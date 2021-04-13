Коронавирус: Китай привьет южноамериканских футболистов

Страны мира борются с очередной волной пандемии COVID-19, одновременно проводя вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена почти у 138 млн жителей планеты. Свыше 2,9 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели около 111 млн пациентов. DW следит за событиями среды, 14 апреля (время московское).

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Власти индийского штата Махараштра с населением в 125 млн человек распорядились приостановить деятельность предприятий на 15 дней с целью замедлить распространение инфекции. Мера не касается фабрик и заводов, продукция которых признана жизненно важной. А службы доставки заказанных через интернет вещей на протяжении этого срока могут развозить только товары, являющиеся жизненно необходимыми.

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Китайская компания Sinovac пожертвует 50 тысяч доз своей вакцины Южноамериканской конфедерации футбола, чтобы участники Кубка Америки по футболу могли сделать прививки. Турнир первоначально был запланирован на июнь и июль 2020 года, однако пандемия вынудила перенести состязание на один год.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 13 апреля >>>

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