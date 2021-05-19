Коронавирус: индийский вариант проник на Кипр

Мир продолжает борьбу с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 165 млн жителей планеты. Свыше 3,4 млн заболевших скончались, более 144 млн человек выздоровели. DW следит за событиями четверга, 20 мая (время московское).

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Мутация вируса, впервые выявленная в Индии, проникла на Кипр, сообщило министерство здравоохранения средиземноморской республики. Инфекция подтверждена у 4 человек, они находятся на карантине в отелях. По сведениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вариант B.1.617 обнаружен уже более чем в 40 странах. Власти Кипра рассчитывают пресечь распространение ковида вакцинацией, 45 процентов взрослого населения страны сделали хотя бы одну прививку.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 19 мая >>>

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