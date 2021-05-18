"Евровидение-2021" в Роттердаме: новости, интервью, репортажи

Все публикации DW на русском о конкурсе "Евровидение-2021" в Роттердаме.
Из-за пандемии коронавируса в 2020 году музыкальный конкурс пришлось отменить. Сейчас "Евровидение" (eurovision.tv) проходит в усеченном формате: с минимальным числом зрителей в зале, но со всеми участниками, кроме Австралии, на сцене арены Ahoy в Роттердаме. Полуфиналы - 18 и 20 мая, финал - 22 мая. Здесь мы следим за событиями и рассказываем о конкурсе.
Первый полуфинал "Евровидения-2021" пройдет в Роттердаме вечером 18 мая. Среди участников - Россия и Украина. Накануне технические проблемы возникли во время генеральной репетиции шоу.
Дефиле участников "Евровидения" и приветствие мэра Роттердама стали главными пунктами программы церемонии открытия конкурса. Из-за коронавируса перед началом церемонии в нее были внесены коррективы.
Белорусское госТВ не планирует транслировать "Евровидение" из Роттердама. После недопуска на конкурс провластной группы "Галасы ЗМеста" глава "Белтелерадиокомпании" заявил, что Беларусь выиграла.
Представительница России на "Евровидении-2021" в Роттердаме в интервью DW рассказала о своих впечатлениях о конкурсе, о том, что думает о хейтерах, Go_A из Украины и The Roop из Литвы.
Песня группы "Галасы ЗМеста" для Роттердама вызвала острую дискуссию. Европейский вещательный союз принял решение не допускать ее в таком виде на "Евровидение". А как оценивают "Я научу тебя" немецкие знатоки конкурса?
Выступление в Роттердаме группы "Галасы ЗМеста" еще больше дискредитирует режим Лукашенко в глазах Европы. И дело не только в песне и исполнителе, считает обозреватель DW Андрей Бреннер.