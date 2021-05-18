Выступление победителя "Евровидения" Лоренса отменено из-за ковида

"Евровидение-2021" проходит в Нидерландах благодаря победе на последнем конкурсе в Тель-Авиве представителя этой страны Дункана Лоренса. По традиции победитель предыдущего конкурса выступает на сцене финального шоу в качестве гостя. Планировалось, что Дункан Лоренс в прямом эфире представит свою новую композицию. Однако в четверг, 20 мая, стало известно, что сделать это перед публикой в концертно-спортивном зале Ahoy он не сможет.

Положительный тест на коронавирус не только у Лоренса

Как сообщили менеджмент певца и Европейский вещательный союз (организатор конкурса), накануне Дункан Лоренс почувствовал недомогание, его тест на COVID-19 показал положительный результат. "Дункан очень расстроен. Он два года ждал этого выступления. Но мы рады, что сможем увидеть его в финале в субботу, 22 мая", - говорится в заявлении команды певца. В каком формате это произойдет, пока не сообщается.

Ранее, 18 мая стало известно, что из-за заболевания ковидом одного из музыкантов исландского коллектива Daðiog Gagnamagnið эта группа не сможет выйти на сцену в Роттердаме во втором полуфинале "Евровидения-2021". Телезрителям покажут запись одной из репетиций выступления коллектива, которую они и будут оценивать. Накануне это уже сделали национальные жюри.

"Евровидение" в условиях пандемии

Из-за пандемии коронавируса конкурс "Евровидение" в Роттердама в прошлом году был отменен и перенесен на май 2021 года. Он проходит при соблюдении жестких эпидемиологических норм. Резко ограниченное число зрителей допускается в зал только при наличии актуального отрицательного теста на коронавирус. Все участники, члены национальных делегаций, аккредитованные в Роттердаме журналисты и технический персонал должны не реже одного раза в 48 часов сдавать такой тест.

Дункан Лоренс в качестве гостя принимал участие в первом полуфинале конкурса во вторник, 18 мая. По данным Европейского вещательного союза (ЕВС), сданный им накануне тест был отрицательный. Как сообщил ЕВС, с 6 апреля, когда начались монтажные работы по сооружению сцены, организаторами было проведено почти 24,5 тысячи тестов на коронавирус. Только 16 из них дали положительный результат.

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