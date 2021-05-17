"Евровидение-2021": что нужно знать о конкурсе и фаворитах

После победы голландца Дункана Лоренса на "Евровидении-2019" в Тель-Авиве следующий конкурс, 65-й по счету, по правилам, должна была принимать страна-победительница. Выбор Нидерландов пал на Роттердам. Однако из-за разразившейся в 2020 году пандемии коронавируса "Евровидение" было впервые отменено. В концертно-спортивном комплексе Ahoy развернулся ковидный госпиталь. Годом позже организатор конкурса - Европейский вещательный союз - вместе с властями Нидерландов и местными телекомпаниями решил провести "Евровидение" в любом случае. Ситуация позволила сделать это не по самому жесткому сценарию.

"Евровидение" и коронавирус

За исключением австралийки Монтень в Роттердамсмогли приехать все участники "Евровидения-2021". Австралия с 2015 года представлена на конкурсе благодаря ассоциированному членству ее телекомпании АВС в Европейском вещательном союзе и большому числу поклонников "Евровидения" на пятом континенте. Телезрителям и жюри теперь предстоит оценить запись выступления Монтень, сделанную заранее. Перед конкурсом все участники для подстраховки записали свои номера в соответствии с четко прописанными правилами. Немец Йендрик сделал это в Вильнюсе по двум причинам - экономии средств и помощи литовской команды в постановке в номера "I don't feel hate".

Йендрик из Германии на сцене "Евровидения". Справа - пацифистский символ, а не то, что можно подумать

В Роттердаме все участники, технический персонал и журналисты должны регулярно сдавать тест на коронавирус. В случае положительного результата хотя бы у одного члена национальной делегации в изоляцию отправляется вся команда, пока не будут готовы результаты каждого. Если участник из-за карантина не сможет выйти на сцену, то телезрители и жюри увидят запись одной из репетиций его номера.

Власти Нидерландов рассматривают нынешний конкурс как своего рода эксперимент по проведению массовых мероприятий в условиях пандемии. В зале смогут присутствовать 3,5 тысячи зрителей - примерно пятая часть от вместимости арены. Все они должны будут предварительно сдать тест на ковид. В несколько раз (до 500 человек) сокращено число аккредитованных в Роттердаме журналистов. Остальные получили онлайн-допуск к трансляции репетиций и пресс-конференций.

Скандалы "Евровидения-2021"

Одним из главных скандалов нынешнего года стала дисквалификация Беларуси. Организаторы "Евровидения" сочли не соответствующими правилам и духу конкурса варианты текста песни, с которой группа "Галасы ЗМеста" хотела приехать в Роттердам. Сарказм коллектива в представленной композиции и в других песнях скрыто или явно обращен против участников протестов в Беларуси и против права на свободное развитие личности, включая откровенно гомофобные высказывания.

В России победа в национальном отборе таджички по происхождению Манижи с песней "Russian woman" вызвала оскорбительные комментарии не только ксенофобных пользователей соцсетей, но и некоторых политиков. Текст композиции о женской эмансипации не был понятен и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.

Огромный сарафан, из которого Манижа выходит во время выступления, как из корсета предрассудков

Националисты в Северной Македонии возмутились тем, что в видеоклипе на песню участника из этой страны Василя, который в одном из интервью упоминал о своих болгарских корнях, можно было увидеть арт-объект в цветах флага Болгарии. Лишь после некоторого раздумья руководство местной телекомпании подтвердило, что Василь все-таки поедет в Роттердам. В свою очередь, участнице от Кипра Элине Цагрину пришлось объяснять религиозным фанатикам на острове, что в композиции "El Diabol" речь идет не о восхвалении дьявола, а о токсичной любви.

Гораздо более серьезные проблемы возникли у Армении. Судя по всему, следствием проигранной войны в Нагорном Карабахе стал неожиданный отказ этой страны в марте 2021 года от участия в нынешнем конкурсе.

Новые правила на "Евровидении-2021"

В этом году на конкурсе были внесены изменения в правила. До сих пор исполнители - солисты и бэк-вокалисты - пели вживую, фонограммой шла только музыка. Учитывая, что на сцене могли находиться не больше шести человек (танцоров и певцов вместе взятых), это ограничивало возможности для постановки того или иного номера.

В Роттердаме вживую обязаны петь только главные участники. Бэк-вокал может идти в записи. Европейский вещательный союз считает, что таким образом появляется больше возможностей раскрыть потенциал композиции, сократить дорожные расходы и уменьшить количество людей на месте - весомый аргумент во времена пандемии.

Новые правила, однако, не позволили участнице от Сан-Марино Сенит воспользоваться записью речитатива, записанного для ее композиции "Adrenalinа" известным американским рэпером Flo Rida. Его партия тянет почти на дуэт. Поэтому одна из интриг "Евровидения-2021" - прилетит ли Flo Rida в Роттердам или на сцене его, как и на репетициях, заменит дублер. Участие в конкурсе Flo Rida стало бы продолжением гостевых выступлений на "Евровидении" заокеанских звезд формата Джастина Тимберлейка и Мадонны.

Фавориты "Евровидения-2021"

После отмененного в 2020 году конкурса страны-участницы должны были заново номинировать своих представителей. Многие дали второй шанс прошлогодним кандидатам. Исландия снова отправила в Роттердам фаворита отмененного конкурса Daði og Gagnamagnið. Дади Фрейр и его группа Gagnamagnið с электро-инди-поп композицией "10 yaers" - среди фаворитов и нынешнего "Евровидения".

Если верить букмекерам, то меньше, чем за неделю до финала, в борьбе за хрустальный микрофон только Исландия может составить конкуренцию средиземноморской четверке. Среди главных претендентов на победу в конкурсе букмекеры называют гламурных рокеров из Италии в составе группы Maneskin, исполняющих "Zitti e buoni", Барбару Прави из Франции с типичным для этой страны шансоном "Voila", представительницу Мальты Дестини с электро-свинг-композицией "Je me casse" и Элену Цагрину от Кипра - с танцевальной "El Diabol".

У Манижи от России и украинского коллектива Go_A есть хорошие шансы попасть в первую десятку "Евровидения-2021". Однако прежде - 18 мая - они должны успешно выступить на первом полуфинале. Второй полуфинал пройдет 20 мая, а финал - в субботу вечером, 22 мая.

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