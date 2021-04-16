 Конкурс ″Евровидение-2021″ официально открылся в Роттердаме | Новости из Германии о Европе | DW | 16.05.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Конкурс "Евровидение-2021" официально открылся в Роттердаме

Дефиле участников "Евровидения" и приветствие мэра Роттердама стали главными пунктами программы церемонии открытия конкурса. Из-за коронавируса перед началом церемонии в нее были внесены коррективы.

Участник Евровидения-2021 Йендрик из Германии на церемонии открытия конкурса в Роттердаме

Участник "Евровидения-2021" Йендрик из Германии на церемонии открытия конкурса в Роттердаме

Традиционный проход участников "Евровидения" по "красной" ковровой дорожке - кульминация церемонии открытия крупнейшего телевизионного музыкального конкурсе в мире - состоялся в воскресенье вечером, 16 мая, в Роттердаме. Цвет дорожки в этом году был бирюзовый - как и корпоративный цвет главного спонсора "Евровидения".

Go_A на церемонии открытия Евровидения-2021 в Роттердаме

Гости из будущего? Нет, Go_A - участники "Евровидения-2021" из Украины

Изначально планировалось, что конкурсанты будут доставлены к причалу для круизных лайнеров, где проходила церемония, на корабле. Однако организаторы были вынуждены отказаться этой идеи, чтобы не подвергать участников риску заражения коронавирусом. В итоге - конкурсанты прибыли по отдельности.

"Евровидение" и пандемия

Накануне церемонии открытия у одного из членов польской делегации был обнаружен ковид. В воскресенье - у исландцев. До того, как станут известны результаты анализов у других членов делегаций этих стран, все они находятся в карантине. Вмести с ними - и участники "Евровидения-2021" из Румынии и Мальты, проживающие в той же гостинице.

Манижа на церемонии открытия Евровидения-2021 в Роттердаме

Манижа верна назваанию песни "Russian woman", с которой она выступает на "Евровидении-2021"

Из-за пандемии коронавируса в прошлом году конкурс был отменен, а в 2021-м он проходит в усеченном формате: с минимальным числом зрителей в зале и аккредитованных в Роттердаме журналистов. Представили СМИ, технический персонал, а также участники "Евровидения" должны регулярно сдавать тест на коронавирус. В случае, если из-за ковида конкурсант в Роттердаме не сможет выйти на сцену концертно-спортивного комплекса Ahoy, национальные жюри и телезрители во время полуфиналов и финала смогут увидеть и оценить записанное заранее выступление.

За победу на "Евровидении-2021" соревнуются 39 стран

35 из 39 участников нынешнего "Евровидения" прошли по бирюзовой дорожке, отвечая на вопросы ведущих конкурса, а также выстроившихся вдоль нее с соблюдением социальной дистанции лимитированного числа журналистов. Представитель Германии Йендрик из солидарности с теми конкурсантами, которые не смогли принять участие в церемонии открытия, украсил черные лацканы своего белого пиджака их фотографиями.

Наталья Гордиенко и Филипп Киркоров на церемонии открытия Евровидения-2021 в Роттердаме

Наталья Гордиенко из Молдовы со своим наставников Филиппом Киркоровым

Голову Манижи из России украшал кокошник. Костюмы участников украинской группы Go_A напомнили ведущей церемонии героев фильма "Матрица". А шефствующий на "Евровидении-2021" над певицей из Молдовы Натальей Гордиенко Филипп Киркоров большую часть времени на бирюзовой дорожке провел за тем, что делал селфи. В качестве главного аксессуара он выбрал кожаный пиджак от известного французского производителя.

Россия и Украина выступят в первом полуфинале конкурса 18 мая, Молдавия - во втором полуфинале 20 мая. Германия в числе пяти крупнейших доноров Европейского вещательного союза (организатора конкурса) автоматически попадает в финал. В этом году он состоится 22 мая.

Смотрите также:

  • Сергей Лазарев, Россия

    "Евровидение-2019": участники о конкурсе и Тель-Авиве

    Сергей Лазарев, Россия

    Сергей Лазарев (четвертый слева) представляет Россию на "Евровидении" во второй раз. В 2016 году в Стокгольме он занял третье место. В чем разница между Стокгольмом и Тель-Авивом? "Пока не очень понятно. Главное, что есть большая поддержка. И климат другой: здесь теплее", - ответил Сергей. На церемонии открытия его поддерживали Филипп Киркоров (третий слева) и Дмитрий Губерниев (крайний слева).

  • Sisters, Германия

    "Евровидение-2019": участники о конкурсе и Тель-Авиве

    Sisters, Германия

    Хорошо чувствуют себя в Тель-Авиве и участницы немецкого дуэта Sisters. Карлотта и Лаурита признались, что этот город напоминает им Берлин: "Только в Тель-Авиве погода лучше, и еще здесь есть море!"

  • Zena, Беларусь

    "Евровидение-2019": участники о конкурсе и Тель-Авиве

    Zena, Беларусь

    Однако за неделю до открытия конкурса ракетные обстрелы Израиля палестинскими экстремистами и ответные удары израильской армии вновь подняли вопрос о безопасности. Повода для беспокойства не видит Зинаинда Куприянович из Беларуси, известная под сценическим именем Зена: "Сейчас все спокойно, все замечательно!"

