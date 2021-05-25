Победители "Евровидения" Maneskin в Берлине: секс, рок-н-ролл и никаких наркотиков

Итальянские гламурные рокеры Maneskin, победившие на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме, в среду, 16 июня, дали получасовой концерт в клубе "SchwuZ Queer Club" в берлинском районе Нойкельн. Из-за строгих предписаний, связанных с коронавирусной инфекцией, в зале были только приглашенные зрители. Четыре участника группы представили песни из своего актуального альбома "Teatro d'ira - Vol. I" и исполнили композицию "Zitti e Buoni", получившую награду ESC. Музыканты, как всегда, были весьма экстравагантны - в коже, брюках-клеш и сетчатых рубашках. Концерт в берлинском клубе также транслировался на социальной платформе Tiktok.
Группа Maneskin во время концерта в берлинском "SchwuZ Queer Club"
Участники итальянской рок-группы в интервью dpa поделились своими впечатлениями после победы на "Евровидении". "Мой отец плакал", - вспоминает вокалист Дамиано Давид. "Моя бабушка была так счастлива", - добавила бас-гитаристка Виктория Де Анджелис. Музыканты Maneskin снова хотели бы появиться в Германии в 2022 году - на фестивалях Rock am Ring и Rock im Park. "Мы всегда мечтали сыграть на этих сценических площадках", - признаются они.
Концерт, экскурсия и шопинг
Помимо концерта итальянские музыканты успели побывать на экскурсии по Берлину и заняться шопингом. Бутикам известных лэйблов они предпочли культовые секонд-хенды немецкой столицы. По их признанию, многие сценические костюмы куплены именно в таких магазинах.
"К сожалению, у нас не было возможности увидеть многое, но город показался нам классным", - заявила Де Ангелис.
Испорченное настроение после победы на "Евровидении"
В интервью частному немецкому телеканалу RTL солист группы Дамиано Давид признался, что сразу после победы на "Евровидении" ему изрядно испортили настроение обвинения в том, что во время трансляции он якобы принимал кокаин.
Солист группы Дамиано Давид
"Эти обвинения стали киллером моего настроения, - подчеркнул он, - но я понимал, что бессмысленно искать вину в таких огульных обвинениях в интернете или в прямой телетрансляции. Я старался сохранять спокойствие. Мне нечего было скрывать, и я был чист". В конце концов, отрицательный тест на наркотики доказал его невиновность.
Как подчеркивают участники группы, они за секс и рок-н-ролл, но без наркотиков. Концерт в Берлине стал первым в европейском турне Maneskin. Судя по выступлению в "SchwuZ Queer Club", итальянских музыкантов ждет большой прорыв на международной сцене.
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Автор: Андрей Бреннер