Австрия, Дания и Израиль будут сотрудничать в производстве вакцин

Австрия, Дания и Израиль объявили о начале сотрудничества в сфере исследований и производстве вакцин от коронавируса. Об этом заявили на совместной пресс-конференции в четверг, 4 марта, в Иерусалиме премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, его датская коллега Метте Фредериксен и федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц.

Как сообщают израильские СМИ, австрийский и датский лидеры решили использовать тесные связи израильского премьера с руководителями крупнейших фармакологических компаний, благодаря чему Израиль стал мировым лидером в вакцинации населения.

Биньямин Нетаньяху заявил на пресс-конференции: "Мы заинтересованы в том, чтобы поделиться нашим опытом с друзьями, Австрией и Данией. Мы обсуждаем также другую тему, и эта тема является главной целью их визита - сотрудничество Израиля, Дании и Австрии в деле производства вакциннового поколения".

Новый австрийско-датско-израильский альянс носит название "Группа первопроходцев" (First Movers Group).

Кроме того, Курц и Фредериксен получили от властей Израиля подробную информацию о введенных в этой стране "зеленых паспортах", свидетельствующих о полном прохождении вакцинации и позволяющих, например, пользоваться рядом услуг или посещать культурные мероприятия

В Париже сотрудничество Австрии и Дании с Израилем подвергли острой критике. Все операции европейских стран, связанные с вакцинами, должны проходить на территории Европы, заявила представитель МИД Франции. По ее словам, это будет гарантировать солидарность стран Евросоюза, которая сейчас нужна, как никогда ранее, а также "коллективную действенность".

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