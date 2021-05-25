 Победители ″Евровидения″ Maneskin в Берлине: секс, рок-н-ролл и никаких наркотиков | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 17.06.2021

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Культура и стиль жизни

Победители "Евровидения" Maneskin в Берлине: секс, рок-н-ролл и никаких наркотиков

Музыканты итальянской рок-группы Maneskin выступили в Берлине с первым концертом после победы на "Евровидении". Они мечтают снова вернуться в немецкую столицу в ближайшем будущем.

Гламурные рокеры Maneskin на сцене клуба SchwuZ Queer Club

Гламурные рокеры Maneskin на сцене клуба "SchwuZ Queer Club"

Итальянские гламурные рокеры Maneskin, победившие на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме, в среду, 16 июня, дали получасовой концерт в клубе "SchwuZ Queer Club" в берлинском районе Нойкельн. Из-за строгих предписаний, связанных с коронавирусной инфекцией, в зале были только приглашенные зрители. Четыре участника группы представили песни из своего актуального альбома "Teatro d'ira - Vol. I" и исполнили композицию "Zitti e Buoni", получившую награду ESC. Музыканты, как всегда, были весьма экстравагантны - в коже, брюках-клеш и сетчатых ​​рубашках. Концерт в берлинском клубе также транслировался на социальной платформе Tiktok. 

Maneskin во время концерта в берлинском SchwuZ Queer Club

Группа Maneskin во время концерта в берлинском "SchwuZ Queer Club"

Участники итальянской рок-группы в интервью dpa поделились своими впечатлениями после победы на "Евровидении". "Мой отец плакал", - вспоминает вокалист Дамиано Давид. "Моя бабушка была так счастлива", - добавила бас-гитаристка Виктория Де Анджелис. Музыканты Maneskin снова хотели бы появиться в Германии в 2022 году - на фестивалях Rock am Ring и Rock im Park. "Мы всегда мечтали сыграть на этих сценических площадках", - признаются они.

Концерт, экскурсия и шопинг

Помимо концерта итальянские музыканты успели побывать на экскурсии по Берлину и заняться шопингом. Бутикам известных лэйблов они предпочли культовые секонд-хенды немецкой столицы. По их признанию, многие сценические костюмы куплены именно в таких магазинах.

"К сожалению, у нас не было возможности увидеть многое, но город показался нам классным", - заявила Де Ангелис.

Испорченное настроение после победы на "Евровидении"

В интервью частному немецкому телеканалу RTL солист группы Дамиано Давид признался, что сразу после победы на "Евровидении" ему изрядно испортили настроение  обвинения в том, что во время трансляции он якобы принимал кокаин. 

Солист группы Дамиано Давид

Солист группы Дамиано Давид

"Эти обвинения стали киллером моего настроения, - подчеркнул он, - но я понимал, что бессмысленно искать вину в таких огульных обвинениях в интернете или в прямой телетрансляции. Я старался сохранять спокойствие. Мне нечего было скрывать, и я был чист". В конце концов, отрицательный тест на наркотики доказал его невиновность.

Как подчеркивают участники группы, они за секс и рок-н-ролл, но без наркотиков. Концерт в Берлине стал первым в европейском турне Maneskin. Судя по выступлению в "SchwuZ Queer Club", итальянских музыкантов ждет большой прорыв на международной сцене.

Смотрите также:

  • Eurovision Song Contest 2021 | Zitti e buoni

    Первая десятка ''Евровидения-2021''

    Победители "Евровидения-2021"

    Рок-группа из Италии Maneskin победила на "Евровидении-2021" в Роттердаме с "Zitti e buoni". Коллектив Go_A из Украины с песней "Shum" занял пятое место, Манижа от России с композицией "Russian woman" - девятое, Йендрик из Германии с "I don't fell hate" - 25 место. Всего в финале выступили исполнители из 26 стран. DW представляет топ-10 финалистов песенного конкурса.

  • Maneskin, Италия

    Первая десятка ''Евровидения-2021''

    Maneskin, Италия - первое место

    Гламурные, андрогинные итальянские рокеры - дети 21-го века. Кому их композиция "Zitti e buoni" режет слух, должен знать: Maneskin - победители музыкального фестиваля в Сан-Ремо. Судя по всему, итало-поп - out. Итало-рок - in. На итальянском и хард-рок звучит мелодичнее.

