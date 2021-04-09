Песня Манижи Сангин номинирована на лучший текст "Евровидения"

Композиция "Русская женщина", с которой певица Манижа Сангин, выступающая под псевдонимом Manizha, представит Россию на песенном конкурсе "Евровидение-2021", выдвинута на премию Eurostory Best Lyrics Award. Об этом российские СМИ сообщают в пятницу, 16 апреля. Награду вручают за лучший текст песни для "Евровидения".

Помимо России, за получение премии поборются участники конкурса из Бельгии, Болгарии, Италии и Нидерландов. Голосование проходит до 6 мая. Манижа Сангин выступит в первом полуфинале "Евровидения" в Роттердаме 18 мая.

Награду Eurostory Best Lyrics Award вручают с 2016 года. Дебютным лауреатом стала Украина, за ней последовали Италия (дважды) и Франция.

Половине россиян безразлично участие Манижи Сангин

Манижа - российская певица таджикского происхождения. Ее выбрали для участия на "Евровидении" от РФ по результатам зрительского голосования, прошедшего на Первом канале в начале марта. После выдвижения Манижи в интернете стали появляться ксенофобные комментарии о певице.

Между тем, опрос, проведенный "Левада-центром", показал, что половине россиян безразлично участие Manizha в песенном конкурсе от России. Решение отправить именно этого исполнителя на "Евровидение" наиболее положительно воспринимает молодежь в возрасте от 18 до 24 лет.

Следственный комитет РФ начал проверку песни "Русская женщина" по заявлению издания "Ветеранские вести". А спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала содержание песни "бредом".

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