 Коронавирус: Китай привьет южноамериканских футболистов | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 13.04.2021

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Коронавирус

Коронавирус: Китай привьет южноамериканских футболистов

Вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились почти 138 млн человек во всем мире, более 2,9 млн скончались. Выздоровели около 111 млн пациентов. DW следит за событиями 14 апреля.

Футбольный мяч с логотипом Adidas

Страны мира борются с очередной волной пандемии COVID-19, одновременно проводя вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена почти у 138 млн жителей планеты. Свыше 2,9 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели около 111 млн пациентов. DW следит за событиями среды, 14 апреля (время московское).

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Власти индийского штата Махараштра с населением в 125 млн человек распорядились приостановить деятельность предприятий на 15 дней с целью замедлить распространение инфекции. Мера не касается фабрик и заводов, продукция которых признана жизненно важной. А службы доставки заказанных через интернет вещей на протяжении этого срока могут развозить только товары, являющиеся жизненно необходимыми.

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Китайская компания Sinovac пожертвует 50 тысяч доз своей вакцины Южноамериканской конфедерации футбола, чтобы участники Кубка Америки по футболу могли сделать прививки. Турнир первоначально был запланирован на июнь и июль 2020 года, однако пандемия вынудила перенести состязание на один год.
Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 13 апреля >>>

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  • Завод компании Sanofi во Франкфурте-на-Майне

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    Французская фармацевтическая компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин. Но на сей раз она дважды потерпела неудачу: ни совместная разработка с британской GlaxoSmithKline, ни попытка создать мРНК-вакцину пока не дали желаемого результата. Чтобы помочь обеспечить страны ЕС, ее завод во Франкфурте-на-Майне (на снимке) выпустит летом 125 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer.

  • Ампулы с вакциной фирмы Janssen, принадлежащей Johnson&Johnson

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    Johnson&Johnson: достаточно одной дозы

    Одним из шести производителей вакцин от коронавируса, с которыми ЕС заключил предварительные договоры о поставках, стала американская корпорация Johnson&Johnson. Ее векторная вакцина предполагает только одну прививку, а не две, и хранится в обычных холодильниках. Для ЕС вакцину, зарегистрированную 11 марта 2021 года, выпускать будет бельгийская дочерняя фирма корпорации - Janssen.

    Автор: Андрей Гурков


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Массовая вакцинация в США ведет к отмене ограничительных мер из-за пандемии (13.04.2021)

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