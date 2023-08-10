В Вашингтоне ввели санкции и визовые ограничения "за подрыв демократических институтов Беларуси или причинение им вреда". Канада также расширила санкционный список по Беларуси.

США и Канада расширили санкции в отношении Беларуси в третью годовщину со дня выборов президента этой страны, результаты которых, по мнению Запада, были сфальсифицированы. Вашингтон вводит санкции против восьми физических и пяти юридических лиц за содействие репрессиям Александра Лукашенко внутри страны и войне России против Украины, сообщил в среду, 9 августа, госсекретарь США Энтони Блинкен.

Соединенные Штаты также принимают визовые ограничения в отношении 101 чиновника режима и аффилированных с ними лиц "за подрыв демократических институтов Беларуси или причинение им вреда". Меры распространятся, в частности, на нескольких судей, ответственных за вынесение политически мотивированных приговоров белорусам, добавили в Госдепартаменте США.

Кроме того, министерство финансов США включило в санкционный список Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси и четырех членов его совета директоров. В перечень также внесены три члена семьи находящегося под санкциями США белорусского бизнесмена Алексея Алексина. Ограничительные мены вводятся и в отношении трех организаций, принадлежащих или контролируемых властями Беларуси: "Белавиа", "Минского завода гражданской авиации № 407", а также ОАО "Белорусский металлургический завод - управляющая компании холдинга "Белорусская металлургическая компания". Один из самолетов "Белавиа" блокируется, указали в Госдепе.

Канада расширила санкционный список по Беларуси

Канада также расширила санкционный список по Беларуси, сообщили в канадском МИД. "Министр иностранных дел Мелани Жоли объявила сегодня (9 августа. - Ред.), что Канада вводит санкции против девяти физических и семи юридических лиц в соответствии с законом о специальных экономических мерах", - указывается в сообщении ведомства.На выборах президента Беларуси 9 августа 2020 года победителем объявил себя Александр Лукашенко, который, как утверждала избирательная комиссия, набрал более 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты в стране. По мнению протестующих, на выборах победила Светлана Тихановская. Вскоре после выборов она была вынуждена уехать в Литву. С тех пор многие представители белорусского гражданского общества, спасаясь от репрессий, нашли убежище в странах Балтии и Польше.

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