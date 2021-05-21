Финал "Евровидения-2021" начался в Роттердаме

Финал песенного конкурса "Евровидение" начался в субботу, 22 мая, в 22 часа по московскому времени в Роттердаме. По прогнозам букмекеров, наибольшие шансы на победу - у итальянской рок-группы Maneskin. В пятерку фаворитов входят также Барбара Прави из Франции, Дестини от Мальты, украинская группа Go_A и Gjon's Tears из Швейцарии. В финале конкурса принимают участие россиянка Манижа и немец Йендрик. Он входит в число аутсайдеров, так же как и Наталья Гордиенко из Молдовы. На конкурсе ее продюсирует российский певец и композитор Филипп Киркоров.

Кто попал финал "Евровидения-2021"

Группа Maneskin из Италии - фаворит "Евровидения-2021"

20 из 26 финалистов были отобраны по итогам двух полуфиналов. Представители шести стран попали в финал автоматически: Нидерландов как страны-хозяйки и пяти самых крупных доноров организатора "Евровидения" Европейского вещательного союза (Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции).

Беларусь была дисквалифицирована еще в марте. Европейский вещательный союз объяснил свое решение тем, что поданная страной заявка ставит под сомнение неполитический характер конкурса и может подорвать его репутацию. В текстах своих песен группа "Галасы ЗМеста", которая должна была выступать на "Евровидении", высмеивает участников протестов в стране против Александра Лукашенко.

Коронавирус и "Евровидение"

Нынешний конкурс - 65-й по счету - должен был пройти в Роттердаме в 2020 году, но из-за пандемии был перенесен на год. На "Евровидении-2021" действуют жесткие эпидемиологические нормы. Все участники, технический персонал и аккредитованные журналисты должны были регулярно сдавать тесты на коронавирус. Из-за положительного теста на коронавирус у одного из музыкантов исландской группы, ее выступление будет показано в записи. Ковид был обнаружен и у победителя предыдущего "Евровидения" - голландца Дункана Лоренса. Он тоже не сможет выступить на сцене в качестве гостя.

Почти в пять раз - до 3,5 тысяч - сокращено число зрителей в зале. Все они должны были сдать тест на коронавирус. Билеты смогли купить только те, кто проживает в Нидерландах. Для правительства страны конкурс - это и эксперимент по проведению массовых мероприятий в условиях пандемии.

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