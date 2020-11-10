Геев и трансгендеров в США защитят от дискриминации в области здравоохранения

Геям и трансгендерам в США будет предоставлена лучшая защита от дискриминации в области здравоохранения. Об этом в понедельник, 10 мая, заявил министр здравоохранения и социальных служб Хавьер Бесерра.

Новая администрация отказывается от курса, которого ранее придерживался во время своего президентства Дональд Трамп и восстанавливает защиту этих групп населения в соответствии с "Законом о доступном здравоохранении" (Patient Protection and Affordable Care Act, PPACA).

Отмена запрета на службу в армии для трансгендеров

"В нем просто говорится то, что все и так должны знать: дискриминация запрещена. Это касается сексуальной ориентации и гендерной идентичности - и когда речь заходит о здравоохранении, мы должны убедиться, что так и есть", - подчеркнул Бесерра.

При администрации Трампа в июне 2020 года ряд мер защиты от дискриминации в рамках PPACA, утвержденного Бараком Обамой в его бытность президентом в 2010 году, был отменен.

Джозеф Байден одним из первых указов на посту президента отменил в феврале запрет на службу в армии США трансгендеров, введенный ранее Трампом.

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