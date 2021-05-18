 Немецкий участник ″Евровидения″ о том, как бороться с ненавистью | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 20.05.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Немецкий участник "Евровидения" о том, как бороться с ненавистью

Об атмосфере конкурса в интервью DW рассказал участник от Германии - музыкант, артист мюзиклов из Гамбурга Йендрик Зигварт.

Йендрик Зигварт

Йендрик Зигварт в Гамбурге

Германию на "Евровидении-2021" представляет 26-летний Йендрик Зигварт (Jendrik Sigwart) из Гамбурга. Он профессиональный музыкант, вокалист. Работает артистом мюзиклов. С юности играет на фортепиано и скрипке. Его композиция "I Don't Feel Hate" ("Я не чувствую ненависти") сочетает в себе элементы разных жанров. Легкая мелодия с аккордами укулеле и свистом создает солнечное настроение. В интервью DW он поделился своими впечатлениями от нынешнего конкурса.

Deutsche Welle: До твоего выступления в финале "Евровидения" осталось всего несколько дней. Как ощущения? 

Йендрик Зигварт: Я очень жду этого момента. Я не могу дождаться, потому что это - МЕЧТА. Все получится! 

- Ты чувствуешь себя сейчас звездой, суперзвездой или мегазвездой? 

- Никем из трех вариантов! Я - это все еще я. После участия в "Евровидении" ты не становишься звездой. Во-первых, сначала нужно выиграть, что очень маловероятно. А во-вторых, сделать что-то еще, кроме участия в "Евровидении". 

- Однажды ты сказал, что ты - "никто", просто тебя внезапно выбросило наверх. Не слишком ли ты скромный?

- Нет, я просто реалист. 

- Нет звездных амбиций? 

- Нет! Хотя иногда я веду себя как примадонна. Но это со всеми иногда бывает. И это не имеет ничего общего со звездными амбициями, потому что я - не звезда. 

- У тебя есть какой-то особый ритуал перед выступлением? 

- Нет, мой ритуал - не иметь никакого ритуала. Я просто разговариваю со своими друзьями. Чем больше я концентрируюсь на выступлении, тем больше волнуюсь, когда просто стою и жду. Мой ритуал - отвлечься, поговорить с друзьями по телефону, чтобы на время как бы оказаться в другом месте. Думаю, это довольно плохой ритуал (смеется).

- Выступать здесь, на ESC, не входило в твои планы. Просто стечение обстоятельств?

- В мои планы это как раз входило, но я не уверен, что я входил в планы NDR (общественно-правовой телерадиокомпании, отвечавшей за процесс отбора участника в Германии - Прим. ред.). Я хотел подать заявку, но это было невозможно сделать. Поэтому я разместил в интернете видеоролики о том, как снять музыкальное видео для участия в конкурсе. Я сам снимал эти видео в гамбургском районе Фольксдорфе, где вырос. После этих видео в какой-то момент я получил сообщение в Instagram. Мне написали, что, если я пришлю песню, то, возможно, смогу зарегистрироваться для участия в конкурсе на NDR. Так что благодаря видео в Instagram и TikTok это все-таки стало возможным. 

- Каков посыл видео и песни "I don't feel hate"? 

- Я хотел донести до людей, что нельзя бороться с ненавистью при помощи ненависти. Если кто-то пытается тебя задеть или проявляет неуважение, не делай этого в ответ. Не опускайся до их уровня, будь выше этого. Если речь идет о чем-то поверхностном, типа "мне не нравятся твои волосы", просто игнорируй это или скажи, что тебе они нравятся и что тебе все равно.

Если это настоящая ненависть, гомофобия, сексизм, религиозная ненависть или что-то в этом роде, не отвечай ненавистью. Если кто-то называет меня "Schwuchtel" (оскорбительное высказывание относительно сексуальной ориентации - Прим. ред.), я не называю этого человека в ответ нацистом. Я попытаюсь поговорить с ним и сказать: "То, что ты говоришь, причиняет мне боль, и это неправильно. Но я постараюсь не отвечать тебе тем же". 

