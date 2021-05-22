 Италия победила на ″Евровидении″ благодаря хард-року и гламурному протесту | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 23.05.2021

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Европа

Италия победила на "Евровидении" благодаря хард-року и гламурному протесту

Победа Maneskin не стала сенсацией. Гламурные рокеры были фаворитом букмекеров. Они почувствовали нерв времени. Своим результатом могут быть довольны Go_A и Манижа, но не Германия.

2021 Eurovision Song Contest: Maneskin aus Italien | Sieger

Этого "Евровидения" Европа ждала два года. И рок-группа Maneskin - победители нынешнего конкурса - лучше других выплеснула ту энергию и разочарование, которые скопились за время пандемии, особенно у молодых людей. Сделали это трое парней и одна девушка из Maneskin c композицией "Zitti e buoni" стильно, аутентично и профессионально.

Ведь и по итогам голосования жюри итальянцы были на высоком, четвертом месте. Но победу им обеспечили зрители. Участники группы - дети XXI века. Один из его трендов - андрогинность - их визитная карточка. Не плыть по течению, не бояться ломать сложившиеся устои, не быть тихими и паиньками (zitti e buoni) - об этом пели рокеры со сцены "Евровидения".

Оставаться собой - лейтмотив "Евровидения"

Оставаться самими собой несмотря ни на что - девиз не только Maneskin, но и Манижи. По словам певицы, многие говорили ей, что с песней на русском языке "Russian woman" она не выйдет из полуфинала, но в итоге Манижа заняла девятое место. В Европе не осталось мало-мальски авторитетного издания, которое бы ни рассказало о волне ненависти, захлестнувшей после победы Манижи в национальном отборе не только соцсети в России. Верность 29-летней исполнительницы самой себе, ее открытость, важность тем, о которых она поет, были оценены и профессиональным жюри, и зрителями во многих странах.

Украинская группа Go_A

Украинская группа Go_A

Больше оснований для радости может быть у украинского коллектива Go_A. Ведь телезрители дали украинцам второе место, оценив "Shum" выше, чем французский шанс. Экзотичный, но очень современный микс из фолка и техно пришелся в этот субботний вечер по душе многим в Европе. Go_A по праву могут быть довольны пятым место в общем зачете, а организаторы "Евровидения" тем, что, судя по зрительскому голосованию, у конкурса есть многочисленная молодежная аудитория. Номера, которые набрали сто баллов и выше - Италии, Украины, Франции, Финляндии, Исландии, Литвы, Швейцарии и России - больше по вкусу молодежи.

Праздник французского языка на конкурсе

Однако именно голосование жюри (не будем принимать во внимание болгаро-греческо-молдавские особенности нынешнего голосования или уже не первый год - российско-украинского) дают возможность по достоинству воздать исполнителям с красивыми песнями и великолепными вокальными данными. Такие прозвучали на конкурсе на французском языке. После драматического исполнения "Voila", с которой Барбара Прави заняла второе место, ее по праву можно назвать преемницей легендарной Эдит Пиаф. А Джон Мухерремай из Швейцарии, выступающий под сценическим псевдонимом Gjion's Tears и занявший третье место, продемонстрировал уникальные возможности своего голоса с балладой "Tout l'univers". И Барбара Прави, и Gjion's Tears могли бы стать победителями "Евровидения", но не в этом году.

Французская певица Барбара Прави

Французская певица Барбара Прави

В этом году в первой десятке оказались сразу две композиции в стиле хард-рок. Однако баттл с Maneskin финская группа Blind Channel проиграла, заняв шестое место. "Dark Side" финнов оказалась менее аутентичной и новаторской. В ней можно было уловить схожесть с композициями Linkin Park.

Фавориты оставались фаворитами

Остались в первой десятке и фавориты прошлогоднего, отмененного из-за пандемии конкурса - стильные фрики Daði og Gagnamagnið из Исландия и The Roop из Литвы на четвертом и восьмом местах соответственно. Трудно представить себе разочарование исландцев, которые два года готовились к выходу на сцену в Роттердаме. Из-за положительного теста на ковид у одного из музыкантов они вынуждены были остаться в карантине и следить по телевизору, как восторженно публика в зале принимала запись репетиции номера "10 years".

Не меньшее разочарование, судя по выражению лица, постигло 18-летнюю Дестини из Мальты. Седьмого места ей явно было мало. Победительница детского "Евровидения-2015" очень хотела выиграть и во взрослом конкурсе. Зато десятому месту была рада Стефания, выступавшая за Грецию. Ее номер можно отнести к категории "Симпатичные молодые женщины в облегающих нарядах или почти без них, используя технику и различные трюки, поют песни, под которые танцуют".

Конкурс во время пандемии

Но выступление Стефании было лучшее, чем у других исполнителей, представивших в Роттердаме композиции схожей категории: Натальи Гордиенко из Молдовы (13 место), сербского трио Hurricane (15 место), Елены Цагрину от Кипра (16 место), а также участниц из Израиля, Азербайджана и от Сан-Марино. Впрочем, какое "Евровидение" без таких номеров? Пока это приносит места лучше, чем очередное, второе подряд предпоследнее место Германии.

Йендрик оказался предпоследним

Йендрик оказался предпоследним

У Йендрика, представлявшего в Роттердаме Германию, явно не было повода пить шампанское, хотя он и не унывал после оглашения результатов. Итальянцы же открыли шампанское и в зале, и на пресс-конференции после финала. Солист группы Дамиано Давид то и дело попивал из горла, как настоящий рокер. Вряд ли его стоит осуждать за это. Его благодарность организаторам за то, что во времена пандемии им удалось провести "Евровидение" с публикой в зале, прозвучало очень честно и искренне.

