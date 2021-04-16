Конкурс "Евровидение-2021" официально открылся в Роттердаме

Традиционный проход участников "Евровидения" по "красной" ковровой дорожке - кульминация церемонии открытия крупнейшего телевизионного музыкального конкурсе в мире - состоялся в воскресенье вечером, 16 мая, в Роттердаме. Цвет дорожки в этом году был бирюзовый - как и корпоративный цвет главного спонсора "Евровидения".

Гости из будущего? Нет, Go_A - участники "Евровидения-2021" из Украины

Изначально планировалось, что конкурсанты будут доставлены к причалу для круизных лайнеров, где проходила церемония, на корабле. Однако организаторы были вынуждены отказаться этой идеи, чтобы не подвергать участников риску заражения коронавирусом. В итоге - конкурсанты прибыли по отдельности.

"Евровидение" и пандемия

Накануне церемонии открытия у одного из членов польской делегации был обнаружен ковид. В воскресенье - у исландцев. До того, как станут известны результаты анализов у других членов делегаций этих стран, все они находятся в карантине. Вмести с ними - и участники "Евровидения-2021" из Румынии и Мальты, проживающие в той же гостинице.

Манижа верна назваанию песни "Russian woman", с которой она выступает на "Евровидении-2021"

Из-за пандемии коронавируса в прошлом году конкурс был отменен, а в 2021-м он проходит в усеченном формате: с минимальным числом зрителей в зале и аккредитованных в Роттердаме журналистов. Представили СМИ, технический персонал, а также участники "Евровидения" должны регулярно сдавать тест на коронавирус. В случае, если из-за ковида конкурсант в Роттердаме не сможет выйти на сцену концертно-спортивного комплекса Ahoy, национальные жюри и телезрители во время полуфиналов и финала смогут увидеть и оценить записанное заранее выступление.

За победу на "Евровидении-2021" соревнуются 39 стран

35 из 39 участников нынешнего "Евровидения" прошли по бирюзовой дорожке, отвечая на вопросы ведущих конкурса, а также выстроившихся вдоль нее с соблюдением социальной дистанции лимитированного числа журналистов. Представитель Германии Йендрик из солидарности с теми конкурсантами, которые не смогли принять участие в церемонии открытия, украсил черные лацканы своего белого пиджака их фотографиями.

Наталья Гордиенко из Молдовы со своим наставников Филиппом Киркоровым

Голову Манижи из России украшал кокошник. Костюмы участников украинской группы Go_A напомнили ведущей церемонии героев фильма "Матрица". А шефствующий на "Евровидении-2021" над певицей из Молдовы Натальей Гордиенко Филипп Киркоров большую часть времени на бирюзовой дорожке провел за тем, что делал селфи. В качестве главного аксессуара он выбрал кожаный пиджак от известного французского производителя.

Россия и Украина выступят в первом полуфинале конкурса 18 мая, Молдавия - во втором полуфинале 20 мая. Германия в числе пяти крупнейших доноров Европейского вещательного союза (организатора конкурса) автоматически попадает в финал. В этом году он состоится 22 мая.

Смотрите также: