Манижа: Не все рады тому, что я на "Евровидении"

На "Евровидении-2021" в Роттердаме Россию представляет певица Манижа с песней "Russian woman". Таджикское происхождение 29-летней исполнительницы, тема женской эмансипации, о которой она поет, смешивая рэп, хип-хоп, техно и этно, многим в России не понравились. Возмущалась и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая не поняла текст песни, и ксенофобные юзеры в соцсетях.

Однако на "Евровидении" у Манижи больше сторонников, чем противников. После Little Big Россия вновь приятно удивила, таков лейтмотив комментариев журналистов и фанатов. О конкурсе в Роттердаме, о хейтерах и феминизме речь, среди прочего, шла в интервью DW, которая Манижа дала по Zoom - во времена коронавируса одна из самых распространенных форм общения.

Deutsche Welle: Манижа, попасть на "Евровидение" было твоей мечтой. В этом году конкурс проходит, но из-за пандемии - в усеченном формате. Ты расстроена, что атмосферы большего праздника, как это было раньше, в Роттердаме нет?

Манижа: На самом деле - нет. Наверное, круто, когда огромное количество вечеринок. Но с точки зрения спокойствия и возможности тщательнее подготовиться к выступлению хорошо, когда больше тишины. Единственно, кого не хватает, так это зрителей. Хочется, чтобы их был полный зал. Мы сейчас очень редко выходим из отеля - только на репетицию, в магазин или на пробежку.

Мне казалось, что это будет страшно. Ведь в России карантина как такового уже давно нет, боялась вернуться к тому сложному периоду первой волны пандемии. Но, приехав сюда, я поняла, что мне нравится такой режим, и я рада, что я могу побыть в тишине.

- На сцену ты не выбегаешь, а выезжаешь в огромном сарафане, из которого во время выступления ты выходишь, как из своего рода корсета предрассудков и архаичных представлений о женщине, не только о русской женщине. Я правильно понимаю эту метафору? Кто, кстати, был автором идеи?

- Абсолютно верно (смеется). А автор этой идеи - российский режиссер Ладо Кватания. Он стал автором концепции номера, режиссером-постановщиком выступил Андрей Сычев. Он очень крутой режиссер, который уже ставил номера для "Евровидения". Поэтому мне очень повезло с моей командой. Они все очень талантливые и концептуально видящие люди.

- "Евровидение" очень популярно у ЛГБТ. Некоторые российские политики до сих пугают детей бородатыми европейскими тетками, напоминая им о Кончите Вурст. Но в последние годы на конкурсе все чаще звучат композиции, которые можно назвать феминистскими. "Russian woman" - не исключение. В Роттердаме об этом песни и представительниц Мальты или Латвии. Феминизм - новый хайп на "Евровидении"?

Манижа в интервью DW

- Я не думаю, что это хайп. "Евровидение" всегда было отражением проблем общества. Каждый год можно было увидеть, что преобладало. У меня не было никакого плана выходить на сцену исключительно с этим манифестом. Этот манифест был написан за год до "Евровидения". И самое главное - он, в первую очередь, монолог самой Манижы о том, через что ей пришлось пройти.

И та ирония, которая сейчас есть во мне, есть и в этой музыке, это доказательство того, что через это можно пройти, стать сильнее. Я не люблю глагол "пропагандировать", но я пропагандирую любовь. Мой месседж применим не только к русским женщинам, но и ко всем женщинам Европы. За эти два месяца мне написали много европейских слушателей, зрителей, журналисты здесь делятся своими впечатлениями: такое ощущение, что ты поешь про меня, неважно, мужчина ты или женщина.

Во время выступления на сцене у нас на больших экранах будут появляться месседжи, которые применимы к любой человеческой душе, находящейся в кризисе или под сильным давлением кого угодно - общества, семьи, собственных страхов. Наша задача - со сцены вдохновить человека хотя бы на три минуты забыть об этом чувстве. А точнее - не забыть, а вспомнить о нем, но по-другому - не через агрессию, а с желанием изменить.

- Тем не менее с агрессией тебе пришлось столкнуться. Ты получаешь не только письма поддержки, но и письма от хейтеров. Ты не раз говорила, что не обращаешь на них внимания. Но все же - чем ты можешь объяснить такую нетерпимость?

- У меня есть теория. Люди боятся проявить свою слабость. И, чаще всего, их первой реакцией, когда они чувствуют, что что-то их внутренне трогает, является самозащита, агрессия. А песня "Русская женщина", она такая веселая, классная, ха-ха, хи-хи, но очень много людей мне пишут, что они плачут, когда слушают мою песню. Плачут они не с первого раза.

Первый раз, как правило, негативная реакция. Ну, представьте себе, когда вы встречаетесь лицом к лицу с какой-то правдой, которая вам не очень приятна. Часто в таком случае вы говорите нет. А потом, когда вы остаетесь наедине с собой, вы понимаете, что в этом есть смысл. И происходит переход на другой уровень - очищения. Следствием являются слезы. Многие шутят, что песня "Русская женщина" такая же противоречивая, как сама русская женщина.

- Любопытная теория. Но, может, одно из объяснений - это социальная зависть? Ведь для многих - таджики, таджички - это трудовые мигранты. А ты - успешная молодая женщина. Ты училась в Нью-Йорке, в Лондоне, что недешевое удовольствие. Кто помогает тебе?

- С самого начала моей жизни мне очень помогала моя семья. Были периоды, когда мы жили очень бедно. Когда мы бежали от войны, у нас ничего не было. Мы приехали в Москву не то что в трусах, без трусов. Поднять пятерых детей женщине, которая работает 24 часа семь дней в неделю на разных работах, не самых, скажем так, приятных в сфере обслуживания - это и уборка, и продавщица... Моя мама прошла через все это. Бабушка переводила деньги с пенсии, чтобы у нас были еда и образование.

Все, что я имею сегодня, это благодаря моей семье и благодаря образованию. Любому приезжему человеку, чтобы научиться так говорить по-русски или на других языках, или заниматься музыкой, нужно делать в 50 тысяч раз больше, чем тому, кто родился в той стране, в которой живет.

У нас люди не очень любят радоваться за других. Я не знаю, с чем это связано. Когда кто-то чего-то добивается, то у нас самая любимая фраза: "Это все по блату". Я знаю цену своего успеха. Я транслирую те или иные месседжи, потому что я давно поняла: творчество для меня, это не место, где я буду заниматься самолюбованием или сыпать бабло, говорить "ё-ё, я крутая". Если я таким большим трудом, трудом моей семьи и собственным трудом достигла чего-то, то я должна отвечать за это. Я хочу, чтобы мое творчество не было бесполезным.

- Среди тех, кто тебя поддержал - солистка украинской группы Go_A Екатерина Павленко. В интервью нам она рассказала, что обрадовалось твоей победе в российском отборе …

- Катя очень крутая. Мне очень жаль, что есть этот конфликт. Мне даже кажется, что люди на "Евровидении" его специально пытаются придумать, что ты, типа, не можешь сказать, что Украина - очень крутая. Но там живет огромное количество фантастических музыкантов. И Go_A - реально классные. Я видела их выступление, как независимо они себя ведут. Эта независимость, непохожесть доступны очень маленькому числу артистов.

- Чтобы ты тогда могла сказать национальным жюри обеих стран, которые из года в год "засуживают" исполнителей на "Евровидении" в России - от Украины, в Украине - от России в то время, как зрители дают высокие оценки?

- Я не знаю, потому что я не похожа на политика. Катя Павленко тоже не похожа на политика. По-моему, мы обе похожи на женщин, которые любят свою музыку и делают свое дело. Но, к сожалению, за них кто-то там пытается что-то придумать. Порой действительно происходят ужасные вещи. И, к сожалению, они сказываются на нас. Люди этого не заслуживают, потому что политика - это политика. А обычная жизнь, реальная жизнь, в которой хлеб найти и прожить нормально и счастливо, это несовместимые вещи с политикой.

- Помимо Go_A кто тебе еще нравится из нынешних участников "Евровидения"?

- The Roop из Литвы. Мы с ребятами дали совместное интервью, что тоже было необычно. Меня спросили, с кем из полуфиналистов конкурса я хотела бы поговорить. Я сказала, что с участниками из Литвы. Их песня уже давно засела у меня в голове.

Мне сказали, что Литва вряд ли согласится общаться с Россией. Но Литва согласилась. И это было очень классное интервью. Мы приготовили сюрприз и записали "русскую народную" версию песни из Литвы, которую выложит официальный канал "Евровидения".

- А как тебе немец Йендрик?

- Его я еще не слышала, мы ведь в разные дни репетируем.

- Если ты следишь за конкурсом, то, наверное, знаешь, что после победы в 2010 году Германия только три раза занимала места в первой десятке, зато четыре раза - последнее или предпоследнее. Что немцы делают не так?

- Я не знаю, но послушайте! Филипп Киркоров в свое время занял 17-е место. Ему по сей день напоминают, что он занял 17-е место, но он при этом Филипп Киркоров - Филипп Киркоров для всей России. Место неважно, если страна кайфует от музыки ее исполнителей. В моем случае, правда, все было не совсем так (смеется). Как оказалось, не все разделяют радость от того, что я здесь сижу (смеется). Но есть люди, которые эту радость разделяют и очень верят в меня. Я ради них здесь и благодаря им.

Смотрите также: