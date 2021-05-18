Выступление победителя "Евровидения" Лоренса отменено из-за ковида

Победитель предыдущего конкурса Дункан Лоренс на сможет выступить в финале на сцене "Евровидения" в Роттердаме. Он заболел ковидом. Из-за коронавируса организаторы вновь вносят коррективы.
Дункан Лоренс на сцене "Евровидения-2019" в Тель-Авиве
"Евровидение-2021" проходит в Нидерландах благодаря победе на последнем конкурсе в Тель-Авиве представителя этой страны Дункана Лоренса. По традиции победитель предыдущего конкурса выступает на сцене финального шоу в качестве гостя. Планировалось, что Дункан Лоренс в прямом эфире представит свою новую композицию. Однако в четверг, 20 мая, стало известно, что сделать это перед публикой в концертно-спортивном зале Ahoy он не сможет.
Положительный тест на коронавирус не только у Лоренса
Как сообщили менеджмент певца и Европейский вещательный союз (организатор конкурса), накануне Дункан Лоренс почувствовал недомогание, его тест на COVID-19 показал положительный результат. "Дункан очень расстроен. Он два года ждал этого выступления. Но мы рады, что сможем увидеть его в финале в субботу, 22 мая", - говорится в заявлении команды певца. В каком формате это произойдет, пока не сообщается.
Ранее, 18 мая стало известно, что из-за заболевания ковидом одного из музыкантов исландского коллектива Daðiog Gagnamagnið эта группа не сможет выйти на сцену в Роттердаме во втором полуфинале "Евровидения-2021". Телезрителям покажут запись одной из репетиций выступления коллектива, которую они и будут оценивать. Накануне это уже сделали национальные жюри.
"Евровидение" в условиях пандемии
Из-за пандемии коронавируса конкурс "Евровидение" в Роттердама в прошлом году был отменен и перенесен на май 2021 года. Он проходит при соблюдении жестких эпидемиологических норм. Резко ограниченное число зрителей допускается в зал только при наличии актуального отрицательного теста на коронавирус. Все участники, члены национальных делегаций, аккредитованные в Роттердаме журналисты и технический персонал должны не реже одного раза в 48 часов сдавать такой тест.
Дункан Лоренс в качестве гостя принимал участие в первом полуфинале конкурса во вторник, 18 мая. По данным Европейского вещательного союза (ЕВС), сданный им накануне тест был отрицательный. Как сообщил ЕВС, с 6 апреля, когда начались монтажные работы по сооружению сцены, организаторами было проведено почти 24,5 тысячи тестов на коронавирус. Только 16 из них дали положительный результат.
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Участники и фавориты
Финал конкурса "Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме 22 мая. В нем выступят 26 участников, большинство из которых определится в ходе полуфиналов 18 и 20 числа. Автоматически в финал проходят представители страны-хозяйки (Нидерландов) и "большой пятерки" - Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции. DW о тех, кто заслужил место в топ-10.
Фавориты ''Евровидения-2021''
Maneskin, Италия
Гламурные, андрогинные итальянские рокеры - дети 21-го века. Кому их композиция "Zitti e buoni" режет слух, должен знать: Maneskin - победители музыкального фестиваля в Сан-Ремо. Судя по всему, итало-поп - out. Итало-рок - in. На итальянском и хард-рок звучит мелодичнее.
Фавориты ''Евровидения-2021''
Дестини, Мальта
"Я не твоя конфетка, и я не хочу твоих денег. Я слишком хороша для тебя. Я сваливаю". Примерно так можно перевести текст песни "Je me casse", которую исполняет Дестини. Сильное заявление для 18-летней девушки. Впрочем, она может быть уверенной в себе. Ведь одно "Евровидение" она уже выиграла - детское в 2015 году.
Фавориты ''Евровидения-2021''
Барбара Прави, Франция
Что первое приходит в голову при упоминании Франции? Вкусная еда, великолепное вино, модная одежда и, конечно, настоящий французский шансон. Тогда, пожалуйста -"Voila". Так называется композиция Барбары Прави. Шансон вернулся на сцену "Евровидения" после того, как последний раз он прозвучал в Москве в 2009 году в исполнении Патрисии Каас.
Фавориты ''Евровидения-2021''
Тикс, Норвегия
Нет, на сцене не Филипп Киркоров, а Тикс из Норвегии. Налобная повязка, шуба и солнцезащитные очки - его постоянные атрибуты. Очки скрывают нервный тик, которым болен исполнитель. Болезнь Андреас Хаукеланд обыграл в своем сценическом псевдониме. Один из трогательных моментов конкурса - когда во время выступления Андреас ненадолго снимает очки.
Фавориты ''Евровидения-2021''
Элена Цагрину, Кипр
Припев танцевальной композиции "El Diabolo" почти один в один напоминает припев песни Леди Гага. Но это, похоже, не смущает ни Элену Цагрину, ни ее поклонников. На Кипре Элене пришлось объяснять особо рьяным критикам, что речь не идет о поклонении дьяволу, а всего лишь о том, что свое сердце она отдала плохому парню.
"Интересно, экзотично, современно - но очень утомительно", - написал один из авторов популярного в Германии блога о "Евровидении" esc-kompakt.de о композиции украинского коллектива. Со второй частью комментария не согласились большинство фанатов. После первой же репетиции "Шума" в Роттердаме группа Go_A взлетела в топ-10 не только букмекеров.
Фавориты ''Евровидения-2021''
Манижа, Россия
Свою песню "Russian woman" в интервью DW Манижа назвала манифестом. Во время выступления она выходит из гигантского сарафана, как будто освобождается от архаичных представлений о роли женщины. Месседж Манижи пришелся по душе многим не только в Роттердаме.
Фавориты ''Евровидения-2021''
Daði og Gagnamagnið, Исландия
По словам солиста Дади Фрейра, его рост 2,08 метра, и он носит 48 размер обуви. Другой отличительной чертой исландца и его коллектива является самоирония. Электро-инди-поп композиция "10 years" - один из самых оригинальных номеров нынешнего "Евровидения". К сожалению, из-за случая ковида в группе, этот номер зрители увидят только в записи с репетиции.
Фавориты ''Евровидения-2021''
The Roop, Литва
"Discoteque" называется микс из поп- и электро-рока в исполнении литовской группы. А поет она о том, что это нормально, когда ты танцуешь один. По словам солиста Вайдотаса Валюкявичуса, песня не про пандемию и самоизоляцию, а про выброс энергии, который нужен время от времени каждому из нас. У литовцев это получается особенно хорошо.
Фавориты ''Евровидения-2021''
Йендрик, Германия
Про то, как важно быть терпимым, поет Йендрик из Германии в "I don't feel hate". Немного кантри, яркие цвета и живой пацифистский символ на сцене - то, чем запомнится выступление уроженца Гамбурга. В этом городе родился и Карл Лагерфельд. Йендрик говорит также быстро, как говорил и известный модельер. В школе им это что ли преподавали?