- Сейчас ненависти больше, чем раньше? 

- Возможно. По крайней мере - в интернете. У многих людей - психологические проблемы из-за пандемии коронавируса, и они не могут с ними справиться. Их многое гнетет, и они пытаются найти виновных. В интернете стало больше ненависти. Да, это точно.

- Кто твой фаворит на "Евровидении" здесь, в Роттердаме? 

- Что касается песни, то я не хочу этого говорить. Это было бы несправедливо. Было бы подло сказать одному, что он - мой фаворит, а другому - ничего. Мне нужно узнать их всех получше, потому что мы не можем нормально пообщаться. Можно только коротко поприветствовать друг друга - из-за строгих профилактических правил. Так что я не знаю еще, кто мой фаворит. 

- Каковы впечатления от нынешнего конкурса - по сравнению с тем, что ты слышал о конкурсах до коронавируса? 

- Здесь весело! Но я не могу дождаться того момента, когда смогу вернуться на конкурс в следующем году - может, в качестве журналиста - под прикрытием. Просто делать вид, что я - представитель прессы. Чтобы прийти и пережить ту атмосферу, которая царила на конкурсе до коронавируса.

Смотрите также:

  • Во время одной из репетиций в Роттердаме

    Фавориты ''Евровидения-2021''

    Участники и фавориты

    Финал конкурса "Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме 22 мая. В нем выступят 26 участников, большинство из которых определится в ходе полуфиналов 18 и 20 числа. Автоматически в финал проходят представители страны-хозяйки (Нидерландов) и "большой пятерки" - Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции. DW о тех, кто заслужил место в топ-10.

  • Maneskin, Италия

    Фавориты ''Евровидения-2021''

    Maneskin, Италия

    Гламурные, андрогинные итальянские рокеры - дети 21-го века. Кому их композиция "Zitti e buoni" режет слух, должен знать: Maneskin - победители музыкального фестиваля в Сан-Ремо. Судя по всему, итало-поп - out. Итало-рок - in. На итальянском и хард-рок звучит мелодичнее.

  • Дестини, Мальта

    Фавориты ''Евровидения-2021''

    Дестини, Мальта

    "Я не твоя конфетка, и я не хочу твоих денег. Я слишком хороша для тебя. Я сваливаю". Примерно так можно перевести текст песни "Je me casse", которую исполняет Дестини. Сильное заявление для 18-летней девушки. Впрочем, она может быть уверенной в себе. Ведь одно "Евровидение" она уже выиграла - детское в 2015 году.

  • Барбара Прави, Франция

    Фавориты ''Евровидения-2021''

    Барбара Прави, Франция

    Что первое приходит в голову при упоминании Франции? Вкусная еда, великолепное вино, модная одежда и, конечно, настоящий французский шансон. Тогда, пожалуйста -"Voila". Так называется композиция Барбары Прави. Шансон вернулся на сцену "Евровидения" после того, как последний раз он прозвучал в Москве в 2009 году в исполнении Патрисии Каас.

  • Тикс, Норвегия

    Фавориты ''Евровидения-2021''

    Тикс, Норвегия

    Нет, на сцене не Филипп Киркоров, а Тикс из Норвегии. Налобная повязка, шуба и солнцезащитные очки - его постоянные атрибуты. Очки скрывают нервный тик, которым болен исполнитель. Болезнь Андреас Хаукеланд обыграл в своем сценическом псевдониме. Один из трогательных моментов конкурса - когда во время выступления Андреас ненадолго снимает очки.

  • Элена Цагрину, Кипр

    Фавориты ''Евровидения-2021''

    Элена Цагрину, Кипр

    Припев танцевальной композиции "El Diabolo" почти один в один напоминает припев песни Леди Гага. Но это, похоже, не смущает ни Элену Цагрину, ни ее поклонников. На Кипре Элене пришлось объяснять особо рьяным критикам, что речь не идет о поклонении дьяволу, а всего лишь о том, что свое сердце она отдала плохому парню.

