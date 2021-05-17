Дискриминация ЛГБТИ во всем мире усилилась во время пандемии

Уровень насилия и дискриминации по отношению к лесбиянкам, геям, бисексуалам, трансгендерам и интерсексуалам (ЛГБТИ) повысился во время пандемии коронавируса. Об этом глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил в понедельник, 17 мая, - в Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией. Он уточнил, что это касается домашнего насилия, языка ненависти в интернете и за его пределами, а также преступлений на почве ненависти к ЛГБТИ.

"Они часто сталкиваются со стигмой и дискриминацией в здравоохранении. Более того, пандемия привела к сокращению гражданских прав и росту числа произвольных арестов и задержаний, физических нападений и психологических травм правозащитников, отстаивающих права ЛГБТИ. Эти действия неприемлемы, и ЕС подчеркивает необходимость прекращения их безнаказанности", - сказано в официальном заявлении Борреля от имени Европейского Союза.

Главный дипломат ЕС подчеркнул, что все люди рождаются свободными и равными, и заверил в твердой приверженности Евросоюза защите и продвижению прав представителей ЛГБТИ. Брюссель по-прежнему обеспокоен тем, что в 69 странах однополые отношения по обоюдному согласию считаются уголовным преступлением, причем в 11 из этих стран сохраняется смертная казнь за гомосексуальность.

Германия готова отстаивать права ЛГБТИ во всем мире

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) пообещал ЛГБТИ твердо защищать их права. "Права человека неделимы и универсальны независимо от сексуальной ориентации", - подчеркнул он 17 мая в Берлине. "Тем не менее во всех обществах люди, не укладывающиеся в традиционные представления о гендере, продолжают подвергаться дискриминации и даже насилию. Мы противостоим этому нашей политикой в ​​сфере прав человека", - сказал Мас. Он пояснил, что для этого Берлин использует дипломатические и внешнеполитические инструменты на всех уровнях.

Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией отмечается 17 мая. К этой дате приурочены международные мероприятия, привлекающие внимание к проблеме нарушений прав ЛГБТИ во всем мире и стимулирующие их защиту. 17 мая 1990 года Всемирная организация здравоохранения исключила гомосексуальность из Международной классификации психических болезней.

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