Смотрите также:

  • Eurovision Song Contest 2021 | Zitti e buoni

    Первая десятка ''Евровидения-2021''

    Победители "Евровидения-2021"

    Рок-группа из Италии Maneskin победила на "Евровидении-2021" в Роттердаме с "Zitti e buoni". Коллектив Go_A из Украины с песней "Shum" занял пятое место, Манижа от России с композицией "Russian woman" - девятое, Йендрик из Германии с "I don't fell hate" - 25 место. Всего в финале выступили исполнители из 26 стран. DW представляет топ-10 финалистов песенного конкурса.

  • Maneskin, Италия

    Первая десятка ''Евровидения-2021''

    Maneskin, Италия - первое место

    Гламурные, андрогинные итальянские рокеры - дети 21-го века. Кому их композиция "Zitti e buoni" режет слух, должен знать: Maneskin - победители музыкального фестиваля в Сан-Ремо. Судя по всему, итало-поп - out. Итало-рок - in. На итальянском и хард-рок звучит мелодичнее.

  • Барбара Прави, Франция

    Первая десятка ''Евровидения-2021''

    Барбара Прави, Франция - второе место

    Что первое приходит в голову при упоминании Франции? Вкусная еда, великолепное вино, модная одежда и, конечно, настоящий французский шансон. Тогда, пожалуйста -"Voila". Так называется композиция Барбары Прави. Шансон вернулся на сцену "Евровидения" после того, как последний раз он прозвучал в Москве в 2009 году в исполнении Патрисии Каас.

  • Gjon's Tears из Швейцарий на сцене Евровидения-2021 в Роттердаме

    Первая десятка ''Евровидения-2021''

    Gjon's Tears, Швейцария - третье место

    Gjon's Tears - сценический псевдоним Джона Мухарремая, 22-летнего сына выходцев из Албании и Косово. На сцене в Роттердаме он продемонстрировал настоящие чудеса голосовой акробатики, драматично балансируя руками под балладу "Tout l' univers".

  • Daði og Gagnamagnið, Исландия

    Первая десятка ''Евровидения-2021''

    Daði og Gagnamagnið, Исландия - четвертое место

    По словам солиста Дади Фрейра, его рост 2,08 метра, и он носит 48 размер обуви. Другой отличительной чертой исландца и его коллектива является самоирония. Электро-инди-поп композиция "10 years" - один из самых оригинальных номеров нынешнего "Евровидения". К сожалению, из-за случая ковида в группе, этот номер зрители увидели только в записи с репетиции.

  • Go_A, Украина

    Первая десятка ''Евровидения-2021''

    Go_A, Украина - пятое место

    "Интересно, экзотично, современно - но очень утомительно", - написал один из авторов популярного в Германии блога о "Евровидении" esc-kompakt.de о композиции украинского коллектива. Со второй частью комментария не согласились большинство фанатов. После первой же репетиции "Шума" в Роттердаме группа Go_A взлетела в топ-10 не только букмекеров. Зрители дали ей второе место.

  • Blind Channel из Финляндия на сцене Евровидения-2021

    Первая десятка ''Евровидения-2021''

    Blind Channel, Финляндия - шестое место

    Прямые конкуренты финнов на конкурсе - итальянские хард-рокеры из группы Maneskin - призывают не плыть по течению. Группа Blind Channel пошла дальше, воспевая в "Dark Side" подпольную вечеринку. Желание "зажечь" понятно, но во времена пандемии, наверное, стоит подождать.

  • Дестини, Мальта

    Первая десятка ''Евровидения-2021''

    Дестини, Мальта - седьмое место

    "Я не твоя конфетка, и я не хочу твоих денег. Я слишком хороша для тебя. Я сваливаю". Примерно так можно перевести текст песни "Je me casse", которую исполняет Дестини. Сильное заявление для 18-летней девушки. Впрочем, она может быть уверенной в себе. Ведь одно "Евровидение" она уже выиграла - детское в 2015 году.

  • The Roop, Литва

    Первая десятка ''Евровидения-2021''

    The Roop, Литва - восьмое место

    "Discoteque" называется микс из поп- и электро-рока в исполнении литовской группы. А поет она о том, что это нормально, когда ты танцуешь один. По словам солиста Вайдотаса Валюкявичуса, песня не про пандемию и самоизоляцию, а про выброс энергии, который нужен время от времени каждому из нас. У литовцев это получается особенно хорошо.

  • Манижа, Россия

    Первая десятка ''Евровидения-2021''

    Манижа, Россия - девятое место

    Свою песню "Russian woman" в интервью DW Манижа назвала манифестом. Во время выступления она выходит из гигантского сарафана, как будто освобождается от архаичных представлений о роли женщины. Месседж Манижи пришелся по душе многим не только в Роттердаме.

  • Для Стефании Евровидение в Роттердаме было игрой на своем поле. Ее родители греки, но живет семья в Нидерландах. Номер на песню Last dance поставила та же греческая команда, которая работала с Сергеем Лазаревым на Евровидении в Стокгольме. Стефания также, как и Сергей, взбирается по невидимой зрителям лестнице. Чудеса техники, никакого мошенничества.

    Первая десятка ''Евровидения-2021''

    Стефания, Греция - десятое место

    Для Стефании "Евровидение" в Роттердаме было игрой на своем поле. Ее родители греки, но живет семья в Нидерландах. Номер на песню "Last dance" поставила та же греческая команда, которая работала с Сергеем Лазаревым на "Евровидении" в Стокгольме. Стефания также, как и Сергей, взбирается по невидимой зрителям лестнице. Чудеса техники, никакого мошенничества.

    Автор: Андрей Бреннер


Смотреть видео 11:25

Russian Woman на Евровидении: Манижа рассказала DW о конкурсе, хейтерах и украинских конкурентах (18.05.2021)

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