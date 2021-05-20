 Второй полуфинал ″Евровидения″. Привет от дискотеки 80-х! | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 21.05.2021

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Культура и стиль жизни

Второй полуфинал "Евровидения". Привет от дискотеки 80-х!

Серьезные нотки прозвучали во втором полуфинале "Евровидения-2021". Но его большая часть была взрывом неона, гормонов и аккордов сорокалетней давности. Впрочем, ретро бывает и стильным.

Наталья Гордиенко из Молдовы на сцене Евровидения в Роттердаме

Наталья Гордиенко прошла в финал "Евровидения" в Роттердаме

Предсказать результаты второго полуфинала "Евровидения-2021" с уверенностью можно было, пожалуй, только по пяти исполнителям. С них и начнем. "Гениальный" - другого эпитета для голоса Джона Мухарремая из Швейцарии у многолетнего комментатора конкурса на немецком телевидении Петера Урбана (Peter Urban) не нашлось.

22-летний певец, сын выходцев из Албании и Косово, выступает под сценическим именем Gjon's Tears. На сцене в Роттердаме он показал настоящие чудеса голосовой акробатики, драматично балансируя руками под балладу "Tout l'univers".

Фавориты второго полуфинала "Евровидения"

То, что о переживаниях рассказать можно горазда более проникновенным голосом, продемонстрировала "болгарская Били Айлиш", 24-летняя Виктория. 17 лет разделяют ее с Сенит, которая представляла на конкурсе Сан-Марино. И ее выступление как будто было призвано опровергнуть название песни Виктории "Growing up is getting old". Нет, взросление - это не всегда старение. При достаточной дозе "Adrenalina" (название танцевальной композиции Сенит, с которой она открыла шоу) можно долго оставаться в превосходной форме.

Gjon*s Tears из Швейцарии на сцене Евровидения в Роттердаме

Gjon*s Tears из Швейцарии - один из фаворитов "Евровидения-2021"

Таким адреналином для "Евровидения" стало участие в конкурсе в дуэте с Сенит американского рэпера Flo Rida. Если бы не спонсорская поддержка, то такая коллаборация "взорвала" бы не только публику в Роттердаме, но и ВВП Сан-Марино. Теперь это карликовое государство может рассчитывать на лучшее в своей истории место в финале "Евровидения"

При поддержке греческой команды, которая в свое время работала на конкурсе с Сергеем Лазаревым, удалось пройти в финал и Стефании. В постановке "Last Dance" прочитывались те же трюки, что в "You are the only one" Лазарева на сцене "Евровидения" в Стокгольме. Ну и преимущества игры на своем поле никто не отменял. Родители Стефании греки, певица выступала за Грецию, хотя живет в Нидерландах, где довольно известна.

Daði og Gagnamagnið из Исландии на сцене Евровидения-2021 в Роттердаме

Daði og Gagnamagnið из Исландии смогли убедить жюри и зрителей и записью выступления номера, сделанной на репетиции

Выход в финал был бы гарантирован и исландской группе Daði og Gagnamagnið, если бы она смогла выступить на сцене в Роттердаме в четверг вечером. Но из-за того, что у одного из музыкантов коллектива был обнаружен коронавирус, зрители и жюри оценивали запись выступления группы, сделанную на одной из репетиций. Поэтому легкая неуверенность у солиста Дади Фрейра и его коллектива, которые следили за шоу из гостиницы, все-таки была. Однако ироничный электро-инди-поп и фриковая хореография, двухметровый солист и кольцевой киборд сделали свое дело. Это был самый стильный номер второго полуфинала.

80-е по духу и стилю

Большинство других претендуют войти в коллекцию культового кича "Евровидения" под грифом "80-е". И если самоирония датского дуэта Fyr & Flamme легко прочитывалась, то поляк Рафаль явно относился серьезно к тому, что представил на сцене, то снимая, то надевая солнцезащитные очки.

Трио Hurricane из Сербии на сценеи Евровидения в Роттердаме

Трио Hurricane, или Сербская "ВИА Гра"

В тех же 80-х осталось и представление о женщине у участников второго полуфинала. Саманта Тина из Латвии попыталась было продолжить тему женской эмансипации первого полуфинала, но выглядело это менее убедительнее, чем, например, у Манижи. Латвия, Дания и Польша остались за бортом финала.

Но буквально ворвалось туда женское трио Hurricane из Сербии. Эротический подтекст в костюмах и в тексте песни "Loco Loco" был очевиден. И если бы название "ВИА Гра" не было бы закреплено за российскими девушками, то их сербские коллеги явно могли бы на него претендовать.

В той же лиге с танцевальной "Sugar" играет и представительница Молдовы Наталья Гордиенко, которую ее ментор на "Евровидении" Филипп Киркоров только на сцене оставил одну с танцорами. В остальном на конкурсе они неразлучны. Наталья Гордиенко прошла в финал. То, что sex sells, усвоила и исполнительница из Албании Анджела Перистери. На сцене она предстала в купальнике из камней, напомнившем о канувших в Лету фееричных показах женского белья от Victoria's Secret. То ли купальник, то ли сильный голос катапультировали Анджелу в финал конкурса с типичной для "Евровидения" балладой "Karma".

Сюрпризы второго полуфинала

Настоящей неожиданностью стала квалификация португальской группы The Black Mamba. Блюз, спетый голосом, похожим на голос Эроса Рамазотти, повествует о судьбе проститутки из Восточной Европы, отправившейся в поисках лучшей жизни на Запад, но так и не нашедшей ее. О темной стороне жизни, а точнее о подпольной вечеринке без правил поется, в хард-роковой композиции "Dark side" финской группы Blind Channel.

Сюрпризом выход финнов в финал можно назвать лишь условно. Главным претендентом на победу в "Евровидении-2021" букмеры называют квартет из Италии Мaneskin, также исполняющий хард-рок. Судя по всему, этот жанр лучше всего символизирует те чувства, которые скопились у людей за полтора года пандемии. Сразу две композиции в стиле хард-рок в финале "Евровидения" 22 мая - такого на конкурсе еще не было.

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    Фавориты ''Евровидения-2021''

    Daði og Gagnamagnið, Исландия

    По словам солиста Дади Фрейра, его рост 2,08 метра, и он носит 48 размер обуви. Другой отличительной чертой исландца и его коллектива является самоирония. Электро-инди-поп композиция "10 years" - один из самых оригинальных номеров нынешнего "Евровидения". К сожалению, из-за случая ковида в группе, этот номер зрители увидят только в записи с репетиции.

  • The Roop, Литва

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    "Discoteque" называется микс из поп- и электро-рока в исполнении литовской группы. А поет она о том, что это нормально, когда ты танцуешь один. По словам солиста Вайдотаса Валюкявичуса, песня не про пандемию и самоизоляцию, а про выброс энергии, который нужен время от времени каждому из нас. У литовцев это получается особенно хорошо.

  • Йендрик, Германия

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    Йендрик, Германия

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    Автор: Андрей Бреннер


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