  • Барбара Прави, Франция

    Первая десятка ''Евровидения-2021''

    Барбара Прави, Франция - второе место

    Что первое приходит в голову при упоминании Франции? Вкусная еда, великолепное вино, модная одежда и, конечно, настоящий французский шансон. Тогда, пожалуйста -"Voila". Так называется композиция Барбары Прави. Шансон вернулся на сцену "Евровидения" после того, как последний раз он прозвучал в Москве в 2009 году в исполнении Патрисии Каас.

  • Gjon's Tears из Швейцарий на сцене Евровидения-2021 в Роттердаме

    Первая десятка ''Евровидения-2021''

    Gjon's Tears, Швейцария - третье место

    Gjon's Tears - сценический псевдоним Джона Мухарремая, 22-летнего сына выходцев из Албании и Косово. На сцене в Роттердаме он продемонстрировал настоящие чудеса голосовой акробатики, драматично балансируя руками под балладу "Tout l' univers".

  • Daði og Gagnamagnið, Исландия

    Первая десятка ''Евровидения-2021''

    Daði og Gagnamagnið, Исландия - четвертое место

    По словам солиста Дади Фрейра, его рост 2,08 метра, и он носит 48 размер обуви. Другой отличительной чертой исландца и его коллектива является самоирония. Электро-инди-поп композиция "10 years" - один из самых оригинальных номеров нынешнего "Евровидения". К сожалению, из-за случая ковида в группе, этот номер зрители увидели только в записи с репетиции.

  • Go_A, Украина

    Первая десятка ''Евровидения-2021''

    Go_A, Украина - пятое место

    "Интересно, экзотично, современно - но очень утомительно", - написал один из авторов популярного в Германии блога о "Евровидении" esc-kompakt.de о композиции украинского коллектива. Со второй частью комментария не согласились большинство фанатов. После первой же репетиции "Шума" в Роттердаме группа Go_A взлетела в топ-10 не только букмекеров. Зрители дали ей второе место.

  • Blind Channel из Финляндия на сцене Евровидения-2021

    Первая десятка ''Евровидения-2021''

    Blind Channel, Финляндия - шестое место

    Прямые конкуренты финнов на конкурсе - итальянские хард-рокеры из группы Maneskin - призывают не плыть по течению. Группа Blind Channel пошла дальше, воспевая в "Dark Side" подпольную вечеринку. Желание "зажечь" понятно, но во времена пандемии, наверное, стоит подождать.

  • Дестини, Мальта

    Первая десятка ''Евровидения-2021''

    Дестини, Мальта - седьмое место

    "Я не твоя конфетка, и я не хочу твоих денег. Я слишком хороша для тебя. Я сваливаю". Примерно так можно перевести текст песни "Je me casse", которую исполняет Дестини. Сильное заявление для 18-летней девушки. Впрочем, она может быть уверенной в себе. Ведь одно "Евровидение" она уже выиграла - детское в 2015 году.

  • The Roop, Литва

    Первая десятка ''Евровидения-2021''

    The Roop, Литва - восьмое место

    "Discoteque" называется микс из поп- и электро-рока в исполнении литовской группы. А поет она о том, что это нормально, когда ты танцуешь один. По словам солиста Вайдотаса Валюкявичуса, песня не про пандемию и самоизоляцию, а про выброс энергии, который нужен время от времени каждому из нас. У литовцев это получается особенно хорошо.

  • Манижа, Россия

    Первая десятка ''Евровидения-2021''

    Манижа, Россия - девятое место

    Свою песню "Russian woman" в интервью DW Манижа назвала манифестом. Во время выступления она выходит из гигантского сарафана, как будто освобождается от архаичных представлений о роли женщины. Месседж Манижи пришелся по душе многим не только в Роттердаме.

  • Для Стефании Евровидение в Роттердаме было игрой на своем поле. Ее родители греки, но живет семья в Нидерландах. Номер на песню Last dance поставила та же греческая команда, которая работала с Сергеем Лазаревым на Евровидении в Стокгольме. Стефания также, как и Сергей, взбирается по невидимой зрителям лестнице. Чудеса техники, никакого мошенничества.

    Первая десятка ''Евровидения-2021''

    Стефания, Греция - десятое место

    Для Стефании "Евровидение" в Роттердаме было игрой на своем поле. Ее родители греки, но живет семья в Нидерландах. Номер на песню "Last dance" поставила та же греческая команда, которая работала с Сергеем Лазаревым на "Евровидении" в Стокгольме. Стефания также, как и Сергей, взбирается по невидимой зрителям лестнице. Чудеса техники, никакого мошенничества.

    Автор: Андрей Бреннер


Смотреть видео 11:25

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Контекст

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