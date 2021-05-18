"Евровидение-2021" в Роттердаме: новости, интервью, репортажи

Специальное досье DW

Из-за пандемии коронавируса в 2020 году музыкальный конкурс пришлось отменить. Сейчас "Евровидение" (eurovision.tv) проходит в усеченном формате: с минимальным числом зрителей в зале, но со всеми участниками, кроме Австралии, на сцене арены Ahoy в Роттердаме. Полуфиналы - 18 и 20 мая, финал - 22 мая. Здесь мы следим за событиями и рассказываем о конкурсе.