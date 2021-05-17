 ″Евровидение-2021″: что нужно знать о конкурсе и фаворитах | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 18.05.2021

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Культура и стиль жизни

"Евровидение-2021": что нужно знать о конкурсе и фаворитах

"Евровидение" в Роттердаме уже вошло в историю как самый необычный конкурс за время его проведения. Коронавирус внес свои коррективы. Не обошлось и без скандалов. DW - о главном.

Сцена конкурса Евровидение-2021

Сцена конкурса "Евровидение-2021" занимает основное пространство роттердамской арены Ahoy

После победы голландца Дункана Лоренса на "Евровидении-2019" в Тель-Авиве следующий конкурс, 65-й по счету, по правилам, должна была принимать страна-победительница. Выбор Нидерландов пал на Роттердам. Однако из-за разразившейся в 2020 году пандемии коронавируса "Евровидение" было впервые отменено. В концертно-спортивном комплексе Ahoy развернулся ковидный госпиталь. Годом позже организатор конкурса - Европейский вещательный союз - вместе с властями Нидерландов и местными телекомпаниями решил провести "Евровидение" в любом случае. Ситуация позволила сделать это не по самому жесткому сценарию.

"Евровидение" и коронавирус

За исключением австралийки Монтень в Роттердамсмогли приехать все участники "Евровидения-2021". Австралия с 2015 года представлена на конкурсе благодаря ассоциированному членству ее телекомпании АВС в Европейском вещательном союзе и большому числу поклонников "Евровидения" на пятом континенте. Телезрителям и жюри теперь предстоит оценить запись выступления Монтень, сделанную заранее. Перед конкурсом все участники для подстраховки записали свои номера в соответствии с четко прописанными правилами. Немец Йендрик сделал это в Вильнюсе по двум причинам - экономии средств и помощи литовской команды в постановке в номера "I don't feel hate".

Йендрик из Германии на сцене Евровидения. Справа - пацифистский символ, а не то, что можно подумать

Йендрик из Германии на сцене "Евровидения". Справа - пацифистский символ, а не то, что можно подумать

В Роттердаме все участники, технический персонал и журналисты должны регулярно сдавать тест на коронавирус. В случае положительного результата хотя бы у одного члена национальной делегации в изоляцию отправляется вся команда, пока не будут готовы результаты каждого. Если участник из-за карантина не сможет выйти на сцену, то телезрители и жюри увидят запись одной из репетиций его номера.

Власти Нидерландов рассматривают нынешний конкурс как своего рода эксперимент по проведению массовых мероприятий в условиях пандемии. В зале смогут присутствовать 3,5 тысячи зрителей - примерно пятая часть от вместимости арены. Все они должны будут предварительно сдать тест на ковид. В несколько раз (до 500 человек) сокращено число аккредитованных в Роттердаме журналистов. Остальные получили онлайн-допуск к трансляции репетиций и пресс-конференций.

Скандалы "Евровидения-2021"

Одним из главных скандалов нынешнего года стала дисквалификация Беларуси. Организаторы "Евровидения" сочли не соответствующими правилам и духу конкурса варианты текста песни, с которой группа "Галасы ЗМеста" хотела приехать в Роттердам. Сарказм коллектива в представленной композиции и в других песнях скрыто или явно обращен против участников протестов в Беларуси и против права на свободное развитие личности, включая откровенно гомофобные высказывания.

В России победа в национальном отборе таджички по происхождению Манижи с песней "Russian woman" вызвала оскорбительные комментарии не только ксенофобных пользователей соцсетей, но и некоторых политиков. Текст композиции о женской эмансипации не был понятен и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.

Огромный сарафан, из которого Манижа выходит во время выступления, как из корсета предрассудков

Огромный сарафан, из которого Манижа выходит во время выступления, как из корсета предрассудков

Националисты в Северной Македонии возмутились тем, что в видеоклипе на песню участника из этой страны Василя, который в одном из интервью упоминал о своих болгарских корнях, можно было увидеть арт-объект в цветах флага Болгарии. Лишь после некоторого раздумья руководство местной телекомпании подтвердило, что Василь все-таки поедет в Роттердам. В свою очередь, участнице от Кипра Элине Цагрину пришлось объяснять религиозным фанатикам на острове, что в композиции "El Diabol" речь идет не о восхвалении дьявола, а о токсичной любви.

Гораздо более серьезные проблемы возникли у Армении. Судя по всему, следствием проигранной войны в Нагорном Карабахе стал неожиданный отказ этой страны в марте 2021 года от участия в нынешнем конкурсе.

Новые правила на "Евровидении-2021"

В этом году на конкурсе были внесены изменения в правила. До сих пор исполнители - солисты и бэк-вокалисты - пели вживую, фонограммой шла только музыка. Учитывая, что на сцене могли находиться не больше шести человек (танцоров и певцов вместе взятых), это ограничивало возможности для постановки того или иного номера.

В Роттердаме вживую обязаны петь только главные участники. Бэк-вокал может идти в записи. Европейский вещательный союз считает, что таким образом появляется больше возможностей раскрыть потенциал композиции, сократить дорожные расходы и уменьшить количество людей на месте - весомый аргумент во времена пандемии.

Новые правила, однако, не позволили участнице от Сан-Марино Сенит воспользоваться записью речитатива, записанного для ее композиции "Adrenalinа" известным американским рэпером Flo Rida. Его партия тянет почти на дуэт. Поэтому одна из интриг "Евровидения-2021" - прилетит ли Flo Rida в Роттердам или на сцене его, как и на репетициях, заменит дублер. Участие в конкурсе Flo Rida стало бы продолжением гостевых выступлений на "Евровидении" заокеанских звезд формата Джастина Тимберлейка и Мадонны.

Фавориты "Евровидения-2021"

После отмененного в 2020 году конкурса страны-участницы должны были заново номинировать своих представителей. Многие дали второй шанс прошлогодним кандидатам. Исландия снова отправила в Роттердам фаворита отмененного конкурса Daði og Gagnamagnið. Дади Фрейр и его группа Gagnamagnið с электро-инди-поп композицией "10 yaers" - среди фаворитов и нынешнего "Евровидения".

Если верить букмекерам, то меньше, чем за неделю до финала, в борьбе за хрустальный микрофон только Исландия может составить конкуренцию средиземноморской четверке. Среди главных претендентов на победу в конкурсе букмекеры называют гламурных рокеров из Италии в составе группы Maneskin, исполняющих "Zitti e buoni", Барбару Прави из Франции с типичным для этой страны шансоном "Voila", представительницу Мальты Дестини с электро-свинг-композицией "Je me casse" и Элену Цагрину от Кипра - с танцевальной "El Diabol".

У Манижи от России и украинского коллектива Go_A есть хорошие шансы попасть в первую десятку "Евровидения-2021". Однако прежде - 18 мая - они должны успешно выступить на первом полуфинале. Второй полуфинал пройдет 20 мая, а финал - в субботу вечером, 22 мая. 

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    Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

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  • Евровидение-2019: немецкий дуэт Sisters

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    Автор: Татьяна Вайнман


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