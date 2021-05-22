Италия победила на "Евровидении" благодаря хард-року и гламурному протесту

Этого "Евровидения" Европа ждала два года. И рок-группа Maneskin - победители нынешнего конкурса - лучше других выплеснула ту энергию и разочарование, которые скопились за время пандемии, особенно у молодых людей. Сделали это трое парней и одна девушка из Maneskin c композицией "Zitti e buoni" стильно, аутентично и профессионально.

Ведь и по итогам голосования жюри итальянцы были на высоком, четвертом месте. Но победу им обеспечили зрители. Участники группы - дети XXI века. Один из его трендов - андрогинность - их визитная карточка. Не плыть по течению, не бояться ломать сложившиеся устои, не быть тихими и паиньками (zitti e buoni) - об этом пели рокеры со сцены "Евровидения".

Оставаться собой - лейтмотив "Евровидения"

Оставаться самими собой несмотря ни на что - девиз не только Maneskin, но и Манижи. По словам певицы, многие говорили ей, что с песней на русском языке "Russian woman" она не выйдет из полуфинала, но в итоге Манижа заняла девятое место. В Европе не осталось мало-мальски авторитетного издания, которое бы ни рассказало о волне ненависти, захлестнувшей после победы Манижи в национальном отборе не только соцсети в России. Верность 29-летней исполнительницы самой себе, ее открытость, важность тем, о которых она поет, были оценены и профессиональным жюри, и зрителями во многих странах.

Украинская группа Go_A

Больше оснований для радости может быть у украинского коллектива Go_A. Ведь телезрители дали украинцам второе место, оценив "Shum" выше, чем французский шанс. Экзотичный, но очень современный микс из фолка и техно пришелся в этот субботний вечер по душе многим в Европе. Go_A по праву могут быть довольны пятым место в общем зачете, а организаторы "Евровидения" тем, что, судя по зрительскому голосованию, у конкурса есть многочисленная молодежная аудитория. Номера, которые набрали сто баллов и выше - Италии, Украины, Франции, Финляндии, Исландии, Литвы, Швейцарии и России - больше по вкусу молодежи.

Праздник французского языка на конкурсе

Однако именно голосование жюри (не будем принимать во внимание болгаро-греческо-молдавские особенности нынешнего голосования или уже не первый год - российско-украинского) дают возможность по достоинству воздать исполнителям с красивыми песнями и великолепными вокальными данными. Такие прозвучали на конкурсе на французском языке. После драматического исполнения "Voila", с которой Барбара Прави заняла второе место, ее по праву можно назвать преемницей легендарной Эдит Пиаф. А Джон Мухерремай из Швейцарии, выступающий под сценическим псевдонимом Gjion's Tears и занявший третье место, продемонстрировал уникальные возможности своего голоса с балладой "Tout l'univers". И Барбара Прави, и Gjion's Tears могли бы стать победителями "Евровидения", но не в этом году.

Французская певица Барбара Прави

В этом году в первой десятке оказались сразу две композиции в стиле хард-рок. Однако баттл с Maneskin финская группа Blind Channel проиграла, заняв шестое место. "Dark Side" финнов оказалась менее аутентичной и новаторской. В ней можно было уловить схожесть с композициями Linkin Park.

Фавориты оставались фаворитами

Остались в первой десятке и фавориты прошлогоднего, отмененного из-за пандемии конкурса - стильные фрики Daði og Gagnamagnið из Исландия и The Roop из Литвы на четвертом и восьмом местах соответственно. Трудно представить себе разочарование исландцев, которые два года готовились к выходу на сцену в Роттердаме. Из-за положительного теста на ковид у одного из музыкантов они вынуждены были остаться в карантине и следить по телевизору, как восторженно публика в зале принимала запись репетиции номера "10 years".

Не меньшее разочарование, судя по выражению лица, постигло 18-летнюю Дестини из Мальты. Седьмого места ей явно было мало. Победительница детского "Евровидения-2015" очень хотела выиграть и во взрослом конкурсе. Зато десятому месту была рада Стефания, выступавшая за Грецию. Ее номер можно отнести к категории "Симпатичные молодые женщины в облегающих нарядах или почти без них, используя технику и различные трюки, поют песни, под которые танцуют".

Конкурс во время пандемии

Но выступление Стефании было лучшее, чем у других исполнителей, представивших в Роттердаме композиции схожей категории: Натальи Гордиенко из Молдовы (13 место), сербского трио Hurricane (15 место), Елены Цагрину от Кипра (16 место), а также участниц из Израиля, Азербайджана и от Сан-Марино. Впрочем, какое "Евровидение" без таких номеров? Пока это приносит места лучше, чем очередное, второе подряд предпоследнее место Германии.

Йендрик оказался предпоследним

У Йендрика, представлявшего в Роттердаме Германию, явно не было повода пить шампанское, хотя он и не унывал после оглашения результатов. Итальянцы же открыли шампанское и в зале, и на пресс-конференции после финала. Солист группы Дамиано Давид то и дело попивал из горла, как настоящий рокер. Вряд ли его стоит осуждать за это. Его благодарность организаторам за то, что во времена пандемии им удалось провести "Евровидение" с публикой в зале, прозвучало очень честно и искренне.

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