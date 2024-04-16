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США и Канада ужесточили санкции против Беларуси

Ольга Лебедева
16 апреля 2024 г.

США внесли в черный список 10 человек и 12 компаний, подозреваемых в запрещенных поставках оборонным компаниям РФ и Беларуси. Канада ввела санкции против ответственых в репрессиях белорусов.

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Флаги США и Канады
США и Канада ужесточили санкции против БеларусиФото: picture alliance/landov

США и Канада расширили санкционные списки в отношении Беларуси. В понедельник, 15 апреля, Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) министерства финансов США внесло в черный список 10 человек и 12 компаний, связанных с белорусским оборонным сектором и правительством в Минске.

Персональные санкции введены в отношении граждан Беларуси, Ливана, Сирии, Словакии и Швеции - Александры Оксенчук, Альхаитама Али, Дмитрия Браима, Сергея Чергейко, Мохаммада Дейри, Дмитрия Михальцова, Татьяны Протопович, Самера Райи, Норы Ягмур и Олега Юрчика, сообщается в пресс-релизе на сайте ведомства. По данным Минфина США, они связаны с внесенными в черный список организациями и подозреваются поставках комплектующих для производства оружия Беларуси и РФ.

Санкции введены за поставки оборонному сектору России и Беларуси

Кроме того, ограничения наложены на организации из Беларуси, Кипра, Ирака, Китая, Словакии и Турции. Среди прочих в черном списке США оказалось станкостроительное предприятие "СтанкоГомель", поставляющее оборудование российским оборонным компаниям, а также поставщик ВС Беларуси, компания "АГАТ-системы управления" и четыре ее "дочки".

В черный список попала оружейная компания Black Shield из Ирака, которая, по данным Вашингтона, покупала и перепродавала вооружение белорусской компании "Кидма тек". В свою очередь китайская Shenzhen 5G High-Tech Innovation связана с уже находящимся под санкциями ОАО "Пеленг".

Канада внесла в черный список 21 гражданина Беларуси

Между тем в санкционный список Канады внесен 21 белорус. По данным Оттавы, эти граждане связаны с репрессиями, начавшимися после выборов президента Беларуси в 2020 году и массовых протестов. Они "причастны или принимали участие в произвольных арестах и задержаниях, жестокости, запугивании и чрезмерном применении силы против белорусов, протестовавших против фальсифицированных выборов, а также жестоком обращении с ними после осуждения по ложным обвинениям, приговора и заключения в тюрьму", указывается насайте правительства Канады.

Как отмечает "Радио Свобода", под санкциями оказались начальники белорусских исправительных колоний и судьи, выносившие решения по "протестным" делам.

 

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