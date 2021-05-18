 ″Евровидение-2021″ в Роттердаме: новости, интервью, репортажи | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 18.05.2021

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Культура и стиль жизни

"Евровидение-2021" в Роттердаме: новости, интервью, репортажи

Все публикации DW на русском о конкурсе "Евровидение-2021" в Роттердаме.

Зал и сцена в Роттердаме

Специальное досье DW

Из-за пандемии коронавируса в 2020 году музыкальный конкурс пришлось отменить. Сейчас "Евровидение" (eurovision.tv) проходит в усеченном формате: с минимальным числом зрителей в зале, но со всеми участниками, кроме Австралии, на сцене арены Ahoy в Роттердаме. Полуфиналы - 18 и 20 мая, финал - 22 мая. Здесь мы следим за событиями и рассказываем о конкурсе.

Правила и программа

"Евровидение-2021": что нужно знать о конкурсе и фаворитах

"Евровидение" в Роттердаме уже вошло в историю как самый необычный конкурс за время его проведения. Коронавирус внес свои коррективы. Не обошлось и без скандалов. DW - о главном.  

Новости

Роттердам (почти) готов к первому полуфиналу "Евровидения"

Первый полуфинал "Евровидения-2021" пройдет в Роттердаме вечером 18 мая. Среди участников - Россия и Украина. Накануне технические проблемы возникли во время генеральной репетиции шоу.  

Конкурс "Евровидение-2021" официально открылся в Роттердаме

Дефиле участников "Евровидения" и приветствие мэра Роттердама стали главными пунктами программы церемонии открытия конкурса. Из-за коронавируса перед началом церемонии в нее были внесены коррективы.  

Беларусь не будет транслировать "Евровидение-2021"

Белорусское госТВ не планирует транслировать "Евровидение" из Роттердама. После недопуска на конкурс провластной группы "Галасы ЗМеста" глава "Белтелерадиокомпании" заявил, что Беларусь выиграла.  

От Германии на "Евровидении" прозвучит ответ на хейтспич

На конкурсе в Роттердаме от Германии прозвучит песня тиктокера с актуальным посланием. Исполнителя пришлось выбирать заново. И не все считают выбор удачным.  

Манижа

Не все рады тому, что я на "Евровидении"

Представительница России на "Евровидении-2021" в Роттердаме в интервью DW рассказала о своих впечатлениях о конкурсе, о том, что думает о хейтерах, Go_A из Украины и The Roop из Литвы.  

Понравилась ли немцам "Русская женщина"?

Манижа представит Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме. Какую реакцию вызвала ее песня "Русская женщина" в Германии, DW узнала у немецких экспертов.  

Беларусь

Почему песню от Беларуси не допустили на "Евровидение"

Песня группы "Галасы ЗМеста" для Роттердама вызвала острую дискуссию. Европейский вещательный союз принял решение не допускать ее в таком виде на "Евровидение". А как оценивают "Я научу тебя" немецкие знатоки конкурса?  

Организатор "Евровидения" потребовал от Беларуси заменить конкурсную песню

В Европейском вещательном союзе решили, что песня "Я научу тебя", с которой в Роттердаме должна была выступить группа "Галасы ЗМеста", "ставит под сомнение неполитический характер конкурса".    

Комментарии

На "Евровидении-2021" Минск дисквалифицировал сам себя

Выступление в Роттердаме группы "Галасы ЗМеста" еще больше дискредитирует режим Лукашенко в глазах Европы. И дело не только в песне и исполнителе, считает обозреватель DW Андрей Бреннер.  

Лучше виртуальное "Евровидение", чем никакого

Вместо "Евровидения-2020" телезрителям показали шоу "Европа зажигает свет". Оно не смогло заменить конкурса, но войдет в его историю. Андрей Бреннер о том, почему шоу нужно было посмотреть.  

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