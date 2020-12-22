 Как пандемия повлияла на шансы ИТ-специалистов найти работу в Германии? | Учеба и работа в Германии | DW | 28.12.2020

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Учеба и карьера

Как пандемия повлияла на шансы ИТ-специалистов найти работу в Германии?

За ответом на этот вопрос DW обратилась в немецкое объединение предприятий цифровой экономики Bitkom.

Самыми востребованными в Гермнаии остаются разработчики программного обеспечения

Пандемия коронавируса не могла не сказаться и на рынке труда. В сфере информационных технологий спрос традиционно превышает предложение. Из-за коронавирусного кризиса таких вакансий в Германии стало меньше, но спрос сохраняется высокий. В конце 2020 года общее число вакансий в ИТ-сфере составило здесь 86 тысяч. Что это значит?

Пандемия и новый закон: что изменилось

Сначала - плохая новость: это почти на треть меньше, чем в прошлом году. А теперь - хорошая: даже при таком существенном сокращении спроса из-за пандемии, он все равно остается очень высоким. В 2019 году был достигнут исторический максимум: 124 тысячи вакансий. Как показывает актуальное исследование немецкого объединения предприятий цифровой экономики Bitkom, семь из десяти предприятий по всем отраслям испытывают дефицит ИТ-кадров. И на поиск таких специалистов уходит все больше времени: сегодня поиск специалиста на выписанную вакансию в сфере информационных технологий занимает полгода.    

С 1 марта в Германии действует новый закон об облегчении трудоустройства для кадров из стран, не входящих в Евросоюз. В отношении ИТ-специалистов было сделано даже исключение: иностранные IT-специалисты с уровнем немецкого хотя бы B1 (или знаниями английского, если это рабочий язык) могут трудиться, не подтверждая в Германии диплом, - им достаточно иметь как минимум три года опыта работы в своей сфере (за последние семь лет) и трудовой договор с зарплатой не менее установленной суммы.

ИТ-специалисты за работой

"То, что новый закон не ставит знания немецкого языка для ИТ-специалистов главным условием для трудоустройства, конечно, существенно расширило возможности компаний при поиске сотрудников, - говорит Лиза Аллегра Маркерт (Lisa Allegra Market), эксперт по рынку труда из объединения предприятий цифровой экономики Bitkom. - Только за счет специалистов на внутреннем рынке спрос в 86 тысяч покрыть не получится. Поэтому немецкие компании хотят и должны привлекать на работу иностранцев. Главным препятствием для немецкого работодателя остаются бюрократические барьеры.

Специфика вакансий для ИТ-специалистов заключается как раз в срочности, отмечает Лиза Аллегра Маркерт: "Человек нужен на конкретный проект, у проекта есть сроки по сдачи, времени для промедления нет. Но в реальности часто приходится ждать. И еще одна проблема, которая возникла в связи с пандемией: пока посольства и консульства в странах, из которых могли бы приехать потенциальные сотрудники, не смогут работать в нормальном режиме, процесс оформления виз сильно затруднен, и специалисты из этих стран не могут приехать на работу. Или это возможно, но только для очень ограниченного числа". Как подчеркивает немецкий эксперт, шансы на трудоустройство в Германии у ИТ-специалистов хорошие, и они не зависят от того, из какой страны человек пытается устроиться на работу.

Новый закон существенно облегчил трудоустройство для квалифицированных специалистов. Однако результаты исследования Bitkom показывают, что знания немецкого языка остаются, если и не главным, то важным критерием: девять из десяти предприятий называют его необходимым условием. От соискателей как никогда ожидают высокого уровня владения так называемыми мягкими навыками - soft skills: надежность, умение работать в команде, аналитическое мышление. Менее востребованы навыки межкультурной коммуникации, но немецкие работодатели будут рады, если кандидат ими владеет.

Кто востребован на немецком рынке

Самыми востребованными по профилю остаются разработчики программного обеспечения. Каждое второе предприятие, выписавшее вакансию в сфере информационных технологий, в 2020 году искало именно ИТ-архитекторов. По информации Bitkom, самые востребованные языки программирования на сегодняшний день - JavaScript, HTML, R и SAS, Java, Python, C++. 

На втором месте востребованных специальностей находятся системные администраторы: каждое третье предприятие ищет специалистов для управления и администрирования систем. Тройку самых востребованных специалистов закрывают эксперты по анализу массивов данных (Data Scientist). Менее востребованы консультанты, специалисты по ИТ-безопасности.

Пандемия коронавируса показала, какую роль цифровизация играет в экономике и обществе. Без информационных технологий трудно представить себе эффективную работу какой-либо сферы. Однако именно во время пандемии произошел быстрый переход к гибким моделям: предприятия открыли для своих сотрудников возможности работы на удаленке. Многие ИТ-специалисты могут выполнять свои обязанности, не выходя из дома.

Может, работа на удаленке станет нормой, и тогда потребность в физическом привлечении кадров в страну отпадет? "Работа на удаленке, Homeoffice, - все это имеет смысл в пандемию. В обычные времена компании сильно заинтересованы в том, чтобы сотрудники работали на месте и интегрировались в команды. Это очень важно для корпоративной культуры, для командного духа, для успеха, в конце концов. Это, конечно, не означает, что после коронавирусного кризиса все сразу должны будут вернуться в офис, но два-три дня в неделю работы на месте в компании - уже было бы большим преимуществом. Если сотрудник остается в другой стране, на другом континенте, - это недостаток", - уверена Лиза Аллегра Маркерт.

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    Автор: Марина Борисова


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