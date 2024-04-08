США предостерегли фирмы КНР от торговли с военной машиной РФ

Министр финансов США Джанет Йеллен предостерегла фирмы в Китае от экспорта в Россию товаров, которые могут быть использованы для войны против Украины. "Я подчеркнула, что компаниям в КНР не дозволено предоставлять какую бы то ни было поддержку для войны России против Украины, и что они столкнутся с серьезными последствиями, если будут игнорировать тот запрет", - заявила она по завершении визита в Пекин в понедельник, 8 апреля.

Глава американского Минфина также напомнила, что под угрозой санкций США находятся любые банки, которые осуществляют переводы в Россию и тем самым обеспечивают российскую оборонную промышленность военными или любыми другими товарами, которые могут быть использованы в военных целях.

Санкции США против китайских компаний

США уже ввели против китайских компаний целый ряд санкций. Во-первых, администрация президента США Джо Байдена обвиняет некоторые китайские фирмы в поддержке войны России против Украины путем поставок Москве товаров двойного назначения, которые могут быть использованы для военных нужд.

Во-вторых, Белый дом хотел наказать китайские компании, предположительно, связанные с использованием принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном округе КНР. Наконец, в-третьих, США с помощью санкций хотят отрезать Китай от высоких технологий из опасений, что Пекин может воспользоваться ими в военных целях.

Визит Джанет Йеллен в Китай

Джанет Йеллен находилась с визитом в КНР с 4 апреля. Главной темой ее переговоров стал огромный дефицит США в торговле с Китаем. В числе прочего она обвинила Китай в наводнении мирового рынка субсидированными дешевыми продуктами.

Со своей стороны Китай обратил внимание американского министра на санкции США, которые, по мнению Пекина, имеют целью помешать экономическому развитию КНР. Дефицит в торговле США с Китаем в прошлом году составил почти 280 млрд долларов.

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