  • Go_A, Украина
    Еще по теме

    Фавориты ''Евровидения-2021''

    Go_A, Украина

    "Интересно, экзотично, современно - но очень утомительно", - написал один из авторов популярного в Германии блога о "Евровидении" esc-kompakt.de о композиции украинского коллектива. Со второй частью комментария не согласились большинство фанатов. После первой же репетиции "Шума" в Роттердаме группа Go_A взлетела в топ-10 не только букмекеров.

  • Манижа, Россия

    Фавориты ''Евровидения-2021''

    Манижа, Россия

    Свою песню "Russian woman" в интервью DW Манижа назвала манифестом. Во время выступления она выходит из гигантского сарафана, как будто освобождается от архаичных представлений о роли женщины. Месседж Манижи пришелся по душе многим не только в Роттердаме.

  • Daði og Gagnamagnið, Исландия

    Фавориты ''Евровидения-2021''

    Daði og Gagnamagnið, Исландия

    По словам солиста Дади Фрейра, его рост 2,08 метра, и он носит 48 размер обуви. Другой отличительной чертой исландца и его коллектива является самоирония. Электро-инди-поп композиция "10 years" - один из самых оригинальных номеров нынешнего "Евровидения". К сожалению, из-за случая ковида в группе, этот номер зрители увидят только в записи с репетиции.

  • The Roop, Литва

    Фавориты ''Евровидения-2021''

    The Roop, Литва

    "Discoteque" называется микс из поп- и электро-рока в исполнении литовской группы. А поет она о том, что это нормально, когда ты танцуешь один. По словам солиста Вайдотаса Валюкявичуса, песня не про пандемию и самоизоляцию, а про выброс энергии, который нужен время от времени каждому из нас. У литовцев это получается особенно хорошо.

  • Йендрик, Германия

    Фавориты ''Евровидения-2021''

    Йендрик, Германия

    Про то, как важно быть терпимым, поет Йендрик из Германии в "I don't feel hate". Немного кантри, яркие цвета и живой пацифистский символ на сцене - то, чем запомнится выступление уроженца Гамбурга. В этом городе родился и Карл Лагерфельд. Йендрик говорит также быстро, как говорил и известный модельер. В школе им это что ли преподавали?

    Автор: Андрей Бреннер


Контекст

"Евровидение-2021" в Роттердаме: новости, интервью, репортажи

Все публикации DW на русском о конкурсе "Евровидение-2021" в Роттердаме.  

На "Евровидении" Россия и Украина справились с челленджем полуфинала

Манижа и Go_A вышли в финал "Евровидения-2021" по итогам первого отборочного тура. Журналисты называли его "мясорубкой". Кто и почему получил пропуск в финал конкурса - в репортаже DW.  

Манижа: Не все рады тому, что я на "Евровидении"

Представительница России на "Евровидении-2021" в Роттердаме в интервью DW рассказала о своих впечатлениях о конкурсе, о том, что думает о хейтерах, Go_A из Украины и The Roop из Литвы.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Russian Woman на Евровидении  

С каких пор "Евровидение" стало "песней года" для секс-меньшинств?  

Гомофобия в Берлине: опасные улицы либеральной столицы Европы  

Также по теме

Eurovision Song Contest 2021 Niederlande Rotterdam

Фавориты ''Евровидения-2021'' 18.05.2021

Кто из участников "Евровидения-2021" в Роттердаме заслужил место в первой десятке.

ESC 2021 | TIX

Фавориты "Евровидения-2021" в Роттердаме (фотогалерея) 18.05.2021

Кто из участников "Евровидения-2021" в Роттердаме заслужил место в первой десятке. Прогноз DW.

Eurovision Song Contest in Rotterdam 2021

"Евровидение-2021": что нужно знать о конкурсе и фаворитах 18.05.2021

"Евровидение" в Роттердаме уже вошло в историю как самый необычный конкурс за время его проведения. Коронавирус внес свои коррективы. Не обошлось и без скандалов. DW - о главном.

Реклама