  • Тамта, Кипр

    "Евровидение-2019": участники о конкурсе и Тель-Авиве

    Тамта, Кипр

    Это не Леди Гага, а Тамта Годуадзе. Она выросла в Грузии, но живет в Греции. "Для меня было бы большой честью представлять Грузию или Грецию, но я очень горда тем, что на "Евровидении-2019" представляю Кипр", - призналась она. В соотечественнике Ото Немсадзе из Грузии Тамта не видит конкурента: "Мы поддерживаем друг друга".

  • Катерина Дуска, Греция

    "Евровидение-2019": участники о конкурсе и Тель-Авиве

    Катерина Дуска, Греция

    А выступающая за Грецию Катерина Дуска не видит повода для ревности (Сергею Лазереву греки написали музыку и поставили номер). "У меня тоже прекрасная команда, - пояснила она. - Что же касается Сергея, то он очень приятный и невероятно талантливый человек".

  • Lake Malawi, Чехия

    "Евровидение-2019": участники о конкурсе и Тель-Авиве

    Lake Malawi, Чехия

    А это - парни из чешского трио Lake Malawi. Для хипстеров, которыми они предстают в видеоклипе к конкурсной песне, на церемонии открытия они выглядели вполне себе обычно. "Жаль, что Малави не участвует в конкурсе, а жители этой африканской страны не могут проголосовать за нас", - посетовали музыканты.

  • Верка Сердючка, Украина

    "Евровидение-2019": участники о конкурсе и Тель-Авиве

    Верка Сердючка, Украина

    Не смогут проголосовать и жители Украины, так как эта страна отказалась от участия в конкурсе в этом году. Но представительница Украины Верка Сердючка выступит в Тель-Авиве в качестве гостя. На церемонии открытия она охотно распевала с журналистами и фанатами.

  • Билал Хассани, Франция

    "Евровидение-2019": участники о конкурсе и Тель-Авиве

    Билал Хассани, Франция

    Конкуренцию Верке Сердючке в экстравагантности вполне может составить Билал Хассани из Франции. Неординарны и его танцовщицы на сцене в Тель-Авиве: полная Лисси и худенькая Линн. "Никто не верил, что они могут быть танцовщицами, но они стали ими, да еще какими", - не без гордости констатировал Билал.

  • Конан Осирис, Португалия

    "Евровидение-2019": участники о конкурсе и Тель-Авиве

    Конан Осирис, Португалия

    Еще один экстравагантый исполнитель на нынешем конкурсе - Конан Осирис (справа) из Португалии. Прежде, чем стать певцом, он несколько лет проработал в секс-шопе. "И что я там понял? Не все в мире крутится вокруг секса. Гораздо больше - вокруг души", - поделился с DW португалец.

  • Леонора, Дания

    "Евровидение-2019": участники о конкурсе и Тель-Авиве

    Леонора, Дания

    Не все крутится вокруг музыки на "Евровидении". "Не будьте слишком политизированными", - призывает в своей песне датчанка Леонора. Это возможно на конкурсе в Тель-Авиве - в непосредственной близости от израильско-палестинского конфликта? "Но ведь стало возможным провести конкурс в Израиле!" - отвечает Леонора.

    Автор: Андрей Бреннер, Тель-Авив


Смотреть видео 07:31

Сергей Лазарев в интервью DW: На "Евровидении" надо все начинать с нуля

Контекст

Комментарий: Manizha на "Евровидении" - прекрасно, когда у России есть выбор

Национальный российский отбор на конкурс "Евровидение-2021" приятно удивил и показал: когда есть выбор, это интересно, считает Андрей Бреннер.  

Евровидение: Понравилась ли немцам "Русская женщина"?

Манижа представит Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме. Какую реакцию вызвала ее песня "Русская женщина" в Германии, DW узнала у немецких экспертов.  

Что белорусы думают об исключении страны из "Евровидения-2021"?

Организаторы "Евровидения" не допустили Беларусь к участию в нынешнем конкурсе. Как это восприняли сами белорусы? DW узнала их мнения.  

Аудио- и видеофайлы по теме

С каких пор "Евровидение" стало "песней года" для секс-меньшинств? (07.05.2017)  

Немецкая участница "Евровидения-2017" - Левина (12.05.2017)  

Также по теме

Tadschikistan l Popsängerin Manizha

Песня Манижи Сангин номинирована на лучший текст "Евровидения" 16.04.2021

Песня "Русская женщина" поборется за награду Eurostory Best Lyrics Award с текстами участников "Евровидения" из Бельгии, Болгарии, Италии и Нидерландов. Певица Manizha выступит на конкурсе 18 мая.

Tadschikistan l Popsängerin Manizha

Комментарий: Manizha на "Евровидении" - прекрасно, когда у России есть выбор 09.03.2021

Национальный российский отбор на конкурс "Евровидение-2021" приятно удивил и показал: когда есть выбор, это интересно, считает Андрей Бреннер.

Tadschikistan l Popsängerin Manizha

Россию на "Евровидении" представит певица Manizha 08.03.2021

Российская певица, уроженка Душанбе Манижа Сангин выступит на 65-м конкурсе "Евровидения" в Роттердаме. Россию впервые за 12 лет представит исполнительница с песней на русском языке.

Реклама

Самые читаемые

Светлана Тихановская: год в роли народного лидера белорусов (фотогалерея)  

ХАМАС совершил массированный ракетный обстрел Тель-Авива  

Тихановская обсудила в Греции создание международной коалиции в поддержку Беларуси  