Как работают в России центры занятости в эпоху пандемии

За время пандемии число безработных в России увеличилось и составило 4,8 млн человек - 6,4% от экономически активного населения страны. По официальным данным Минтруда, безработица выросла на 1,7% по сравнению с уровнем до появления коронавируса. Скрытая же безработица может достигать рекордных 12%, подсчитали аналитики из аудиторско-консалтингового бюро FinExpertiza. Президент РФ Владимир Путин обещает, что Россия вернется к прежнему уровню занятости в 2021 году.

Как в эти трудные времена справляются с наплывом заявителей центры занятости, прямая задача которых - предлагать безработным вакансии и помогать им материально? DW решила предоставить слово тем, кто из-за карантина потерял в доходе и обратился в службу занятости.

Александр, 29 лет: добился "карантинного" пособия по безработице в 12 тысяч рублей

- На момент начала пандемии я работал дизайнером в полиграфической компании. Директор сказал, мол, сидите дома, но платить я вам не буду. Я ему напомнил о девизе президента "угощаю за счет работодателя". Тогда директор предложил получить все положенные выплаты и официально уволиться. Я согласился.

Я обратился в центр занятости Удмуртской Республики. Для получения статуса безработного требовалось много документов, включая диплом об образовании, СНИЛС, номер счета… Еще пришлось завести карточку платежной системы "Мир". Заявление обрабатывали две недели - из-за того, что центр ушел на удаленку, вся их онлайн-система "крашнулась".

После присвоения статуса "безработный" мне обещали присылать вакансии. Честно говоря, за прошедшие полгода ни одной вакансии так и не отправили. У них на сайте я, естественно, ничего соответствующего своему образованию не нашел. Разве что дизайнер в "Ленту" за копеечную зарплату.

"Удаленка" увеличивает время обработки заявлений в центрах занятости

Первый раз пришло 9 тысяч рублей. Не 12, как должно быть, но тоже приятно. Но в итоге они "доотправляли" в разные месяцы по мелочи, и в итоге все-таки получалось по 12 тысяч в месяц. Ссылались на задержку финансирования. Не знаю, когда эти выплаты закончатся. Приятель, который тоже их получает, сказал, что вроде бы до конца года продлят.

С работой все так же плохо. До карантина у меня был небольшой дополнительный источник заработка - фотографировал свадьбы. Но за все лето, то есть уже после карантина, всего два заказа было, и те по скромным ценам. На вакансию конструктора-дизайнера с сайта центра занятости откликался. Справился с тестовым заданием, прошел собеседование. Но на работу не позвали, а вакансия еще долго "висела" незакрытой.

Сейчас вот крупный ритейлер - Х5, "Пятерочка" - у дома предлагает работу, судя по объявлениям. Но мне знакомые девочки, которые там работают, сказали, что работы у дома там точно нет, отправят в какую-нибудь дыру на окраину. Да и условия там не очень.

Если рационально рассматривать ситуацию, то я лучше на пособии, пускай минимальном, посижу дома. Дом свой в частном секторе, всегда есть чем заняться. Лучше, чем я пойду за 20 тысяч работать с людьми и подхвачу коронавирус. Моей теще 60 лет, маме 50 с лишним, бабушке за 70 - они в группе риска. Лучше здоровый с небольшим количеством денег.

Екатерина, 53 года: не получила "путинские" 12 тысяч рублей и после работы в вузе стала продавать мороженое

- Занятия в нашем вузе отменили 23 марта. Вуз творческий, поэтому к дистанционному обучению никто не был готов. Как вы научите скульптуре или рисунку дистанционно? Половина преподавателей - люди в возрасте, многие даже интернетом не пользуются.

Я работала как почасовик по гражданско-правовому договору. То есть я вроде как и почасовик, а вроде и постоянный работник - у меня десять лет беспрерывного стажа в этом учебном заведении. С началом карантина мои часы просто испарились. Кто не мог доказать, что проводит занятия дистанционно, те просто теряли работу.

В Екатеринбургский центр занятости я обратилась, когда договор с вузом еще не был расторгнут. Сам центр оказался пуст - все ушли на удаленку. Там сидел технический сотрудник, который мог только дать совет, как подать заявку на пособие на сайте. Я зарегистрировалась на сайте "Труд всем". Дней через десять появилась надпись "Вы признаны безработным".

Пособие в размере МРОТ получают, похоже, не все

Я рассчитывала на пособие, соответствующее МРОТ - нововведению Путина в связи с пандемией. Всем условиям я соответствовала: лишилась работы после 1 марта из-за коронавируса (позднее эта причина будет указана в соглашении о расторжении договора по соглашению сторон), до увольнения я отработала больше полугода.

Несмотря на это через какое-то время я увидела в личном кабинете, что напротив моей фамилии стоит назначенная выплата в 500 рублей. В следующий раз пришла тысяча. Как формируют эту сумму, известно только работникам центра занятости. Для меня это загадка. Я до сих пор не знаю, какая сумма мне придет и в какую дату. В какой-то момент минимальное пособие на несколько месяцев повысили до 4,5 тысяч.

После моих жалоб в разные инстанции мне позвонил начальник юридического отдела департамента труда и занятости Свердловской области. Он объяснил, что если назначит мне 12 тысяч, то это будет превышением должностных полномочий. Потому что служба занятости якобы руководствуется законом 1991 года "О занятости населения", в котором существование моего договора с работодателем не прописано. В итоге я получаю столько же, сколько человек, который никогда не работал или был уволен 20 лет назад.

Живу я сейчас на полторы тысячи, официально трудоустроиться не могу, чтобы и это не потерять. Я, например, уже торговала мороженым на улице. За весь день работы на улице я получала 600 рублей. Такой вот процесс выживания. В вузе учебный год начался, но часов мне никто не дал.

Светлана, 44 года: нашла работу с помощью центра занятости "Моя карьера"

- Я одинокая мать, у меня есть льготы как у малоимущей. К началу пандемии коронавируса в России я работала менеджером интернет-магазина. Из-за карантина нас перевели на удаленку, а зарплату урезали до уровня минимального размера оплаты труда - 12 тысяч рублей. Люди за такие деньги просто стояли на бирже, а я работала, чтобы содержать себя и ребенка.

Я не стала обращаться за пособием и статусом безработной. Просто искала работу любыми способами, через все эти стандартные сайты. Но это бесполезное дело. Видимо, был очень большой приток безработных, и мое резюме даже не просматривали.

Еще в январе мне как льготнице позвонили из правительства Москвы и предложили поучаствовать в относительно новом проекте сопровождаемого трудоустройства, которым занимается специализированный центр занятости "Моя карьера". Когда началась пандемия и мне сократили зарплату, то мы начали активно с этим центром сотрудничать.

Центр меня приятно удивил. За мной закрепили рекрутера, со мной по-человечески общались - с терпением и сочувствием. Мне предоставили всех специалистов, в которых я нуждалась: карьерного консультанта, юриста. Мне помогли составить резюме.

Я откликалась на все вакансии, которые мне предлагали. Примерно полгода мы рассматривали разные варианты, по разным причинам не все мне подходили. Одна вакансия в итоге мне подошла. Я сходила на собеседование и почти сразу приступила к работе. С 7 июля я работаю менеджером склада уже другого интернет-магазина. Зарплата там примерно такая же, как была на моем предыдущем месте работы до карантина.

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