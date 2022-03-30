Россия и Европейский Союз

Противоречия в отношениях между Россией и Евросоюзом особенно обострились во время войны, развязанной Москвой против Украины.

Отношения Евросоюза и России резко осложнились после аннексии Крыма в 2014 году и начала военных действий между украинской армией и пророссийскими сепаратистами в Донбассе. Но своего апогея противоречия между Москвой и Брюсселем достигли после того, как Кремль развязал неспровоцированную войну против Украины.