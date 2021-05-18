На "Евровидении" Россия и Украина справились с челленджем полуфинала

Первый полуфинал "Евровидения-2021", прошедший во вторник вечером, 18 мая, в Роттердаме по уровню запросто мог бы быть финалом конкурса. В этом туре было все - балканский поп, фолк от славянского до ближневосточного, кич, который можно увидеть, и песни, которые можно услышать, только на "Евровидении".

Фавориты "Евровидения" подтвердили свой статус

Конкуренция в первом полуфинале была настолько сильная, что журналисты окрестили его "мясорубкой". В итоге в десятке тех, кто получил путевки в финал, оказался только один аутсайдер. Ведь вряд ли кто-то всерьез мог сомневаться, например, в успехе The Roop. Группа из Литвы первой вышла на сцену и сразу же зажгла зал своей танцевальной "Discoteque", оригинальной хореографией и запоминающимся припевом.

Мощный голос, мощное выступление: Дестини на сцене "Евровидения"

Как справедливо заметил харизматичный солист коллектива Вайдотас Валюкявичус, в прошлом году The Roop могли выиграть конкурс, который, к сожалению, был отменен. Но и на этот раз литовцы убедили и приятно удивили телезрителей и жюри.

Сделать это смогла и Дестини из Мальты. В свои 18 лет она обладательница одного из самых мощных голосов на нынешнем конкурсе. Многим ее выступление напомнило о Нетте Барзилай. Схожи и посылы композиции Дестини в стиле электо-свинг "Je me casse" и "Toy", с которой Нетта победила на "Евровидении-2018: я хороша такая, какая есть.

Эмансипация как манифест "Евровидения"

Еще более явственно тема эмансипации женщины прозвучала в композиции "Russian woman". Не случайно в интервью DW Манижа назвала свою песню манифестом. Несмотря на то, что большую часть она исполняет ее на русском языке, главный посыл понятен и без перевода. Да, это не та композиция, которую будут массово скачивать на iTunes. Но в той упаковке, в которой Манижа представила "Russian woman", это, безусловно, сильный номер.

Стильно, экзотично, современно - Go_A из Украины

На пресс-конференции после полуфинала Манижа сказала: оставаться собой - ее план победы на "Евровидении". Победить в Роттердаме России вряд ли удастся, есть более сильные конкуренты и конкурентки. Одна из них - солистка украинской группы Go_A Екатерина Павленко. Обе молодые женщины очень уважительно относятся друг к другу и ценят в коллеге верность себе и неординарность. Самобытность, современная аранжировка и стильная постановка номера "Шум" заставили замолчать критиков белого звука, которым превосходно владеет Екатерина. После полуфинала в рейтингах букмекеров украинцы взлетели на четвертую позицию.

Неизменные атрибуты "Евровидения"

Но какое "Евровидение" без танцевальных композиций в исполнении эффектных женщин, таких, как гречанка Элена Цагрину, выступающая за Кипр? Шансы на успех повышаются, если добавить восточной экзотики. Что сделали Эфенди из Азербайджана и Эден Алене из Израиля и … прошли в финал.

Ровно два года назад "Евровидение" проходило в Тель-Авиве. В этом году провести там конкурс из-за ракетных обстрелов было бы невозможно. Тем примечательнее, что в конце своего выступления Эден поблагодарила публику не только на иврите и английском, но и на арабском.

Тикс - "Падший ангел" из Норвегии

А вот кто в этом году разочаровал, так это шведы. Композиция Туссе "Voices" прозвучала как худший перепев почти одноименной песни, с которой Полина Гагарина заняла второе место на "Евровидении-2015" в Вене. Туссе этого пока хватило, чтобы пройти в финал. Там же мы еще раз услышим, а главное увидим норвежца Тикса. Ангел, "Падший ангел", судя по названию песни, с большими крыльями и в белой шубе, удерживаемый на длинных цепях четырьмя черными демонами! Это тот самый культовый кич, ради которого многие и смотрят "Евровидение".

Аутсайдеры полуфинала

Приятной неожиданностью первого полуфинала стал успех бельгийской группы Hooverphonic. Коллектив существует с 1995 года. Тогда многих участников нынешнего конкурса еще не было на свете. Мрачноватая баллада "The wrong place" в итоге оказалась на правильном месте - в финале. Впервые не попала туда Австралия. Возможно, причина в том, что австралийка Монтень из-за пандемии не смогла прилететь в Роттердам.

Для того случая организаторы предусмотрели возможность показать выступление исполнителя в записи, сделанной в соответствии со строгим регламентом. Световые эффекты отретушировали все нестыковки сцены в Австралии со сценой в Роттердаме, но не смогли улучшить саму песню. Австралия выбыла из борьбы так же, как Ирландия, Северная Македония, Словения, Румыния и Хорватия.

"Евровидение" как медицинский эксперимент

Для исполнителей из этих стран поражение тем более обидно, что теперь им придется вернуться домой. Да, в Роттердаме у них был минимум свободы. Чтобы сократить риск распространения ковид, организаторы убедительно попросили артистов не общаться с участниками конкурса из других стран. Привычных для "Евровидения" вечеринок и приемов нет. Участники должны регулярно сдавать тест на ковид. Покидать гостиницу, кроме как для поездок на репетиции и выступления, не рекомендуется.

Но для большинства артистов впервые за почти полтора года появилась возможность выйти на сцену и встретиться с публикой. Пусть во время шоу в зале могли присутствовать не более 3,5 тысяч зрителей. Но они там были - при условии обязательного тестирования. Все зрители стали участниками эксперимента властей Нидерландов, призванного выяснить, можно ли проводить массовые мероприятия без особого риска новой вспышки заражений. От успеха этого эксперимента зависит судьба не только "Евровидения".

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