тыс новых случаев заражения

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В России суточный прирост числа заражения коронавирусом составил 19 290 случаев. Число зафиксированных летальных исходов за сутки - 456. Нарастающим итогом в России с начала эпидемии официально зарегистрированы 3 738 690 случаев заражения коронавирусной инфекции, 69 918 умерших и 3 150 763 выздоровевших.

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Бегун в маске

Во Франции объявили о разработке специальной противовирусной маски для спортсменов. По сообщению радиостанции France Info, в ее разработке участвовали специалисты Минздрава и министерства спорта республики. Маска изготовлена из специальной многослойной и мягкой фильтрующей ткани. Ее форма видоизменена таким образом, чтобы она не касалась губ и не втягивалась в рот даже при интенсивном дыхании, что неизбежно происходит при попытках бегать в обычной медицинской маске. Кроме того, усовершенствовано крепление маски, что позволяет ей плотно прилегать к лицу и не перемещаться даже во время резких движений.

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В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 2 516 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 63 пациента, выздоровели почти 5,8 тыс. человек, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 194 328 инфицированных, скончались 21 924 человека, выздоровели 953 297 человек.

++09.45++

Власти Австралии сертифицировали вакцину Biontech/Pfizer для борьбы с распространением коронавируса в стране. Прививочная кампания должна начаться в конце февраля. Как сообщило информационное агентство AAP, прививки будут проводиться в 30 - 50 больницах. В первую очередь планируется вакцинировать людей, входящих в группы риска, а также работников системы здравоохранения.

++09.05++

В Гонконге снято оцепление одного из районов города, который был полностью блокирован на двое суток для экстренного тестирования всех его жителей на SARS-CoV-2. В операции были задействованы свыше 3 тыс. медиков и сотрудников различных служб. В итоге, по данным правительства, тесты лишь 13 из 7 тыс. человек, сдавших пробы для анализа, оказались положительными.

Коронавирус вернулся в Новую Зеландию

++08.30++

В Новой Зеландии впервые за несколько месяцев вновь выявлен случай заражения SARS-CoV-2. По сообщению правительства, речь идет о 56-летней женщине, вернувшейся 30 декабря из зарубежной поездки. Два ее теста на коронавирус, взятые во время двухнедельного карантина, были отрицательными. Заражение южноафриканским вариантом вируса было выявлено при очередном тестировании уже после карантина.

++07.45++

В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 6 729 случаев (накануне 12 257). Всего с начала эпидемии в ФРГ подтверждено 2 141 665 случаев заражения. За последние 24 часа скончались 217 человек (днем ранее - 859), общее число летальных исходов составило 52 087.

В США более 25 млн инфицированных

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Число инфицированных коронавирусом в США перевалило за отметку в 25 миллионов. По данным проекта Worldometer, в общей сложности с начала пандемии заразились более 25,7 млн американцев, количество летальных случаев составляет почти 430 тысяч.

++06.30++

В Австрии вступило в силу распоряжение правительства об обязательном использовании в транспорте и магазинах защитных масок типа FFP2, которые считаются более эффективными, чем матерчатые.

++05.15++

Заболеваемость COVID-19 у беременных значительно выше, чем в популяции, считают в российском Минздраве. По данным ведомства, беременные старше 35 лет с ожирением, диабетом и высоким давлением находятся в группе риска по тяжелому течению заболевания. Такая информация указана в методических рекомендациях Минздрава РФ по организации оказания медпомощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при COVID-19.

++03.30++

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заразился коронавирусом. "Симптомы легкие, но я уже получаю лечение. Как и всегда, я остаюсь оптимистом", - написал 67-летний политик в Twitter.

++01:10++

Президент США Джо Байден в понедельник отменит распоряжение своего предшественника Дональда Трампа, разрешающее въезд в страну иностранцев, побывавших в Бразилии, Великобритании и ЕС, а также добавит в этот список ЮАР, сообщили в Белом доме.

Хроника пандемии 24 января >>>

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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