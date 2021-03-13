Коронавирус: 5 миллионов французов получили первую дозу вакцины

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 120 млн жителей планеты. Свыше 2,6 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели 96,5 млн пациентов. DW следит за событиями воскресенья, 14 марта (время московское).

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Глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала

Новая руководительница Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала призвала производителей вакцин подготовить почву для лицензионного производства своих препаратов другими компаниями. Это нужно срочно сделать, чтобы обеспечить бедные страны вакцинами, рассказала она в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. "В мире сегодня существуют около 60 стран, в которых есть вакцина, и более 130 стран, не имеющих ни одной дозы. Это неприемлемо, потому что умирают люди", - подчеркнула Нгози Оконджо-Ивеала.

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Во Франции первой дозой вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 привиты более пяти миллионов человек, сообщило министерство здравоохранения в Париже. Это соответствует 7,6 процента населения страны. 2,2 миллиона французов уже получили обе дозы вакцины.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 13 марта >>>

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