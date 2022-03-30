Россия и Европейский Союз

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Противоречия в отношениях между Россией и Евросоюзом особенно обострились во время войны, развязанной Москвой против Украины.
Отношения Евросоюза и России резко осложнились после аннексии Крыма в 2014 году и начала военных действий между украинской армией и пророссийскими сепаратистами в Донбассе. Но своего апогея противоречия между Москвой и Брюсселем достигли после того, как Кремль развязал неспровоцированную войну против Украины.
В сегодняшнем выпуске мы дадим краткую сводку происходящего в Украине; поговорим о том, почему, несмотря на отказ ЕС платить за газ в рублях, курс рубля вырос; узнаем о том, что в Молдове и Киргизстане думают о нынешней войне в Европе, а также бывший командующий войсками США в Европе поделится своей оценкой действий российской армии в Украине.
В Брюсселе состоялись сразу три саммита - НАТО, ЕС и G7. Во всех трех участвовали Джо Байден и Владимир Зеленский. Главным итогом саммитов стало согласование США и Евросоюзом мер по отказу от российских энергоносителей.
Разрушены или повреждены более 4 тысяч домов, а больше половины украинских детей покинули свои дома. Такие промежуточные итоги войны стали известны в 30-й день войны России против Украины. Минобороны РФ второй раз после начала вторжения назвала цифру своих потерь. Украинские данные более чем в 10 раз выше.