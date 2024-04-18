Какая стратегия нужна Западу в отношении режима Лукашенко

Эксперты объяснили, почему ЕС и США следует сохранять каналы общения с руководством Беларуси и как быть с санкциями.

На протяжении нескольких десятилетий у Запада не было эффективной стратегии в отношении Беларуси - с каждым годом росла зависимость страны от Москвы и не было рычагов влияния на принятие стратегических решений в Минске. Война с Украиной еще больше снизила интерес к РБ, которую все чаще рассматривают как сателлит Кремля. Могут ли США и ЕС разработать новую стратегию и как должна измениться санкционная политика? Об этом говорили эксперты во время дискуссии, организованной Carnegie Center.

Какие санкции и на каких условиях можно отменить

Политический аналитик Артем Шрайбман считает, что главной целью новой стратегии Запада должна быть демократическая Беларусь без доминирования над ней Москвы в военной и политической сферах.

Артем Шрайбман Фото: privat

"Такая амбициозная цель будет иметь ощутимые и долгосрочные преимущества для ландшафта европейской безопасности на фоне перспективы затяжной войны в Украине, - считает эксперт. - Запад должен расширить поддержку продемократического общества, которое показало свой потенциал во время протестов в 2020 году". А чтобы стимулировать будущую политическую модернизацию страны, нужно установить связи между белорусскими демсилами и демократическим миром, назначить специального представителя по Беларуси в Брюсселе.

Кроме того, по мнению аналитика, следует пересмотреть санкционную политику - ограничения должны быть более гибким инструментом, который можно либо ужесточать, чтобы не допускать их обхода, либо быстро ослаблять в том случае, если нынешнее или последующее правительство в Минске будет проявлять готовность идти на более серьезные уступки ради восстановления отношений с Западом. "Если санкции можно обойти, в том числе с помощью третьих стран, они не играют никакой роли и превращаются просто в бюрократическую процедуру", - уточняет эксперт.

Какими могут быть конкретные шаги Запада? Ужесточение уголовной и финансовой ответственности для жителей западных государств, нарушающих санкции, перечисляет Шрайбман, улучшение работы по разоблачению схем обхода санкций, регулярное обновление санкционных списков, включая в них фирмы-посредники и фиктивных владельцев компаний, которые ранее подвергались санкциям, введение более устойчивой и активной программы вторичных санкций против компаний в третьих странах, помогающих обойти существующие ограничения.

При этом санкции должны быть политическим инструментом, а не самоцелью. Сегодняшний подход в среднесрочной и долгосрочной перспективе приведет к тому, что режим Лукашенко просто адаптируется к новым условиям, так что никакого эффекта не будет. Поэтому уже сейчас, продолжает Шрайбман, нужно составить дорожную карту, в которой будут обозначены шаги по преодолению кризиса. Первоначальным этапом могут стать санкции, отмена которых будет способствовать укреплению белорусской экономики и сокращению влияния России.

Политический аналитик обращает внимание, что сегодня ожидаемые от Лукашенко уступки будут гораздо большими, чем в 2008 и 2015 году, когда режим под влиянием санкций пошел на либерализацию. После 2021 года большая часть торговли и логистики страны была переориентирована на Россию, это дало уверенность Лукашенко, что он сможет противостоять даже самым жестким ограничениям. После войны готовность Москвы финансово поддержать Минск только возросла - Путин и Лукашенко стали ближе, чем когда-либо.

Академический директор исследовательского центра BEROC Лев Львовский отмечает, что одна из причин, по которой Путин начал войну против Украины, - уверенность в том, что европейские санкции не будут чрекзмерно жесткими, поскольку Европа слишком зависима от российского газа и нефти. Еще одна важная проблема - коррупция в ЕС, которая также помогает российским властям находить выход из ситуации, даже когда против РФ введены "беспрецедентные санкции".

Лукашенко важно видеть, что путь на Запад закрыт не навсегда

Еще одна существенная проблема - российское тактическое ядерное оружие на территории Беларуси, отмечают эксперты. "Все соцопросы показывают, что большинство белорусов против того, чтобы в стране находилось ядерное оружие. Это часть войны против Украины и противостояния России с НАТО, - поясняет Артем Шрайбман. - Вывод ядерного оружия должен стать неотъемлемой частью будущей послевоенной политики безопасности в Центральной и Восточной Европе. Это даст Минску больше возможностей для маневра во внешней политике".

Лев Львовский Фото: Privat

Как Западу относится к воинственным заявлениям руководства Беларуси? Львовский считает, что в отличие от Путина, Лукашенко не тешит себя надеждами, что его армия сильнее НАТО. "Недавние высказывания о том, что Беларусь готовится к войне и усиливает присутствие военных на западных границах, пустой разговор", - считает эксперт.

Шрайбман дополняет, что если Лукашенко и пойдет на провокации на границе, то не по своей инициативе, а под нажимом Москвы, поэтому нужно внимательнее следить за высказываниями и действиями Путина.

Эксперты считают, что Западу следует сохранять каналы связи с Минском, как формальные - через диппредставительства, так и неформальные - через бизнес, политиков, бывших чиновников, которые могут быть посредником для обеих сторон.

"У нас есть примеры, когда политзаключенные выходили на свободу, благодаря таким контактам, и это не привело автоматически к международной легитимации режима Лукашенко, - напоминает Артем Шрайбман. - В то же время белорусскому руководству важно видеть, что путь на Запад закрыт не навсегда. В критические моменты это может выглядеть более привлекательным для Минска, чем уступка еще большей части своего суверенитета Кремлю".