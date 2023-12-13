Под санкции США за помощь РФ попали фирмы из Китая и Турции

В черный список, представленный министерством финансов США, попали компании и частные лица из России, Китая, Турции, ОАЭ и других стран

В рамках борьбы с обходом санкций против России США внесли в черный список более 250 компаний и частных лиц из разных стран, говорится в сообщении министерства финансов США во вторник, 12 декабря. Речь идет о том, чтобы призвать к ответу Россию за ее преступления в Украине, а также всех тех, кто финансирует и поддерживает российскую военную машину, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. В список попали компании из Китая, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Таджикистана. Их обвиняют в помощи России в обходе санкций США.

"Военная машина Путина не может выжить только за счет внутреннего производства. Наши сегодняшние санкции продолжают ужесточать контроль над поставщиками из третьих стран, которые готовы предоставлять России ресурсы, необходимые ей для наращивания и поддержания своего военно-промышленного комплекса", - заявила глава Минфина США Джанет Йеллен.

США ввели санкции против Экспобанка и бывшего гендиректора "Мегафона"

Из российских юрлиц и людей под американские санкции попали бывший гендиректор "Мегафона" Иван Таврин и связанные с ним компании. Кроме того, под санкции попал бизнесмен Владислав Свиблов и подконтрольные ему золотодобывающий холдинг Highland Gold и компания Fortiana Holdings Limited. Помимо них, власти США ввели ограничения в отношении девелоперской группы "Киевская площадь" и Экспобанка.

Также под санкции попали предприятия российского военно-промышленного комплекса, например, "Завод имени Дегтярева", ижевский электромеханический завод "Купол", Пермский пороховой завод и Новосибирский патронный завод.

О расширении санкционного списка в отношении России 12 декабря также объявили власти Канады, включив в него ещё 30 физических лиц.

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