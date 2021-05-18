Немецкий участник "Евровидения" о том, как бороться с ненавистью

Германию на "Евровидении-2021" представляет 26-летний Йендрик Зигварт (Jendrik Sigwart) из Гамбурга. Он профессиональный музыкант, вокалист. Работает артистом мюзиклов. С юности играет на фортепиано и скрипке. Его композиция "I Don't Feel Hate" ("Я не чувствую ненависти") сочетает в себе элементы разных жанров. Легкая мелодия с аккордами укулеле и свистом создает солнечное настроение. В интервью DW он поделился своими впечатлениями от нынешнего конкурса.

Deutsche Welle: До твоего выступления в финале "Евровидения" осталось всего несколько дней. Как ощущения?

Йендрик Зигварт: Я очень жду этого момента. Я не могу дождаться, потому что это - МЕЧТА. Все получится!

- Ты чувствуешь себя сейчас звездой, суперзвездой или мегазвездой?

- Никем из трех вариантов! Я - это все еще я. После участия в "Евровидении" ты не становишься звездой. Во-первых, сначала нужно выиграть, что очень маловероятно. А во-вторых, сделать что-то еще, кроме участия в "Евровидении".

- Однажды ты сказал, что ты - "никто", просто тебя внезапно выбросило наверх. Не слишком ли ты скромный?

- Нет, я просто реалист.

- Нет звездных амбиций?

- Нет! Хотя иногда я веду себя как примадонна. Но это со всеми иногда бывает. И это не имеет ничего общего со звездными амбициями, потому что я - не звезда.

- У тебя есть какой-то особый ритуал перед выступлением?

- Нет, мой ритуал - не иметь никакого ритуала. Я просто разговариваю со своими друзьями. Чем больше я концентрируюсь на выступлении, тем больше волнуюсь, когда просто стою и жду. Мой ритуал - отвлечься, поговорить с друзьями по телефону, чтобы на время как бы оказаться в другом месте. Думаю, это довольно плохой ритуал (смеется).

- Выступать здесь, на ESC, не входило в твои планы. Просто стечение обстоятельств?

- В мои планы это как раз входило, но я не уверен, что я входил в планы NDR (общественно-правовой телерадиокомпании, отвечавшей за процесс отбора участника в Германии - Прим. ред.). Я хотел подать заявку, но это было невозможно сделать. Поэтому я разместил в интернете видеоролики о том, как снять музыкальное видео для участия в конкурсе. Я сам снимал эти видео в гамбургском районе Фольксдорфе, где вырос. После этих видео в какой-то момент я получил сообщение в Instagram. Мне написали, что, если я пришлю песню, то, возможно, смогу зарегистрироваться для участия в конкурсе на NDR. Так что благодаря видео в Instagram и TikTok это все-таки стало возможным.

- Каков посыл видео и песни "I don't feel hate"?

- Я хотел донести до людей, что нельзя бороться с ненавистью при помощи ненависти. Если кто-то пытается тебя задеть или проявляет неуважение, не делай этого в ответ. Не опускайся до их уровня, будь выше этого. Если речь идет о чем-то поверхностном, типа "мне не нравятся твои волосы", просто игнорируй это или скажи, что тебе они нравятся и что тебе все равно.

Если это настоящая ненависть, гомофобия, сексизм, религиозная ненависть или что-то в этом роде, не отвечай ненавистью. Если кто-то называет меня "Schwuchtel" (оскорбительное высказывание относительно сексуальной ориентации - Прим. ред.), я не называю этого человека в ответ нацистом. Я попытаюсь поговорить с ним и сказать: "То, что ты говоришь, причиняет мне боль, и это неправильно. Но я постараюсь не отвечать тебе тем же".

- Сейчас ненависти больше, чем раньше?

- Возможно. По крайней мере - в интернете. У многих людей - психологические проблемы из-за пандемии коронавируса, и они не могут с ними справиться. Их многое гнетет, и они пытаются найти виновных. В интернете стало больше ненависти. Да, это точно.

- Кто твой фаворит на "Евровидении" здесь, в Роттердаме?

- Что касается песни, то я не хочу этого говорить. Это было бы несправедливо. Было бы подло сказать одному, что он - мой фаворит, а другому - ничего. Мне нужно узнать их всех получше, потому что мы не можем нормально пообщаться. Можно только коротко поприветствовать друг друга - из-за строгих профилактических правил. Так что я не знаю еще, кто мой фаворит.

- Каковы впечатления от нынешнего конкурса - по сравнению с тем, что ты слышал о конкурсах до коронавируса?

- Здесь весело! Но я не могу дождаться того момента, когда смогу вернуться на конкурс в следующем году - может, в качестве журналиста - под прикрытием. Просто делать вид, что я - представитель прессы. Чтобы прийти и пережить ту атмосферу, которая царила на конкурсе до коронавируса.

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