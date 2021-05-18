Россия и Украина вышли в финал "Евровидения" в Роттердаме

Финалисты конкурса "Евровидение-2021", прошедшие отбор в первом полуфинале, определились поздно вечером во вторник, 18 мая. За 10 путевок в финал соревновались представители 16 стран. По итогам голосования национальных жюри и телезрителей, первый отборочный тур прошли Манижа из России, Go_A от Украины, а также две исполнительницы, которые по прогнозам букмекеров, претендуют в общем зачете на места в первой пятерке. Это Дестини от Мальты и Элена Цагрину, выступающая за Кипр.

Кто выступит в финале "Евровидения-2021"

Go_A из Украины на сцене "Евровидения" в Роттердаме

Среди других финалистов Эфенди (Азербайджан), Hooverphonic (Бельгия), Эден Алене (Израиль), The Roop (Литва), Тикс (Норвегия) и Туссе (Швеция). Еще 10 финалистов определятся по результатам второго отборочного тура 20 мая. Автоматически места в финале получают исполнители из страны-хозяйки конкурса, а также "большой пятерки" в составе Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции - самых крупных плательщиков взносов в казну Европейского вещательного союза (организатора "Евровидения").

Коронавирус и "Евровидение"

Конкурс в Роттердаме должен был пройти еще в мае 2020 года, но не состоялся из-за пандемии коронавируса. Проведение "Евровидения" в этом году с участием исполнителей и зрителей стало возможным благодаря спаду третей волны пандемии в Европе и при соблюдении строжайших эпидемиологических мер.

Все участники, технический персонал и журналисты в Роттердаме должны регулярно сдавать тест на ковид. Только при наличии свежего отрицательного теста на коронавирус в зал допускаются зрители. Их число было сокращено до 3,5 тысяч, что составляет примерно пятую часть от вместимости арены в Роттердаме.

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